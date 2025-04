Friss hírek jöttek az iskolai drogprevencióról: erről minden szülőnek tudnia kell

A prevenciós videók nem részletezik, hogy mi a függőség és hogyan alakul ki, viszont a megtekintésük kötelező lesz.

Két, egyenként alig két perces videót kell majd megnézniük a diákoknak a kábítószerekről az úgynevezett közösségi nevelés (ismertebb nevén osztályfőnöki) órán - erről a Népszava ír. Egy április 2-i keltezésű levélben kéri Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az intézményeket, hogy mindenképpen a film mellett is beszélgessenek a diákokkal a pedagógusok a drogok veszélyeiről.

A Népszava arról is ír, hogy a nyúlfarknyi videók nem térnek ki például a függőségek kialakulására. A levélben, amelyet Maruzsa Zoltán mellett Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos is aláírt, arra is kérik a pedagógusokat és a szülőket is, hogy minél inkább hívják fel a veszélyekre a tanulók figyelmét.