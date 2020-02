Súlyos a helyzet a magyar óvodákban: ez még csak a kezdet, egyre több a beteg

Magyarországon hivatalosan is kitört az influenzajárvány egy hete, napról napra több óvodás korú gyerekkel fordulnak orvoshoz, veszik ki az óvodából. A járvány súlyosságáról, felkészülésről és megelőzésről Dr. Muzsay Gézát a Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) alelnökét, illetve Dr. Marjai Tamást a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) szakmai elnökét kérdezte a Pénzcentrum.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat információi szerint a január 27. és február 2. között influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók becsült száma 30 ezer fő volt, az előző hetinél 72 százalékkal több. Valamennyi közigazgatási területen emelkedett az influenzás panaszokkal orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva.

A klinikai és a virológiai adatok értékelése alapján megállapítható, hogy Magyarországon a 2020. év negyedik hetében megkezdődött az influenzajárvány, és az ötödik héten tovább nőtt a megbetegedések száma. A betegek 37,9%-a 0-14 éves gyermek, 33,4%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 21,6%-a, 7,1%-a 60 éven felüliek közül került ki. A 100 000 azonos korcsoportba tartozó lakosra jutó megbetegedések száma a 3-5 évesek között volt a legmagasabb (847)!

A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma Pest (577), Győr-Moson-Sopron (495) megyében és Budapesten (393) volt a legmagasabb, Csongrád (82), Somogy (93) és Hajdú-Bihar (116) megyében a legalacsonyabb. Egy hét alatt az influenza miatt orvoshoz fordulók száma Tolna megyében több mint négyszeresére, Bács-Kiskun megyében közel háromszorosára, Komárom-Esztergom megyében több mint kétszeresére nőtt. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus által okozott megbetegedéseket tíz területen (a fővárosban, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyében) diagnosztizáltak. Az év ötödik hetében influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról négy jelentés érkezett két megyéből (Fejér - 1 és Komárom-Esztergom - 3).

A megbetegedések 3 óvodát és egy általános iskolát érintettek.

A negyedik héten egy Heves és egy Baranya megyei egészségügyi intézményben kialakult influenzaszerű tünetekkel járó járvány az ápoltakat és a dolgozókat is érintette. A Heves megyei intézményből származó mintákban az influenza A(H1N1)pdm09 vírus jelenlétét igazolták, a másik két járvány esetében a vizsgálatok folyamatban vannak.

Egyre kevesebben vannak az óvodás csoportokban

Bár hivatalosan a járvány csak egy-két intézményben ütötte fel a fejét, érezhetően sokkal több gyermek hiányzik az óvodából, iskolából, mint az év más időszakaiban. Emiatt pedig a szülők is kimaradnak a munkából, és még el is kaphatják a kór a gyermekeiktől, akik könnyebb célpontot jelentenek a vírusnak.

Általában minden téli időszakban megszaporodnak a magas lázzal, torokfájással, köhögéssel, náthával járó betegségek. Ezeket az esetek nagy részében, több mint 90%-ában vírusfertőzés okozza, mely recept nélkül kapható tüneti szerekkel kezelhető. Antibiotikus kezelésre nagyon ritkán van szükség

- mondta el Dr. Muzsay Géza, a HGYE alelnöke. Kérdésünkre, hogy várható-e az óvodákban a járványkitörés az elkövetkezendő hetekben, azt mondta, hogy a közösségbe kerülő gyermekek fokozottabban hajlamosak fertőzésre, viszont az iskolában ez már kevésbé jellemző, mint bölcsödébe vagy óvodába kerüléskor. Hozzátette:

A kötelező és nem kötelező védőoltások jótékony hatása következtében a fertőző betegségek előfordulási gyakorisága szerencsére csökkent, de sajnos nem szűntek meg. Ebben az időszakban a vírusos felső légúti fertőzések gyakrabban fordulnak elő.

Dr. Marjai Tamás, a HGYSZ elnöke szerint is nagyon fontos a védőoldás, nagy szerepe van a betegség és a járványok megelőzésében:

Nagyon fontos, hogy minden évben gondoljunk a megelőzésre, és adassuk be magunknak és családtagjainknak az influenza elleni védőoltást. A védőoltás a leghatékonyabb védekezési módszer a betegség kialakulása ellen.

Viszont Dr. Muzsay Géza szerint ezzel februárban már kicsit elkéstünk, célszerűbb előbb beadni, bár sohasem késő. Úgy gondolja, hogy érdemes lenne a lakosság átoltottságának arányát növelni, és nem csak a krónikus és idős betegek esetén.

Kevesen tudják, hogy az influnza elleni védőoltás már 6 hónapos kortól adható.

A védőoltást a szakember szerint minden évben legjobb október végén, novemberben, decemberben beadatni az influenza elleni védőoltást.

Hogyan védekezzünk most a járvány ellen?

A HGYE alelnöke szerint sajnos az utóbbi időben egyre többen betegen is elviszik gyermekeiket bölcsődébe, óvodába, iskolába, így a többi egészséges gyermeket is megfertőzhetik. Ez pedig oka lehet az időnként észlelhető tömeges megbetegedéseknek, hiányzásoknak. Azt ajánlja, hogy vigyázzunk egymásra, tartsuk be az alapvető szabályokat, így gyermekeink egészségesebbek lesznek. A szakember hozzátette, hogy segíthet továbbá a magas vitamintartalmú zöldségek és gyümölcsök fogyasztása, illetve egyes probiotikumok is szerepet játszhatnak az ellenálló képesség növelésében. Kiemelte a rendszeres szellőztetés jelentőségét is, és az időjárásnak megfelelő öltözködést.

Emellett nagyon fontos a felnőtteknél és a gyermekeknél is a személyi higiéné betartása. Lehetőleg gyakran mossunk kezet, szennyezett kézzel ne piszkáljuk az arcunkat, különösen a száj és orrnyálkahártyánkat kerüljük el. Ha köhögnünk vagy tüsszentenünk kell, akkor azt zsebkendőbe tegyük, hogy ne adjuk tovább a fertőzést. Emellett kerüljük a zárt, zsúfolt helyeket, a közösségeket, és maradjunk otthon, amíg ki nem heverjük a betegséget

- javasolja Dr. Marjai Tamás.

Gyógyszerekből is több fogy, felkészültek a patikák

"Az influenza kezelése során alapvetően olyan készítményeket használunk, melyek csökkentik a betegséggel együtt járó kellemetlen tüneteket. Ilyenek például a láz- és fájdalomcsillapítók, az orrdugulás elleni készítmények vagy a mellkas bedörzsölők. A náthás, megfázásos megbetegedések kezelésére ugyanezeket a gyógyszereket használjuk, így nem lehet elkülöníteni, hogy az adott készítmények forgalma az influenzajárvány vagy egy másik felső légúti betegség elterjedése miatt nő meg. Ezeket a készítményeket gyakorlatilag már késő ősztől kezdődően folyamatosan keresik a gyógyszertárakban, és a szezonjuk általában a tavaszi időszak kezdetéig tart" - mondta a gyógyszertárak szövetségének elnöke.

Arra is rákérdeztünk, hogy várható-e valamilyen termékhiány, mivel például az egészségügyi szájmaszkok gyorsan kifogytak a gyógyszertárakból (bár ennek hátterében nem csak az influenza, hanem a koronavírus is állhat.) Azonban a szakember megnyugtatott, hogy mivel az influenzajárvány kezdete és lefolyása nagy biztonsággal megjósolható, arra a gyógyszertárak jó előre fel tudnak készülni. Ezért sem számítanak gyógyszerhiányra az influenzajárvány folyományaként. Az viszont tény, hogy a gyógyszerfogyasztása mind a felnőtteknek, mind a gyermekeknek szánt termékek esetén megnő:

A téli időszakban a gyermekek kezelésére szolgáló készítmények fogyása a felnőtteknek szánt készítményekhez hasonlóan szintén megnő. Itt elsősorban a láz- és fájdalomcsillapító, valamint a köptető és köhögést csillapító szirupokra kell gondolni. Emellett sokkal több fogy a gyermekeknek szánt orrdugulás elleni gyógyszeres és sós vizet tartalmazó orrcseppekből és orrspraykből is. A kisebbek esetében szóba jöhet a lázcsillapító kúpok alkalmazása is. Enyhe torokgyulladásra lehet alkalmazni a torokfertőtlenítő hatású szopogató tablettákat vagy toroksprayket

- mondta el a szakember.

