Ilyen még nem volt Magyarországon: újfajta lakásbiztosítás érkezhet

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tavaly év végén jelentette be, hogy - a lakáshitelekhez hasonlóan - a lakásbiztosítások esetében is bevezeti a fogyasztóbarát minősítési rendszert. Így idén tavasszal már el is indult az MNB által kezdeményezett újfajta lakásbiztosítási termék, a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás, amelynek legfontosabb jellemzőit az UNION Biztosító blogcikke mutatja be.

A napkollektor és az akvárium is az alapcsomag része minden biztosítónál

Minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás csak olyan lakásbiztosítás lehet, amelyik megfelel az MNB szigorú szabályainak. Ezek tartalmazzák például azt is, hogy milyen kockázatokra kell kiterjednie minden egyes ilyen termék alapcsomagjának. Ilyen például a vihar, a villámcsapás, a tűz vagy a betörés is. Az MNB szabályainak megfelelően azonban a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás alapból több olyan kockázatot is fedez, amelyekre eddig többnyire csak felárért lehetett biztosítást kötni. Így az alapcsomag kiterjed például

a zöldmegoldásokra, azaz a napkollektorra, a szélenergiai berendezésre vagy a geotermikus hőszivattyúra, illetve



bármilyen üvegtörésre is, legyen szó ajtóról vagy ablakról, téli kertről, üvegasztalról vagy tükörről, netán az otthon díszeként funkcionáló akváriumról.

5-10 napon belül csengetnek a biztosítók

Az MNB szabályai szerint a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás gyors ügyintézést és fizetést garantál: a kárszemlére a bejelentést követő 5 munkanapon belül kell időpontot adnia a biztosítónak, újabb 5 napon belül pedig a kifizetést is teljesítenie kell. Sőt, a 100 ezer forint alatti károk kifizetése maximum 5 munkanap lesz - olvasható az UNION Biztosító cikkében.

Új értéken fizet

Valószínűleg nem sok embernek jut eszébe, hogy a lakásbiztosítását frissítse, pedig eddig akár milliókat lehetett bukni ezen baj esetén. Gondoljuk végig például, hogy

a mai építőipari árak mellett mennyibe kerülne újraépíteni az otthonunkat, ha az teljesen megsemmisülne?

az elmúlt években milyen, értékesebb dolgokat vásároltunk (például tévét, légkondit vagy mosogatógépet)?

mennyit költöttünk a nagyobb felújításokra (a fűtés korszerűsítésére, a nyílászárók cseréjére, a szigetelésre)?

Vajon értékkövetés nélkül fedezné ezeket az akár évekkel ezelőtt megkötött lakásbiztosításunk? Az MNB által kezdeményezett minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás azonban új értéken fizet. Ez azt jelenti, hogy az épületek és ingóságok szerződéskötéskor érvényes, vagy becsült újjáépítési, illetve újrabeszerzési értéke alapján térít. Ebből pedig már pótolható a tönkrement ingóság, vagy újjáépíthető a totálkáros épület.

Így lesz olcsóbb a lakásbiztosítás

Számos trükk van az újfajta lakásbiztosítás díjának csökkentésére, amelyek mindegyike 5-10 százalékkal mérsékli a költségeinket. Az UNION Biztosítónál például kevesebbet kell fizetni, ha a biztosítási díjat csoportos beszedési megbízással egyenlítjük ki, vagy ha a biztosítással kapcsolatos ügyeket elektronikusan intézzük, de akkor is, ha az éves biztosítási díjat egy összegben kifizetjük.

Az MNB honlapján lehet ellenőrizni, hol lehet megkötni

A Magyar Nemzeti Bank honlapján már elérhető egy új oldal a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításról. Innen kiderül az is, hogy egyelőre csak az UNION Biztosítónál lehet megkötni az újfajta lakásbiztosítást, amely országos kampányt indított a termék bevezetésére. Az UNION Biztosító blogján megjelent teljes cikkből további érdekességek is kiderülnek a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításokról.

