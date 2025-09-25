2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. szeptember 24.A fõvárosi taxirendelet tervezett módosítása ellen tiltakozó taxis demonstráció résztvevõi a Városház utcában 2025. szeptember 24-én.MTI/Illyés Tibor
Autó

Taxistüntetés: rengeteg sofőrt bírságoltak meg a rendőrök, vannak, akik az autójukat is bukták

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 08:44

Szeptember 24-én a rendőrség 56 embert igazoltatott, 34 taxisofőrt feljelentett és 17 helyszíni bírságot szabott ki Budapesten. A demonstrációk során két eljárás indult gyülekezési joggal való visszaélés miatt, két taxit pedig elszállíttattak.

Szeptember 24-én két taxis szervezet tartott bejelentett gyűlést Budapesten: az V. kerületben, a Városház utcában, valamint a Hősök terén. Bár a Budapesti Rendőr-főkapitányság tudomásul vette a rendezvényeket, a résztvevők a bejelentéstől eltérően több helyszínen szándékosan akadályozták a fővárosi forgalmat, jelentős fennakadást okozva a közlekedésben - írja a police.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendőrség több intézkedést is foganatosított a rend helyreállítása érdekében. Összesen 56 embert igazoltattak, közülük két személlyel szemben gyülekezési joggal való visszaélés miatt indult eljárás. Emellett 34 taxisofőrt közlekedési szabálysértés miatt jelentettek fel, további 17 esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki.

Kapcsolódó cikkeink:

A hatóság két taxit is elszállíttatott, miután azok akadályozták a forgalmat. A rendőrség közlése szerint a be nem jelentett forgalomlassító akciókkal szemben következetesen fellépnek, és a jövőben is minden jogsértést szankcionálnak annak érdekében, hogy a közlekedés zavartalanul biztosítható legyen Budapesten.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
#közlekedés #autó #Budapest #rendőrség #bírság #taxi #tüntetés #szabálysértés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:44
08:36
08:30
08:12
07:56
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 25.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
2025. szeptember 24.
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
2025. szeptember 24.
Borulhat a nagy autóipari álom Magyarországon: ez betehet a kínai nyomulásnak is
2025. szeptember 24.
Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 470 ezret is fizetnek ezért a munkáért
2025. szeptember 24.
Novemberi nyugdíjemelés 2025-ben: lesz, akinek 100 ezer forint járhat, más egy fillért sem kap
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 25. csütörtök
Eufrozina, Kende
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók
2
2 hónapja
Ennyi volt, legendás modelljét nyugdíjazza a Volkswagen: leáll a gyártás, utód nélkül szűnik meg
3
4 hete
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
4
4 hete
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon jól járhat, aki épp eladna
5
2 hónapja
Drága javításba futhat rengeteg magyar autótulaj: óriási hibát követnek el, még csak nem is sejtik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Készletek fordulatszáma
a készletek árbevételben történő megtérülését mutatja, vagyis azt, hogy hányszor térülnek meg a készletek az árbevételben. Képlete: Nettó árbevétel/Készletek

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 06:29
Azonnal dobd ki, ha a te gyereked is ilyen cumit használ: hihetetlen, mit találtak a műanyagban
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 05:23
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 25. 07:07
Ilyen hagymával van tele egész Európa: őrület, mennyi van belőle