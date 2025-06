Nem esik le trónjáról ez az autó: még mindig ezt veszik legtöbbet a magyarok használtan

Az Opel Astra még mindig nagyon népszerű, a teljes használtautó-piacnak majdnem öt százalékát teszi ki itthon.

Továbbra is igen élénk a használt személyautók hazai piaca: a DataHouse legfrissebb előzetes adatai szerint az elmúlt hónapban Magyarországon mintegy 79 300 személygépkocsi cserélt gazdát. Ez az érték 2,9 százalékkal haladja meg a tavaly májusi szintet.

A magyarországi használtautó-piacon gazdát cserélő személyautók 49 százaléka az alsó-középkategóriából, illetve a kisautók közül kerülnek ki. Az alsóközépkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra (a teljes forgalom 4,95%-át adja ez a modell), a Ford Focus (2,85%), a Volkswagen Golf (2,64%), és a Skoda Octavia (2,46%). A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift (3,64%) vezeti, amelyet az Opel Corsa (1,94%), a Skoda Fabia és a Volkswagen Polo (egyaránt 1,45%) követnek. A leggyakoribb tíz modell között a felsőközépkategória csupán a Volkswagen Passattal (2,68%), valamint a BMW 3-as szériával (2,13%) képviselteti magát – az Audi A4 1,44 százaléka már csupán a 11. helyre volt elég.

Miközben a használtautó-piacon 2025 első öt hónapjában gazdát cserélő 390 100 személyautó mennyisége 2,9 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 379 000-es értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 51 500 darab volt, ami 13,7 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 45 300-as értéket.

A belföldi használtautó-piac is megtapasztalja az év elejétől felszabadított állampapír-megtakarítások, valamint a korábbinál ugyan alacsonyabb ütemű, de továbbra is fennálló reálbér-emelkedés jótékony hatását a forgalomra. Továbbra is igaz azonban, hogy a vásárlók óvatosan költenek, és a forgalom túlnyomó részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele teszi ki. A gazdát cserélő személyautók 61 százaléka legalább 15 éves, a minimum 20 évet elérő használt autók részaránya is 39 százalékot tesz ki

– magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.