Operatív Törzs: engedélyezik a ballagásokat, sikeresen vizsgáztak az érettségizők ×

Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár elmondta: az érettségizők felelősen vizsgáznak, és őket is "várja egy sör" a teraszon. Bejelentette, hogy engedélyezik a ballagásokat, osztálykirándulásokat - bár utóbbiak esetén csak egynapos utakat.

Maruzsa Zoltán sikeresnek nevezte a héten 1159 helyszínen megszervezett érettségi vizsgázást, a részvétel elmondása szerint szinte 100 százalékos volt. Tájékoztatott, hogy hétfőtől kezdődik a jelenléti oktatás a felső tagozatokon és középiskolákban. A hiányzásokat rugalmasan fogják kezelni.

Az államtitkár elmondta: osztálykirándulások egyelőre csak ott alvás nélkül lehetségesek, viszont a ballagásokat meg lehet tartani. Arról is tájékoztatott: az egyetemek esetében a rektor dönthet arról, hogy hogyan folytatódjon tovább a képzés.

No vakcina, no party

- emlékeztette a fiatalokat az államtitkár.

Müller Cecília országos tisztifőorvos beszélt a folyamatosan javuló a járványügyi adatokról, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a vírus továbbra is itt van, minden szabályt be kell tartanunk, a kedvező trend így tartható fent. Ebben segít a vakcina is.

A tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy aki az oltás mellett dönt, de mulassza el a vakcina második adagjának felvételét, hiszen így lehet védett. Elmondása szerint már 4 millió 813 ezer fő regisztrált az oltásra. Müller Cecília kérte a 16-18 éveseket is, hogy regisztráljanak a jövő héten kezdődő oltásra. Ezt még ma éjfélig tehetik meg.

Arra is kitért, hogy ismét lehetőség lesz elektív, vagyis tervezett műtétek elvégzésére. A betegek felvételének feltétele, hogy érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezzenek vagy a tervezett beavatkozást megelőző 48 órán belüli negatív PCR-teszteredménnyel és a műtét napján végzett negatív antigén gyorsteszttel rendelkeznek.Ez azt jelenti, hogy a kórházaknak el kell látniuk a koronavírusos betegeket és emellett az elektív ellátást is biztosítaniuk kell.

Cikkünk frissül.