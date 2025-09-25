Budapest Airport kötöttpályás vasúti kapcsolatának megvalósítása nemzetgazdasági jelentőségű projekt, ezért szükséges a koncessziós eljárásjogi keretek kialakítása.
Taxistüntetés: rengeteg sofőrt bírságoltak meg a rendőrök, vannak, akik az autójukat is bukták
Szeptember 24-én a rendőrség 56 embert igazoltatott, 34 taxisofőrt feljelentett és 17 helyszíni bírságot szabott ki Budapesten. A demonstrációk során két eljárás indult gyülekezési joggal való visszaélés miatt, két taxit pedig elszállíttattak.
Szeptember 24-én két taxis szervezet tartott bejelentett gyűlést Budapesten: az V. kerületben, a Városház utcában, valamint a Hősök terén. Bár a Budapesti Rendőr-főkapitányság tudomásul vette a rendezvényeket, a résztvevők a bejelentéstől eltérően több helyszínen szándékosan akadályozták a fővárosi forgalmat, jelentős fennakadást okozva a közlekedésben - írja a police.hu.
A rendőrség több intézkedést is foganatosított a rend helyreállítása érdekében. Összesen 56 embert igazoltattak, közülük két személlyel szemben gyülekezési joggal való visszaélés miatt indult eljárás. Emellett 34 taxisofőrt közlekedési szabálysértés miatt jelentettek fel, további 17 esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki.
A hatóság két taxit is elszállíttatott, miután azok akadályozták a forgalmat. A rendőrség közlése szerint a be nem jelentett forgalomlassító akciókkal szemben következetesen fellépnek, és a jövőben is minden jogsértést szankcionálnak annak érdekében, hogy a közlekedés zavartalanul biztosítható legyen Budapesten.
Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
