Koronavírus: ennyire vagy veszélyben, ha a környező országokba mennél nyaralni

Magyarország jelenleg a világ 20. legbiztonságosabb országa között szerepel az új koronavírus-járvány terjedését illetően - derült ki egy friss, 200 országot rangsoroló kutatásból. Erre a szintre egyébként csupán egyetlen szomszédunk, Ausztria került, a többi, szomszédos országot hátrébb sorolták. A felmérésből többek között az derült ki, hogy a lista élén szereplő országokban közös volt az, hogy mind a kormányzati hatékonyság, mind pedig a karantén hatékonyság területén jól szerepeltek. Mutatjuk a teljes listát, illetve azt is, mit érdemes tudni a hozzánk közel eső, sok magyar turista által látogatott országokról.

Most hogy némileg - Magyarországon legalábbis - fellélegezhettünk a koronavírus-nyomás alól nem árt tisztában tenni, hogy hazánk, illetve más országok valójában mennyire is lettek védettek a COVID-19-től, vagyis pontosabban, járványügyi szempontból mennyire biztonságosak. Egy friss kutatás 200 országot rangsorolt a következő kritériumok alapján:

karantén hatékonyság,

kormányzati hatékonyság,

megfigyelés és észlelés,

egészségügyi készenlét,

regionális ellenálló képesség,

vészhelyzetre való felkészülés.

A fent bemutatott szempontok alapján a Deep Knowledge Group pontszámokat állapított meg, amiket végül hozzárendelt az egyes országokhoz. Ezek alapján a világon jelenleg az új koronavírus szempontjából Svájc számít a legbiztonságosabb helynek, amit Németország és Izrael követ. De a top 10-be befért még Szingapúr, Japán, Ausztria, Kína, Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Korea is.

Érdekes egyébként, és ez jól mutatja, hogy a lista ne pusztán a megbetegedések száma és a halálozási számok alapján rangsorol, hiszen például az USA az összesített lista 58., míg az Egyesült Királyság a 68. helyen áll. Hiába ugyanis, hogy rengeteg a regisztrált fertőzött, illetve a moralitási ráta is magas, mindkét országban, ugyanakkor igen magas az egészségügyi rendszer nívója is, akárcsak a megfigyelés és szűrés kapcsán használt technológiai hozzáférhetősége is.

Ezzel szemben Afrika kivételesen érzékeny a betegség terjedésére, ugyanis az egészségügyi infrastruktúra a legtöbb országban kivételesen gyenge. Épp ezért az új koronavírus potenciális, heves terjedésének veszélye olyan országban a legrosszabb, mint Szudán, Ruanda, Mali vagy éppen Csád.

Ahogy a teljesen listán látszik, szerencsénkre Magyarország igencsak jól szerepel rajta, hazánk a maga 656 pontjával bekerült a legbiztonságosabb 20. országba. Ahová egyébként csupán egyetlen szomszédunk, Ausztria fért még be. A teljes jelentés egyébként 4 osztályba sorolta a 200 országot, 1-től 4-ig, legjobbaktól a legrosszabbakig. Az egyes csoportba került a legbiztonságosabbak, itt 20 ország található, köztük Magyarország is.

A második csoportba is szintén 20 ország kapott helyet, közvetlen szomszédjaink közül ide már befért Horvátország és Szlovénia is. A harmadik szintre 60 országot tett a jelentés, köztük a már említett USA-t, és az Egyesült Királyságot, de ide került például Szlovákia és Románia is. A többiek, azaz a maradék 100 legveszélyesebb ország pedig a negyedik szintre került. A teljes lista itt érehtő el.

És ha csak Európát nézzük?

Európában Magyarország a 6. legjobb helyen végzet a biztonságosság tekintetében, azaz előttünk csupán öt ország szerepelt: Svájc, Németország, Ausztria, Norvégia és Dánia. A legkevésbé biztonságos ország a COVID-19 szempontjából Észak-Macedónia lett, de nem kevéssel maradt el ettől a szinttől Albánia és Belgium sem.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy a lista élén szereplő országokban közös az, hogy kiugróan magas pontszámot értek el a kormányzati hatékonyság területén, miközben a karantén hatékonyság, illetve a megfigyelés és észlelés is jól sikerült, technológiailag biztosítva volt.

Címlapkép: Getty Images