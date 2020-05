Rengeteg baleset éri a járvány alatt a magyarokat: sokszor még a biztosító sem fizet eleget

Duplájára nőtt az elmúlt hetekben az otthoni balesetek száma: sokan otthoni sportolás vagy barkácsolás közben szenvednek balesetet - mondta az InfoRádiónak Németh Péter, a CLB értékesítési és kommunikációs igazgatója.

Több mint száz százalékkal nőtt az otthoni balesetek miatti bejelentések száma, de nem lennék meglepve, ha végül az összesítés alapján azt mondanánk, hogy megtriplázódott az otthoni balesetek száma - mondta az InfoRádiónak Németh Péter, a CLB biztosítási alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója. A járvány végén az összes baleset 70-80 százaléka is otthoni lesz - tette hozzá.

Megjelentek olyan balesetek, amelyek eddig nem voltak szokványosak: a tipikus konyhai, fürdőszobai balesetek még mindig vezetik a listát, de a sportolás, munkavégzés is egyre gyakoribb baleseti ok. Hiszen most akár komolyabb felújítási munkáknak is nekiállnak az emberek, ám szakembereket szerezni nehéz, vagy lehetetlen, ezért olyan feladatokba is belevágnak, amelyekhez nem értenek, vagy éppen egy videómegosztón próbálják megtanulni.

Az otthoni baleset biztosítási káreseménynek számít, vagyis ezekre fizethet a biztosító. Az, hogy mennyit, az már attól függ, hogy milyen biztosításunk van. Az otthoni lakásbiztosítások nagy része automatikusan valamilyen, általában kisebb kategóriájú balesetbiztosítást tartalmaz, ezért ilyenkor fizet a biztosító

- hívta fel a figyelmet a szakember, aki szerint meglepetést az okozhat, amikor kiderül, milyen keveset fizetnek a biztostók, hiszen a baleset által okozott kár sokszor sokkal nagyobb. Például, ha valaki elveszíti a munkaképességét rövid vagy középtávon, hiszen a gyógykezelés most inkább a privátszférában érhető el.

Ilyenkor vaskosabbak és húsba vágók ezek a károk, amelyeket a lakásbiztosításokba beépített automatikus balesetbiztosítások biztosan nem fedeznek

- foglamazott Németh Péter. Így pedig csak az járhat jól anyagilag, akinek vagy a lakásbiztosításhoz kötött magasabb kártérítést adó balesetbiztosítást, vagy van önálló balesetbiztosítása.