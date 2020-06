Kötelező lesz a koronavírus elleni védőoltást? Szlávik főorvos válaszolt

A koronavírus-vakcina még kísérleti fázisban van, de nincs kizárva, hogy télen vagy kora tavasszal már több tízezres nagyságrendben tudják oltani az embereket itthon - mondta Szlávik János infektológus főorvos a Magyar Nemzetnek.

Bár a vége még messze van, tömeggyártásban akkor lehet majd koronavírus elleni védőoltást termelni, ha az úgynevezett fázis III-vizsgálatok lezárulnak. Ez azt jelenti, hogy járványos területen próbálják ki a vakcinát, tehát jelenleg például az USA-ban, Brazíliában, Dél-Amerikában vagy Indiában, megnézik, hogyha több tízezer embert beoltanak, közülük mennyien fertőződnek meg és milyen súlyosan.

Fontos továbbá az is, hogy a védőoltást nemcsak arra szolgálhat, hogy ne kapjuk el a koronavírust, hanem arra is, hogy ne legyenek súlyos szövődmények, illetve ne okozzon halált, így van ez az influenzaoltással is. A lapnak nyilatkozó főorvos szerint

nem fogják kötelezővé tenni a koronavírus elleni oltást, erre nem is lenne szükség,

ugyanis ha sikerülne beoltani mindenki, aki veszélyeztetett, akkor nem alakulhatni ki durva járvány. Szlávik szerint bár elméletben az egész emberiséget be lehetne oltani, ez sem zárná ki, hogy a koronavírus ne maradjon velünk, hiszen ahogy mutálódik, átalakul, teljesen eltüntetni ezért nagyon nehéz.

