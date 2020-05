Operatív törzs: rengeteg rizikófaktora van a koronavírusnak

Az áprilisi gazdasági adatok sokkolóak lesznek - hangzott el az operatív törzs tájékoztatóján. Lakatos Tibor emellett ismertette a holnaptól Budapesten érvényes szabályokat, Szlávik János pedig a betegség rizikófaktorairól ejtett pár szót.

A védekezés mésodik szakaszába léptünk, fokozatosan újraindulhat az élet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy visszatérhetünk a régi kerékvágáshoz. Az áprilisi gazdasági adatok letaglózóak lesznek - mondta Schanda Tamás az ITM miniszterhelyettese. Hozzátette, Magyarország eddig jobban vette az akadályt, mint más országok, a kabinet feladata, hogy továbbra is támogassa a munkahelyek megőrzését. Az informatikai tanfolyamra egy hét alatt 37 ezren regisztráltak, május 22-ig lehet még jelentkezni. A 8 hetes oktatás ingyenes, ez az előfeltétele az augusztusban induló struktúraváltó felnőttképzéseknek is: ezekre lehet felvenni majd az új diákhitelt. Csütörtökön lezajlottak a szakmai érettségik, 50 tárgyból érettségiztek a fiatalok.

A bértámogatás keretében megvalósuló egyéni fejlesztési időkeret pedig a munkavállalók továbbképzését segíti. A felsőoktatásban elérhetővé tették a diákhitel pluszt, amely 500 ezer forintos kamatmentes kölcsön, ezt már 8700-an igénybe vették. Sikeresen lezajlottak a szakmai érettségi vizsgák is.

A nyelvvizsgával nem rendelkező, de sikeres záróvizsgát tettek számára már 21 ezer diplomát kiállítottak, és a felsőoktatási intézmények gőzerővel dolgoznak azon, hogy minél többeknél megtörténjen ez.

Lakatos Tibor ezredes elmondta, hogy a határokon akadálytalanul halad a forgalom. Tegnap 990 hatósági házikarantént rendeltek el, így összesen 10470 van érvényben. Több mint 450 ezerszer ellenőrizték a karanténban lévőket a rendőrök. A felügyelő app-ot 546-an használják jelenleg. Az alkalmazás nem csak ellenőrzésre jó, hanem egy kérdőívet is be tudnak küldeni a felhasználók, így monitorozzák az állapotukat.

4543 távellenőrzést hajtott végre a rendszer és csak 81 rendőri ellenőrzésre volt szükség

Elismételte a budapesti intézkedéseket, amelyek hétfőn éjféltől lépnek életbe:

A kijárási korlátozások hétfőn éjfélkor megszűnnek Budapesten.

A közös háztartásban élők kivételével azonban utána is tartani kell a 1,5 méteres távolságot.

Az üzletekben és a tömegközlekedésben továbbra is kötelező a maszk viselése.

A közterületek, parkok és szabadtéri játszóterek hétfőtől látogathatók.

A 65 év felettiek az élelmiszerüzleteket, gyógyszertárokat, drogériákat csak 9 és 12 között látogathatják majd, a többiek ezen az idősávon kívül.

A piacokról az önkormányzatok rendelkeznek.

Valamennyi üzlet hétfőtől nyitvatarthat, a vendéglátóhelyeken a kerthelyiségben és a teraszon lehet tartózkodni Budapesten, ahogy ezt 2 hete vidéken is bevezették.

A strandok, szabadtéri fürdők, szabadtéri múzeumok és állatkertek nyitva lehetnek.

A védőtávolság megtartásáról az üzemeltetők gondolkodnak.

A vendéglátóknak szeptember 1-jéig nem kell közterülethasználati díjat fizetniük.

Istentiszteletek és misék megtarthatók, polgári és egyházi házasságkötés és temetés szintén.

Vidéken június 1-jétől, Budapesten június 15-étől lehet majd 200 fő alatti családi rendezvényeket esküvő vagy temetés után tartani.

A felsőoktatásban hétfőtől a vidéken már megismert szabályok lesznek érvényben: az egyetemek nyitva lehetnek, de a rektor dönt egyedileg erről, a kollégiumok látogatása viszont továbbra is tilos.

Lakatos Tibor hangsúlyozta, hogy holnap 0 órától mindenhol megszűnik a kijársi korlátozás, de ez nem jelenti azt, hogy a védelmi intézkedéseket ne kellene betartani. Szigorúan és következetesen minden intézkedést be kell tartani.

Szlávik János infektológus a rizikótényezőkről beszélt. Az első ilyen az életkor, a 65 év felettiek fokozott veszélynek van kitéve. A koronavírusban elhunyt nők átlegéletkora Magyarországon 81, a férfiaké 77 év, de volt már 102 éves gyógyult is - mondta. Az orvos cáfolta azt az elterjedt hírt, hogy egy gyakran szedett vérnyomáscsökkentő növelheti a kockázatot. Mindenkit arra kért, hogy szedje tovább nyugodtan a vérnyomáscsökkentőjét. Rizikófaktor a tüdőbetegség, a daganatos betegség, a vesebetegség és a cukorbetegség (főleg azok esetében, akik inzulin injekciót kapnak). A betegek között Szlávik gyakran találkozik olyanokkal is, akik immunszupresszív kezelést kapnak.

Az orvos beszélt arról a rejtélyes betegségről is, ami több gyermek halálát okozta New York-ban és Olaszországban is. Még ma is vizsgálják, hogy van-e kapcsolat a koronavírus és a Kawasaki-szindróma között, de ez még nem bizonyított. Szlávik emlékeztetett arra, hogy ma van az AIDS világnapja, és megemlékezett a betegségben elhunytakról.

Kérdésre válaszolva Lakatos Tibor elmondta, az enyhítések után változik az operatív törzs munkája is, a helyzetet folyamatosan figyelik, a területi szintű adatokat is elemzik majd. Hiszen az utóbbi időben már specifikus szabályokat hoztak az ország több területére is. Felkészültek a járványügyi helyzet romlására is, hogy újra életbe léphessenek a korábbi, szigorúbb intézkedések.

Ausztria teljeskörűen még nem tette lehetővé a magyar állampolgárok beutazását, valószínű, hogy negatív koronavírus-teszthet kötik majd a belépést - jelentette ki egy másik kérdésre Lakatos Tibor. A többi szomszédos országgal is folyamatos az egyeztetés a határok megnyitásának kérdésében..

