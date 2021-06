Új kullancsfajok jelentek meg: ezekre nagyon oda kell figyelni mostanság

A társállat-tulajdonosok jól tudják, hogy kedvenceiknek egész évben szükségük van védelemre a paraziták ellen. De mi a védekezés helyes módja? Szakértők most erre keresték a választ.

A társállat-tulajdonosok jól tudják, hogy kedvenceiknek egész évben szükségük van védelemre a paraziták ellen. De mi a védekezés helyes módja? Minden kutya és macska egyedi és sajátos igényekkel rendelkezik, amikor a paraziták elleni védelemről van szó. Vitathatatlanul az állatorvos az a szakértő, aki segíthet az állattartóknak az eredményes megoldás megtalálásában. A Protect Our Future Too (Védd meg a mi jövőnket is) kezdeményezés célja, hogy alapos betekintést nyerjen a társállat-tulajdonosok állatorvoslátogatási szokásairól, valamint arról, hogy a COVID-19 hogyan változtatta meg ezt a rutint. Ennek érdekében összegyűjtött 5+1 okot arra, hogy szakember tanácsát kérjük, mielőtt kedvencünket paraziták ellen kezelnénk - tudósít közleményében az MSD Animal Health.

1. Az élősködők gyorsabban alkalmazkodnak az éghajlatváltozáshoz, mint mi

Az éghajlatváltozás miatt az "újhullámos" paraziták elleni védekezés kulcsfontosságúvá vált: az európai állatorvosok 78 százaléka szerint megnőtt a paraziták száma, és 74 százalékuk állítja, hogy az élősködők a paraziták a hidegebb hónapokban (október-március) is veszélyesek. Kétharmaduk úgy tapasztalja, hogy a parazitákkal kapcsolatos fertőzések száma emelkedett, és 98 százalékuk állítja azt, hogy a vektorok által terjedő kórokozók okozta betegségek, mint például a babéziózis, gyakoribbá váltak a kutyák körében1.

A paraziták, különösen a kullancsok száma drámaian megnőtt az éghajlatváltozás miatt, mivel kedvelik a melegebb időjárási körülményeket.

Az éghajlatváltozás miatt új kullancsfajok is megjelentek olyan új régiókban, ahol korábban nem tudtak megtelepedni. Ráadásul hosszabb ideig aktívak

- mondta Prof. Farkas Róbert. - Emiatt a paraziták elleni új védekezési módszerek alkalmazására van vagy lesz szükség”.

2. De, ó, azok a nyári éjszakák...

A paraziták elleni védelem egész évben fontos, de a társállat-tulajdonosoknak nyáron különösen figyelniük kell. Közelednek a melegebb hónapok, gyakoribbá válnak a hosszabb séták. A paraziták pedig élnek, virulnak, és gazdára várnak. A hosszú fű és az árnyas erdő tökéletes búvóhely számukra, ahol elrejtőzhetnek és zsákmányra vadászhatnak. Az állatorvosok nyár előtt általános szűrést és a paraziták ellen naprakész védekezési rendet javasolnak.

3. A bőség zavara

Számos parazita elleni termék kapható, és mindegyik sajátos jellemzőkkel rendelkezik. Komplex tudás szükséges ahhoz, hogy a megfelelőt válasszuk ki kedvencünk számára. Vannak olyan paraziták, amelyek előfordulása az éghajlattól vagy a földrajzi helytől függ. Az interneten vagy a kisállat-kereskedésekben ilyen információk nem állnak megfelelő pontossággal rendelkezésre.

Az állatorvosok ellenben pontosan ismerik a kedvencünkre leselkedő veszélyeket, így ki tudják választani a megfelelő hatóanyagot és kezelési módot. „A társállatok ektoparaziták okozta fertőzöttségét számos tényező befolyásolja, amelyek közül különösen fontos, hogy milyen környezetben élnek, hol és mennyi időt töltenek a szabadban” - hívja fel a figyelmet Prof. Farkas Róbert, az Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszékének tanára. Ezért kulcsfontosságú, hogy az állatorvost részletesen tájékoztassuk kedvencünk életmódjáról, hogy ideális megoldást tanácsolhasson egész évre.

4. A paraziták elleni hatékony védekezéshez szakszerű ismeretekre van szükség

A kisállat-kereskedés eladója vagy egy online kereskedő nem tudja felmérni kutyánk vagy macskánk egészségi állapotát. Nem ismerik a kórelőzményt, amely befolyásolhatja a parazita elleni készítmény kiválasztását, valamint a kezelés gyakoriságát, nem tudják ellenőrizni a gyógykezelés és védekezés hatékonyságát sem. Az állatorvos viszont pontosan fel tudja mérni kedvencünk egészségügyi állapotát, alkalmazni tudja a megfelelő gyógyszereket, és szükség esetén elvégzi a beavatkozás hatékonyságának szakszerű ellenőrzését is.

5. Ügyelj a részletekre!

Egy másik fontos tényező az, hogy minden parazitaellenes gyógyszert megfelelő módon kell alkalmazni. Tudni kell, hogyan használjuk, milyen gyakran, milyen időintervallumokban és milyen formában (tabletta, spot-on vagy nyakörv). A kutyák részére engedélyezett parazita elleni készítmények mérgezők lehetnek a macskák számára, és veszélyt jelenthetnek az azokkal érintkező kisgyermekekre. Az állatorvosok csak ezek figyelembevételével tesznek javaslatokat. Fontos tehát, hogy ne felejtsük el tájékoztatni állatorvosunkat kedvencünk életkörülményeinek minden részletéről, például, ha más állatokkal él együtt, vagy ha kisgyerekekkel játszik.

A paraziták elleni hatékony és biztonságos védekezés szakmai tudást, tanácsadást igényel. Erre pedig állatorvosunk a legjobb forrás. Sok aggodalomtól kíméljük meg magunkat, ha felkeressük az állatorvost és személyre szabott, hosszan ható védelmet kérünk kedvencünk számára.

+1. A COVID-19 világjárvány mindannyiunkat érintett

Háziállataink élete is teljesen megváltozott a COVID-19 világjárvány miatt. Nemcsak sokkal több időt töltünk otthon, miközben a kedvenceink többet játszhatnak és sétálhatnak velünk, hanem az elmúlt másfél évben egyre többen döntöttek úgy, hogy örökbe fogadnak egy társállatot. Az újdonsült gazdiknak ajánlott, hogy keressenek egy megbízható állatorvost, és beszéljék meg a paraziták elleni megfelelő védekezést - ajánlják a szakértők.