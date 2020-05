Percről percre: a legfontosabb hírek a koronavírus-járványról május 2-án

Ne maradj le a legfontosabb eseményekről, a Pénzcentrum percről percre közvetít a koronavírus-járvány elleni harc aktuális állásáról, és az egészségügyi válság gazdasági hatásairól.

Nagyon sok dolgozó már a hetedik hetét töltötte el kényszerből home office-ban, és mostanra sokan kezdik belátni, tapasztalták: mi az, amivel meg kell küzdeniük ebben a helyzetben, és min kell változtatni, hogy könnyebb legyen. Az egyik ilyen oldala az állandó otthonlétnek, távmunkának, hogy az emberek szeme elfáradt. A képernyők előtt töltött idő drasztikusan megugrott, és ezt a szemünk is megérzi, ezért sokan próbálnak védekezni a látásromlás, és a számítógépes látás szindróma ellen. Például monitor szemüveg vásárlással. Te is gondolkozol rajta, hogyan óvhatnád jobban a szemed? A Pénzcentrum kérdéseire most olyan optikákat válaszoltak, ahol kifejezetten képernyő előtti munkához alkalmas szemüvegeket is árulnak. Elmondták kinek és miért ajánlott ez a termék.