Rengeteget bukhat, aki ilyen légitársasággal utazik 2023-ban: így még megúszhatod a vaskos számlát

A statisztikák szerint a magyarok körülbelül fele szokott utasbiztosítást kötni külföldi utazása előtt: vannak, akik a fapados repülőjegy foglalásakor bólintanak rá a Wizz Air vagy a Ryanair biztosítási ajánlatára, míg mások inkább a klasszikus utasbiztosításokat preferálják, és például a különféle összehasonlító oldalakon kötnek. A CoverMe digitális biztosítási platform elemzője annak járt utána, melyik éri meg jobban a két típus közül, mit nyújtanak ezek – és mennyiért. A válasz elsősorban az egyéni igényektől és az utazási szokásoktól függ, így például attól, hogy viszünk-e magunkkal jelentősebb összegű készpénzt, családdal vagy nagyobb társasággal utazunk-e, fontos-e, hogy a poggyászunk magasabb összegre legyen biztosítva, és van-e az utasok között várandós nő vagy idősebb személy. Ezeket mérlegelve viszont sokat spórolhatunk.

A fapadosoknál köthető utasbiztosításokat kifejezetten a repülős utakhoz alakították ki. A Ryanair utasbiztosítása például plusz díj felszámítása nélkül téríthet a járat törlése és késése után, és a Wizz Air termékéhez hasonlóan a repülőjegy árát is állja, ha betegség vagy baleset miatt meghiúsul az utazás (a hazai diszkont légitársaság egyébként a szállásköltséget is fizetheti ez esetben). De jó tudni, hogy ez utóbbi – az útlemondás – az egyik legdrágább elem, amit a fapados biztosítás díja akkor is tartalmaz, ha ez számunkra nem fontos szolgáltatás.

Fapadossal a várandós nők sem maradnak biztosítás nélkül, és a készpénz is pótolható

Bár a fapados biztosítások fedezetei általában korlátozottabbak, mint a klasszikus termékeké, néhány esetben mégis az előbbiekkel járhatunk jobban

- mondja a CoverMe elemzője, Paál Balázs.

A várandós nők a 24-28. héttől a legtöbb biztosítónál nem köthetnek a terhességi komplikációk miatt szükséges orvosi kezelés vagy útlemondás költségét korlátlanul fedező biztosítást, ám a Wizz Air a terhesség 28. hete után is korlátozás nélkül fizeti ezeket, ha egy szakorvos igazolta az utazásra alkalmasságot.

A klasszikus utasbiztosítások többségével szemben a fapados biztosítások készpénzt is fedezhetnek: a Wizz Air például maximum 90 ezer forintig, míg a Ryanair 500 euróig (mintegy 190 ezer forintig) téríthet pénzünk ellopása vagy elvesztése esetén - feltéve, hogy ezt a rendőrségen bejelentettük. A poggyászkárokat a biztosítók általában maximum 400-500 ezer forintig állják. A Ryanair ebben az esetben is nagyvonalúbb: az ír fapados biztosítási összege 1500 euró, azaz közel 600 ezer forint a csomagokra.

Fapados kötés

Mivel a fapadosok által kínált biztosítást csak a repülőjegyhez lehet megkötni, így nem kell még az alkusz vagy a biztosító oldalán is regisztrálnunk, továbbá a személyes adatainkat is elegendő egy alkalommal, a repülőjegy foglalásakor megadni. A fapadosoknál nincsenek különböző csomagok és kiegészítők, ezért ezeket az utasbiztosításokat néhány kattintással meg lehet kötni, a biztosítási díjat pedig a repülőjeggyel együtt fizethetjük - derül ki a CoverMe elemzéséből.

A klasszikus utasbiztosítások esetében viszont válogathatunk az olcsóbb alaptermékek és a drágább, de a betegségre, a balesetre és az értékeinkre kiemelt fedezetet nyújtó csomagok és kiegészítő biztosítások között. Ezek megkötése így nagyobb odafigyelést igényel, viszont jóval több kockázatra kínálhatnak védelmet, mint a fapadosok termékei.

Aki például extrém sportolást, búvárkodást, hegyi kerékpározást vagy túrázást tervez az utazása során – ráadásul akár még értékes műszaki cikkeit vagy sportfelszerelését is magával viszi –, az csak a hagyományos biztosítóknál (extra díj fejében) kaphat ezekre is kiterjedő biztosítást. Akik hosszabb időtartamra (akár egy évre), vagy fizikai munkavégzési céllal utaznak külföldre, azok szintén az alkuszoknál vagy a biztosítóknál köthetnek biztosítást.

A fapados légitársaságoknál általában nem lehet egy bizonyos életkor (64-70 év fölött) biztosítást kötni az esetlegesen felmerülő orvosi költségekre, a hagyományos biztosítók azonban (jellemzően pótdíjért) akár 90 éves korig is szolgáltathatnak - jegyzi meg a CoverMe elemzője, Paál Balázs.

A krónikus betegségekre és a strandlopásra is fizethetnek a klasszikus biztosítások

Biztosításkötés előtt érdemes átnézni a termékismertetőt is. Például van olyan biztosító, ahol kár esetén nem kell a cascónál ismert önrésszel is beszállnunk, ám a fapadosoknál valószínűleg nekünk is a zsebünkbe kell nyúlni baj esetén.

A krónikus betegséggel utazóknak is csak a klasszikus biztosítások jelenthetnek megoldást, ezek általában az ismert betegségek szövődményeit, súlyosbodását is fedezik – igaz, gyakran csökkentett értékben. A személyes vagyontárgyaink biztonsága sem mellékes: a klasszikus utasbiztosítások például a mobil vagy a tablet, illetve a sportfelszerelések strandon történt lopását is fedezhetik.

Olcsóbb lehet a klasszikus

Aki nem akar a csomagok és a kiegészítők között válogatni, hanem egy általános fedezetet keres egy átlagos repülős utazásra, annak jó választás lehet a fapadosok utasbiztosítása.

Hosszabb utaknál vagy több utazónál viszont már komoly tétel a biztosítás díja, és ezen főként a klasszikus biztosítások személyre szabásával spórolhatunk sokat. Ha ezek mellett döntünk, érdemes több ajánlatot is összehasonlítani és figyelni a kedvezményekre: a gyerekek után például akár 50 százalék, a csoportoknak 10 százalék, a családoknak a felnőttek díjából 5-20 százalék kedvezmény járhat, de 10 százalékot takaríthatunk meg azzal is, ha online kötjük meg a biztosítást

- mutat rá a CoverMe digitális biztosítási platform elemzője.