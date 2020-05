Súlyos döntést hozott a Mol: benzinkutakat zárnak be Magyarországon

Május végétől 28 Mol-kutat zár be a vállalat a kereslet csökkenése miatt. Ezek jellemzően olyanok lesznek, amelyek közelében van mások Mol-töltőállomás. Korábban a Shell jelentette be, hogy ideiglenesen lezár 15 kutat.

A Shell mellett a Mol és az OMV is csökkenti a kapacitásait a lecsökkent üzemanyagkereslet miatt - írja a hvg.hu. Korábban már kiderült, hogy a Shell 189 magyarországi állomása közül 15 zárt be. Ezek olyan településeken, térségekben találhatók, ahol több Shell-kút is van. A vállalat azt is közölte, hogy a töltőállomás-hálózatuk körülbelül 60 százalékában csökkentett nyitvatartási idő van érvényben. Mint mondták, az egyes kutak bezárásáról a magyarországi központban döntenek, nem a konkrét kutat üzemeltető szerződéses partner határoz a kérdésben.

Központi kérdés a dolog a Mol-nál is, akiknél csoportszinten 30-40 százalékkal csökkent az üzemanyag-értékesítés az elmúlt időszakban. Nekik Magyarországon 468 töltőállomásuk üzemel. A kutak 25 százalékánál rövidítették a nyitvatartási időt, a jövőben ezt a forgalomhoz igazítják majd. A Mol arról is beszámolt,

május végétől 28 benzinkutat zárnak be ideiglenesen, olyanokat, amelyek közelében található másik Mol-töltőállomás. 181 kútnak a nyitvatartási idejét változtatják meg.

Az OMV is rendre rövidíti a nyitvatartásokat.