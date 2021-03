Ezzel a 4 diétás étrenddel biztos a fogyás: a szakorvosok nem tévedhetnek

Hazánkban, mint a legtöbb fejlet országban rengetegen küzdenek elhízással, ami melegágya a krónikus betegségeknek sőt, ők nagyobb eséllyel szorulnak kórházi ellátásra és kerülnek lélegeztetőgépre, ha elkapják a koronavírust. De jó hír, hogy a hízás folyamata bármely ponton leállítható, és visszafordítható. Sosem késő elkezdeni. Négy kardiológus osztotta meg nemrég az étrendjét, és azt is elárulták, őt mit szoktak javasolni betegeiknek, melyik diéta az, amit egy orvos is jó szívvel javasol.

Magyarországon világviszonylatban is rengeteg ember küzd túlsúllyal, elhízással, ennek következtében pedig a krónikus betegségek terén is nagyarányú a lakosság érintettsége. Az elhízás nem csak életminőséget csökkenheti, számos betegség kialakulásához vezet a magasvérnyomástól kezdve a cukorbetegségen át a depresszióig. A koronavírus világjárvány pedig arra is rávilágított: az elhízott betegeknél a fertőzés lefolyása súlyosabb, gyakrabban vezet elhalálozáshoz. A magyar lakosság 58,2 százaléka elhízott vagy túlsúlyos, és a férfiak körében ez az arány még jóval súlyosabb.

Az elhízottaknak különös oda kell figyelniük arra, hogy elkerüljék a koronavírust, ők ugyanis nagyobb eséllyel szorulnak kórházi ellátásra és kerülnek lélegeztetőgépre

- mondta el Bedros J. Róbert professzor, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház főigazgató főorvosa, az Országos Obezitológiai Centrum vezetője.

De az elhízás,mint tudjuk, visszafordítható állapot, tehetünk ellene. Az egészséges táplálkozás a modern ember számára talán még több nehézséggel jár, mint a korábbi korokban, ugyanakkor nem lehetetlen a kivitelezése. Habár számos nehezítő körülmény játszik közre, időhiány, hagyományok, vagy éppen az ízek csábítása, ugyanakkor nem lehetetlen úgy étkezni a mai világban sem, hogy nem csak az elménk, de a testünk is hálás legyen érte.

Nincs ez másképp az orvosok életében sem: az ő időbeosztásuk ráadásul folyton változik, és természetesen még a kardiológusok sem védettek a steak, az alkohol, a pizza és más ízletes kedvencek kísértésétől, amelyek nem éppenséggel táplálóak, pláne nem egészségesek.

De akkor mégis hogyan lehet egyensúlyban tartani mindent, miközben a szív- és érrendszerünk egészségére is figyelünk?

A válasz nem meglepő módon a mértékletességben rejlik. Négy kardiológus vallott a HuffPostnak személyes étrendjükről, és arról, miképp egyeztetik az étkezés kényes kérdését a pácienseikkel. Abban mind a négyen egyetértettek, hogy eredményesebb az a stratégia, mely szerint a betegek inkább apró lépésekként haladnak, így képesek fenntartani az eredményeiket, mintsem egy szélsőségesebb diéta, amelyet úgyis abbahagynak. "Ami hatékony, az a fenntartható" - mondta az egyikük.

Vaani Garg, kardiológus, Mount Sinai Morningside, New York City

Reggeli: Chai mag sovány tejjel, joghurt gyümölccsel és néha granola

Ebéd: Vegetáriánus hamburger vagy tonhal szendvics salátával a kórházi büféből

Vacsora: Daal, darab roti, répa-joghurt saláta, francia zöldbab

Garg számára a kultúrális háttér minden esetben döntő fontosságú az egészségesebb étkezések megtervezésénél, mind saját, mind pedig betegei számára. Személy szerint ragaszkodik a pescetárius étrendhez (halevő vegetáriánus), de távol tartja magát attól, hogy a betegeknek abszolút szabályokat és korlátokat szabjon. Ahelyett, hogy étkezési tervet készítene, vagy megtiltaná a betegek számára, hogy teljes ételkategóriákat fogyasszanak, arra kéri őket, hogy mindig arányokban gondolkodjanak. Általában azt javasolja nekik, hogy a csökkentsék a szénhidrátbevitelt és zöldséggel pótolják azt.

Emellett fontos figyelni a gyermekeinkre is hiszen bármilyen étkezési szokásaink is vannak, azokat átadjuk nekik.



Sameer K. Mehta, kardiológus, Denver Heart, Denver

Gargához hasonlóan Mehta is hangsúlyozta a reális táplálkozási célok kitűzésének fontosságát, az egyes élelmiszerek, vagy élelmiszercsoportok tiltásában ő sem hisz, sokkal inkább az arany középútban az étkezés terén is.

Mindig azt mondom az embereknek, az a hatékony, ami fenntartható. Mert ha valami nem fenntartható, akkor nem lesz hatékony.

Mehta inkább általános irányelveket követ: például igyekszik távol maradni a feldolgozott élelmiszerektől, és minden egyébtől, amelynek magas a glikémiás indexe, inkább gyümölcsöt vagy diót választ kis mennyiségben. Sokan démonizálják a gyümölcsöt magas cukortartalma miatt, ám sok pozitívuma van: tartalmaz rostot, vitaminokat és még hidratál is. A doktornő míg túlnyomórészt sovány állati fehérjékből álló ételeket eszik, mint a tonhal vagy csirke, alkalmanként megengedi magának kedvenc ételeit is: "Imádom a pizzát, és kéthetente egyszer meg is engedem magamnak."

Spencer Kroll belgyógyász és koleszterin/lipid betegség szakértő

Kroll belgyógyász, a koleszterin- és lipidbetegségek tanulmányozója és kezelője. Sokunkhoz hasonlóan ő is kávéval kezdi a napját.

"A kávé bizonyítottan antioxidáns hatású" - mondta. "A mérsékelt mennyiség csökkentheti a vérnyomását és az erek tágulását okozhatja." A reggelije továbbá általában teljes kiőrlésű pirítósból, áfonyalekvárból áll, amelyet viszonylag alacsony cukortartalma miatt szeret. Ebédet egy vegán ételkiszállítótól hozat. Kroll nem vegán, de a vércukorszintje kedvéért korlátozza a tejfogyasztást, és csak kéthavonta eszik húst.

Jennifer Haythe, kardiológus és egyetemi docens, Columbia University Irving Medical Center, New York CityReggeli: zabpehely banánnal, eperrel, csipet barna cukorral

Ebéd: Szusi (Cali tekercs, lazac avokádó) vagy zöldsaláta a kórházi büféből

Snack: Zöld turmix

Vacsora: Sült csirke zöldbabbal és burgonyával

Haythe a reggeli nagy híve, és arra ösztönzi a betegeit, hogy még akkor is egyenek, ha nincs kedvük hozzá, annak érdekében, hogy a nap folyamán kordában tartsák étvágyukat. Kifejezetten ódzkodik a gyümölcslevektől, amelyekben rengeteg a cukor és semennyi rost nincs bennük, mint a friss gyümölcsökben.

Másik trükkje az, hogy általában nem tart otthon édességet, gyermekeit pedig úgy nevelte, hogy csokoládé helyett inkább gyümölcshöz nyúljanak, a fagyasztott görögdinnye a kedvencük.

Haythe arra ösztönzi a betegeit, hogy kerüljék a teljesen feldolgozott, ócska ételeket, így nem fognak harcolni önmagukkal egy éjféli uzsonna miatt. "Ha éjjel 11 órakor elmész a hűtőbe, és semmi olyasmit nem találsz, amit szívesen nassolnál, akarsz, akkor nem eszel semmit. Ha nincs cukros gabona, vagy fánk otthon, akkor nemis eheted meg őket.

Címlapkép: Getty Images