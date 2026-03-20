Meglepő vallomást tett a Hunyadi sorozat sztárja: így áll most Kádár L. Gellért színészi karrierje
Kádár L. Gellért nemrég a Hunyadi címszerepéért vehette át a legjobb színésznek járó elismerést a Televíziós Újságírók Díjátadóján. Az erdélyi származású művész a nagyszabású sorozat sikerét igazi csapatmunkának tartja. Bár legutóbbi forgatása óta egyelőre nem kapott új felkérést, tudatosan építi szabadúszó karrierjét. Emellett a nemzetközi filmes piacon is próbára teszi magát.
Robert Lantos, a produkció alkotója szerint a széria népszerűségéhez nagyban hozzájárult, hogy egy kis erdélyi faluban, Zabolán rátaláltak a tökéletes főszereplőre. Kádár L. Gellért ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a siker a teljes stáb közös érdeme.
A színész a filmkészítést egy svájci óra működéséhez hasonlította. Elmondása szerint egy több száz apró alkatrészből álló precíziós szerkezetnél is elég egyetlen elem hibája ahhoz, hogy az egész használhatatlanná váljon. Éppen ezért a forgatáson a háttérben dolgozó stábtagok munkája éppolyan elengedhetetlen volt az eredményhez, mint a színészeké vagy a producereké.
A Hunyadi bemutatóját követően a színész megkapta Dobó Kata "Még egy kívánság" című filmjének főszerepét, amelynek munkálatai novemberben értek véget. Azóta nem kapott újabb színészi feladatokat, így mindennapjait jelenleg a sorozathoz kapcsolódó közönségtalálkozók és különböző szakmai együttműködések töltik ki.
Kádár L. Gellért egyáltalán nem elkeseredett a várakozás miatt, sőt, hálás az eddigi lehetőségekért. Kifejezetten tudatos döntés volt a részéről, hogy nem szerződött le kőszínházhoz, hanem inkább a saját útját járja - árulta el a Blikknek a színész.
Folyamatosan vesz részt szereplőválogatásokon, mivel célja nem csupán a hazai, hanem a külföldi érvényesülés is. Eközben a helyén kezeli a szakma azon sajátosságát, hogy a meghallgatások nem garantálnak azonnali szerepet.
