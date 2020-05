Az egész világ őket figyeli most: így térnek vissza a magyar dolgozók is majd a munkába?

A világ nagy része, aki megteheti, most otthonában tölti ideje nagy részét és várja, hogy elmúljon a járványveszély. Mindeközben Kínában lassan újraindul az élet, az diákok visszaülnek az iskolapadba, az dogozók pedig a munkahelyeikre. De vajon hogy néz ki az irodai élet a járvány utáni új világban?

Most már lassan 2 hónapja vannak érvényben a kijárásikorlátozások, most már lassan látjuk az alagút végét. Hétfőtől a vidéki korlátozásokon enyhítenek, nyitnak az üzletek, a vendéhlátóhelyek teraszai, és feltehetően Budapestnek és Pest megyének sem kell már sokat várnia, hogy visszatérjen az élet ha nem is a megszokott, de legalább a kerékvásásba.

Hiszen sokat halljuk, hogy az életünk már soha több nem lesz olyan, mint 2019-ben és az azt megelőző években, de akkor mégis hogy lesz? Első nagy változás a mostani életünkhöz képest nyilván az lesz, amikor visszatérünk munkahelyinkre. De mégis hogy lesz az? Sok ország, aki már az újrainduláson gondolkozik, és elsősorban Kína felé tekintgetnek, hogy megtértség, kitalálják, milyen lesz majd a covid utáni életünk, amikor végleg feloldják majd a korlátozásokat.

Keleten az élet

Azonban még Kínában is sok a bizonytalanság, mégis hónapok óta tartó lezárások után az emberek most már kezdenek visszatérnek dolgozni. De vajon hogy néz ki most az életük? "Rengetegen voltak a metrón, és mindenki maszkot hordott. A legtöbben belemerültek a telefonjaikba, szinte olyan volt az első utam, mintha semmi sem változott volna meg - mesélte a BBC-nek a 34 éves Gao Ting, aki vidéken vészelte át a vírust, és mindössze pár hete tért vissza Pekingbe. A munkahelyek rendje azonban már nagyon más képet fest.

Február több millió kínai alkalmazott dolgozott otthonról, ami sok számára teljesen új tapasztalat volt. Most közülük mostanra már sokan visszatértek az irodába. Igaz, az alacsonyabb gazdasági aktivitást az is jelzi, hogy

egyes vállalatok csökkentették a munkaidőt és a fizetéseket, míg máshol ugyanannyi pénzért sokkal többet kell dolgozni, hogy talpra álljon a cég.

Egyes kínai önkormányzatok éppen ezért 2,5 napos hétvégéket javasoltak a fogyasztói kiadások ösztönzése érdekében, és a kelet-kínai Jiangxi tartomány nemrég végre is hajtotta ezt a tervet. Az új intézkedések persze önkéntesek, minden egyes vállalat maga dönt, bevezetik-e.

Fő a biztonság

A Covid-19 továbbra is mindenkiben élénken él, az egészségügyi tisztviselők aggódnak a fertőzés egy lehetséges második hulláma miatt, ezért számos irodaépületben és apartmanban biztonsági személyzet dolgozik, akik az oda belépő emberek hőmérsékletének ellenőrzését végzi.

Amal Liu, 26 éves, egy nagy, állami tulajdonú biztosítótársaságnál dolgozik. Irodájukban még mindenkinek maszkot kell viselnie, közel sem mehetnek egymáshoz, még az étkezőben is külön kell ülniük.

"Én nem élveztem az otthoni munkavégzést, nem voltam olyan hatékony, mint az irodában " - emlékszik vissza Liu, aki inkább az irodai élet kiszámítható rendszerességét részesíti előnyben. Náluk a járvány előtt mindenkinek fix volt a munkaideje, ám most már rugalmasabb a cég: az alkalmazottak akkor jönnek és akkor mennek, amikor akarnak, immár rugalmas a munkába való be- és kikapcsolódás, feltéve, hogy kilenc órát dolgoznak, beleértve az ebédet is - mondta a lapnak. Ezt annak érdekében vezették be, hogy megakadályozza, hogy túl sok ember lépjen be az irodaépületbe és elhagyja azt egy időben.

Rugalmasabb a munka?

Zhang Xiaomeng, a pekingi Cheung Kongi üzleti iskola szervezeti magatartást kutató docense megállapította, hogy sok alkalmazott csökkentett hatékonysággal dolgozott otthonról. A csapata által készített felmérésben összesen 5835 választ értékeltek ki, a résztvevők több mint fele a csökkentett hatékonyságról számolt be otthonról történő munkavégzés során. Közel 37 százalékuk szerint nincs különbség hatékonyságukban, míg kevesebb mint 10 százalékuk szerint eredményesebben, gyorsabban dolgoznak otthonról. Krista Pederson, a pekingi Hogan Assessment System munkatársa azt állítja, hogy

Kína éppen ideális helyzetben van, hogy elmozduljon egy sokkal rugalmasabb munkamód felé, hiszen a technológia és az infrastruktúra adott hozzá, azt azonban látni kell, hogy ez adott esetben extra költségekkel járhat.



És vajon Magyarországgal mi a helyzet?

