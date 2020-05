Ez lehet a budapesti lazítás menetrendje: fokozatosan éledhet újra a főváros

Budapesten két hét késéssel érkeznek azok a szabályok, amelyeket vidéken bevezettek - jelentette be Orbán Viktor. Ezen logika mentén hétfőtől nagyjából annyira lazulhat az élet a fővárosban, mint vidéken az első enyhítésekkel. Mutatjuk, mi volt az akkori rendeletben, amit vélhetően a fővárosra is átemelnek.

Budapesten is lazulnak a szabályok, eltörlik a kijárási korlátozást - jelentette be szombaton Orbán Viktor. A kormányfő ismertette, a főváros az újranyitás tekintetében két hét késéssel fogja követni a vidéket. A logika alapján tehát hétfőtől már olyan intézkedések lehetnek Budapesten, amilyeneket az első vidéki lazításkor jelentettek be a főváros és Pest megye kivételével az ország többi részére. Ezek május negyedikén léptek életbe, pont két héttel jövő hétfőt megelőzően.

Ezt rendelték el két hete vidéken



Az akkori rendeletben az állt, hogy a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni, ügyelni kell a távolságtartásra, az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön pedig kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot, kendőt, sálat viselni. Benne volt még, hogy minden üzlet korlátozás nélkül nyitva tarthat,

de az élelmiszerüzleteket, drogériákat, gyógyszertárakat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzleteket 9 és 12 óra között továbbra is csak a 65 év felettiek látogathatják

- úgyhogy vélhetően Budapesten is marad az idősávos vásárlás. Azt egyébként az újabb, hétfőtől életbe lépő vidéki enyhítések is meghagyták.

A két héttel ezelőtti rendelet értelmében vidéken kinyithattak a strandok, a szabadtéri fürdők, a szabadtéri múzeumok és állatkertek, látogathatók a közterületek és a parkok, a vendéglátóhelyek kerthelyiségükben, teraszukon fogadhatnak vendégeket. Tartható vallási szertartás, polgári házasságkötés és temetés, továbbá zárt kapus, nézők nélküli sportrendezvények is szervezhetők, illetve megengedett a részvétel az edzéseken is. Ilyesmire kell készülni tehát Budapesten is.

A felsőoktatási intézmények hallgatóinak látogatásáról a rektorok dönthetnek, de a kollégiumok látogatása tilos marad - áll még a korábbi rendeletben.

Június elsején jöhet az újabb hullám

Hétfőhöz két hétre, június elsejével ismét lazulhatnak a szabályok Budapesten, legalábbis ha nem romlik a járványhelyzet. Május 18-tól az alábbi rendelkezések érvényesek vidéken:

Már a vendéglátóhelyek (az étteremben, a kávézóban, a cukrászdában, a büfében, a presszóban) belső zárt terében is megengedett a tartózkodás, a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása.

A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében a) az ott dolgozók - a vendégek által látogatható területen - kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, és b) a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező.

A szabadtéren lévő játszótér nyitva tarthat és látogatható.

A kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek számára az ott tartózkodás megengedett.

A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre a vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok irányadóak. Vagyis ezek zárt terében szintén lehet tartózkodni.

2020. június 1. napjától a temetést, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt.

2020. június 1. napjától a házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható, és azon zenés szolgáltatás biztosítható.

A családi rendezvény során a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező.

Az újabb enyhítő intézkedések május 18-án, hétfőn lépnek hatályba.

A települési önkormányzat polgármestere felhatalmazást kap, hogy a vendéglátóhelyek közterület használatának elősegítésére, akár a rendelkezésre bocsájtott közterületek méretének növelésével, intézkedést tegyen.

Június elsejétől lagzit és temetést is lehet tartani vidéken 200 főnél kisebb vendégszámmal. Az esküvő utáni esemény szálláshelyen, vendéglátó üzletben is megtartható, ahol zenés szolgáltatás is biztosítható. A védőtávolságot ezeken is be kell tartani.

Ha minden így megy tovább, akkor 200 fő alatti lagzit és temetést június 15-e után lehetne tartani Budapesten.

Címlapkép: Getty Images