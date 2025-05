Parkolás Budapest 2025: parkolási zónák és parkolás plázák, stadionok, terek, parkok környékén

A fővárosban járva mindig nagyon fontos tájékozódni a parkolási lehetőségekről, ha autóval közlekedünk. Mielőtt valahol ott hagynánk a kocsit, érdemes meggyőződni arról, hogy Budapest területén hol van ingyenes parkolás, hogy ingyenes a pakorlás hétvégén. Ebben segít a parkolási zónák térképe, illetve számos frekventált hely parkolási rendje. Ilyen népszerű helyek környékén lehet kérdés a Margit-sziget parkolás rendje, az Arena Mall parkolás, a Westend parkolás, vagy a MOM parkolás lehetősége. Mutatjuk a legfontosabb parkolási tudnivalókat.

Budapesten és a plázák, rendezvényhelyszínek környékén a parkolás szabályai gyakran változnak, és nem mindig könnyű eligazodni rajtuk, főleg azoknak, akik ritkán járnak a fővárosban. A közterületi parkolás például zónákra van osztva, és a díjak a különböző időszakokban eltérhetnek, így érdemes figyelni.

A plázákban a legtöbb esetben parkolóházakat kell használni, ahol óradíjat kell fizetni. A rendezvényhelyszínekre is különleges szabályok vonatkozhatnak. Összeszedtük, hogy mi mindenre kell figyelni Budapest közterületein, a fontosabb plázákban és a nagyobb rendezvényhelyszíneken.

Parkolás Budapest, parkolási zónák 2025

A főváros összesen négy parkolási zónára van osztva az alábbiak szerint:

Budapest parkolási zónák 2025. Forrás: bkk.hu

A parkolási övezetekben fizetendő egyórányi parkolási díj mértéke személygépkocsi, három- vagy négykerekű motorkerékpár, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár, személygépkocsival vontatott pót- vagy lakókocsi és 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi esetén:

az A parkolási övezetekben 600 forint/óra,

a B parkolási övezetekben 450 forint/óra,

a C parkolási övezetekben 300 forint/óra,

a D parkolási övezetekben 200 forint/óra.

Lakóautó, autóbusz, a 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassújármű és az ezekkel vontatható pót- vagy lakókocsi várakozási díja az autókra, motorkerékpárokra meghatározott parkolási díj háromszorosa.

Zöld rendszám parkolás Budapest 2025

A budapesti várakozási övezetek területén, közúti várakozóhelyen a környezetkímélő (ezért a vonatkozó jogszabályokban meghatározott különleges – zöld alapszínű – rendszámmal rendelkező) gépkocsik után nem kell várakozási díjat fizetni.

Viszont a budapesti parkolási rendelet év végi módosításával 2027. január 1-jétől megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása, ugyanakkor a car sharing rendszerben használt, teljesen elektromos autók változatlanul díjmentesen parkolhatnak.

Budapest ingyenes parkolás hétvégén, hétvégi parkolás 2025

Jó hír! Ha hétvégén autózol Budapesten, bizonyos kivételektől eltekintve (mint a Margitsziget vagy a Budai Vár) minden zónában ingyenes a közterületi parkolás. Ugyanis mind a négy parkolási övezetben csak munkanapokon kell parkolási díjat fizetni az alábbi időszakokban:

az A parkolási övezetekben munkanapokon 8:00–22:00 között,

a B parkolási övezetekben munkanapokon 8:00–20:00 között,

a C parkolási övezetekben munkanapokon 8:00–18:00 között,

a D parkolási övezetekben munkanapokon 8:00–18:00 között.

2026-tól viszont szigorítás jön, és az A valamint a B zónában is fizetni kell majd a parkolásért hétvégén is.

Margitsziget parkolás rendje 2025

A Margitsziget északi részén található díjköteles parkoló 306 személygépjármű, valamint 5 autóbusz részére biztosít közterületi várakozó helyet. Egyébként a Margitszigeten autóval keresztülhajtani nem lehet, és a margitszigeti védett övezetbe behajtani kizárólag behajtási hozzájárulással lehet.

Gépjárművel várakozni kizárólag a sziget északi végén, az Árpád híd felöli lehajtó után kialakított, sorompóval felszerelt, Margitsziget északi fizető parkolóban lehet.

Ha 10 percen belül elhagyod a parkolót, nem kell parkolási díjat fizetned. Ha letelik az első 10 perc, akkor az első 15 perc parkolási díjának megfelelő összeget kell kifizetned, ezután pedig minden megkezdett 15 percért fizetni kell. Ha mozgáskorlátozott igazolványod van, az érvényes okmány bemutatása után ingyen kihajthatsz a parkolóból.

A Margitszigeten 0-24 fizetős a parkolás, az alábbiak szerint:

Személygépkocsiknak 600 Ft/óra,

3500 kg-t meghaladó járműveknek 1800 Ft/óra,

Elveszett jegy esetén 15 600 Ft a pótdíj

Mozgáskorlátozott parkolás Margitsziget

A jelenleg hatályos 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló rendelet alapján mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező személy a mozgáskorlátozott igazolvány érvényességének ellenőrzését követően behajthat a Margitsziget területére és a kijelölt várakozóhelyen várakozhat.

Városliget parkolás 2025

A Városliget környéke a B díjfizetési zónába tartozik, magyarul munkanapokon 08:00-20:00 között személyautóval 450 forint egy óra parkolás a közterületeken.

Mélygarázs parkolás a Városligetnél

A Városliget környékén a Múzeum Mélygarázs is rendelkezésre áll például. Ez a Dózsa György útról közelíthető meg, a Damjanich és a Dembinszky utca közötti szakaszon. Ez a parkolóház a Liget Budapest Projekt részeként épült, célja pedig, hogy csökkentse a Városliget autóforgalmát és ezzel együtt a környezeti terhelést. Három szinten összesen 800 autó fér el benne, és különlegessége, hogy a belső tereket 12 híres magyar festmény inspirálta, ezzel is reflektálva a Városliget és a művészetek kapcsolatára.

A mélygarázs az év minden napján, 0–24 óráig nyitva tart. Este 22:00 után a leengedett védőrács automatikusan kinyílik, ha egy autó elé gurul, így a parkoló mindig elérhető.

A parkolási díjak nappal, 8:00 és 20:00 között 400 Ft óránként, illetve 200 Ft félóránként, míg éjszaka, 20:00 és 8:00 között óránként 200 Ft.

A gyakori látogatók számára különböző bérletek is elérhetők. A 24 órás bérlet 6.500 Ft-ba kerül, míg a 72 órás bérlet 14.500 Ft-ért vásárolható meg. A 30 napos bérletek közül a teljes napra szóló 43.500 Ft, a nappali (8:00–20:00) 32.500 Ft, az éjszakai (20:00–9:00) pedig 13.500 Ft. 2025. január 30-tól új bérletek is elérhetők, például a féléves nappali bérlet 162.500 Ft-ba, az egész napos féléves 217.500 Ft-ba kerül. Az éves bérletek közül a nappali (munkanapokon 8:00–20:00) 325.000 Ft, míg az egész napos 435.000 Ft-ért váltható meg.

Arena Mall parkolás

Az Arena Mall kétszintes parkolóháza 2800 férőhellyel vár, és Budapest egyik legnagyobb ilyen létesítménye. A parkolóban a KRESZ szabályai érvényesek, és nem őrzött.

Az első egy óra parkolás ingyenes, ezt követően a második óra díja 200 forint, minden további megkezdett óra pedig 300 forintba kerül.

A Cinema City vendégei érvényes mozijegy felmutatásával az egy óra ingyenességen felül további három órát is díjmentesen parkolhatnak, ha a film kezdete előtt érvényesítik a parkolójegyet a mozipénztárban.

Az Arena Mall üzleteiben dolgozók számára kedvezményes havi bérlet igényelhető a parkolóirodában. A motoros látogatók a P1 parkolószinten találják a motoros parkolóhelyeket, míg a mozgássérült parkolók a P1-en 29, a P2 szinten pedig 28 helyet biztosítanak.

A mélygarázsban 18 elektromos töltőállomás érhető el, amelyek bankkártyával, hitelkártyával vagy roaming fizetéssel használhatók. A töltéshez internetkapcsolatra és a be.energised community alkalmazásra van szükség, amely elérhető iOS és Android rendszereken. A töltési díjak az applikációban találhatók. A parkolóházba 5:00 és 24:00 között lehet behajtani, kihajtásra pedig a nap 24 órájában van lehetőség.

Hugexpo parkolás

A Hungexpo területén és közvetlen környékén több parkolási lehetőség is rendelkezésre áll a látogatók számára. A parkolók közé tartozik az Albertirsai út déli oldala, a Kincsem Park felőli parkoló, valamint a P1, P4 és P6 jelzésű látogatói parkolók, amelyek az Expo Hotel mellett, a 4-es és a 7-es kapunál találhatók.

A parkolási díj mindenhol egységesen 5 000 Ft naponta, és kizárólag napijegy váltható, így óránkénti díjazásra nincs lehetőség.

A Hungexpo belső parkolóinál új rendszer működik. A behajtás automatikusan történik a 4-es kapun keresztül, ahol a sorompó magától felnyílik, és nem szükséges parkolójegyet venni a belépéshez. A parkolójegyet előzetesen a pénztárakban vagy a Hello Pay pontokon kell megváltani. Kihajtáskor a kapu a jegyen található QR-kód beolvasásával nyílik meg, így biztosítva a gördülékeny távozást.

MVM Dome parkolás

Az MVM Dome parkolóját előre megváltott parkolójeggyel lehet igénybe venni, amelyet kizárólag online lehet megvásárolni. Fontos, hogy a belépőjegy önmagában nem jogosít parkolásra, minden eseményre külön parkolási jogosultságot kell váltani, és az ár eseményenként eltérhet.

Páldául az Irie Maffia, a Bagossy Brothers Company vagy a NOX márciusra meghirdetett koncertjére 3990 és 9990 forint közötti összegért váltható parkolójegy.



A parkolóhelyek – P1A, P1B, P2 és P3 – az épület közvetlen közelében találhatók. A megfelelő parkolóba való behajtás a jegyen található QR-kód leolvasásával történik. Érdemes figyelni a jegyen szereplő térképet, mivel a kiválasztott parkolót csak az azon jelölt útvonalon lehet megközelíteni.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A parkolójegy a kapunyitás előtt egy órával válik érvényessé, és az esemény után még egy órán keresztül használható. Egy parkolójegy egyszeri belépésre jogosít fel. Mivel a helyek száma korlátozott, és jegy nélkül a behajtás nem engedélyezett, ajánlott időben megvásárolni a parkolójegyet. Az értékesítés általában az adott esemény előtt néhány héttel indul, ezért érdemes figyelemmel kísérni az MVM Dome hivatalos közösségi oldalait, ahol ezeket közzé szokták tenni.

Bálna parkolás

A Bálna Budapest mélygarázsában egész nap nyilvános parkolási lehetőség biztosítja a kényelmet. A parkolóházban az első megkezdett óra ingyenes, majd utána a parkolás díja 450 Ft/óra. A Bálna az A parkolási zónában található, azaz hétköznap reggel 8 és este 10 között 600 forint egy óra parkolás közterületen.

Etele Pláza parkolás

Az Etele Plaza 1300 férőhelyes parkolóval rendelkezik, amely hétfőtől vasárnapig 5:30 és 22:15 között tart nyitva. A tetőparkoló több mint 800 helye a Gyergyótölgyes utca felől, míg a mélygarázs közel 500 parkolóhelye a Hadak útja irányából közelíthető meg. A parkolás papírmentes rendszerben működik: a sorompó a rendszám felismerésével automatikusan nyílik, a díj rendezése pedig a fizetőautomatáknál vagy az Etele App alkalmazáson keresztül történik.

A parkolási díj alapvetően 450 Ft minden megkezdett órára. Az Etele App használatával az első két óra parkolás egy óra áráért, azaz 450 Ft-ért vehető igénybe az adott naptári napon első behajtáskor; ezt követően minden további megkezdett óra szintén 450 Ft. A prémium parkolás díja jegymentes rendszerben 650 Ft óránként, míg az Etele App-on keresztül 550 Ft óránként. A mozi látogatói számára a mozijegy megvásárlásával 3 óra ingyenes parkolás biztosított a P5 szinten; prémium csomag esetén ez az idő 4 órára növekszik.

Az elektromos autóval érkezők számára 41 töltőállomás áll rendelkezésre a parkolóházban. Az AC töltés díja 180 Ft minden megkezdett kilowattóráért, amely kiegyenlíthető az Etele App-on keresztül bankkártyával, vagy a fizetőautomatáknál készpénzben, illetve PayPass-os MasterCard és VISA bankkártyával.

Lurdy parkolás

A Lurdy Ház összesen 1300 parkolóhellyel várja látogatóit, melyek közül 740 a felszíni parkolóban, 560 pedig a mélygarázsban található. Mindkét parkoló a Mester utca és a Máriássy utca felől, a Forinyák Géza utcán keresztül közelíthető meg. A felszíni parkoló a hét minden napján 0:00 és 24:00 óra között, míg a mélygarázs 6:00 és 22:00 óra között tart nyitva.

A parkolási díjak a következőképpen alakulnak: a felszíni parkolóban az első 90 perc díjmentes, ezt követően minden megkezdett óra 400 Ft-ba kerül. A mélygarázsban az első 30 perc ingyenes napi egy alkalommal, majd minden megkezdett óra díja 450 Ft. A parkolójegyeket a piros és kék lifteknél, valamint a felszíni parkoló bejáratánál elhelyezett automatáknál lehet kifizetni készpénzzel vagy bankkártyával.

További kedvezmények is elérhetők: a Lurdy Mozi látogatói számára a felszíni parkolóban 4 óra ingyenes parkolás biztosított, a parkolójegy mozi pénztárában történő érvényesítésével. A Scitec Gold Fitness edzőterem vendégei 3 óra díjmentes parkolást vehetnek igénybe a felszíni parkolóban vagy a mélygarázsban, az edzőterem pénztárában történő érvényesítéssel. Az Aldi vásárlói 1 óra ingyenes parkolást kapnak, míg a gumiszerviz ügyfelei 12 órát, az autómosó vendégei pedig 3 órát parkolhatnak díjmentesen, a parkolójegy megfelelő helyen történő érvényesítésével.

Westend parkolás

A Westend parkolóházában a parkolás díja 500 Ft óránként, minden megkezdett órát felszámolnak. A parkolási díjat többféle módon lehet kiegyenlíteni: a Westend applikáción keresztül, a parkolóautomatáknál készpénzzel, bankkártyával vagy a Simple alkalmazással. A parkolóház magasságkorlátja 2 méter, így ennél magasabb járművek nem tudnak behajtani.

A szabadtéri parkoló minden nap 7:00 és 23:00 között tart nyitva, ünnepnapokon zárva van. Itt a parkolási díj 2500 Ft 12 órára, illetve 3 500 Ft naponta, amely egyszeri be- és kihajtásra jogosít. A parkolóba maximum 5 méter hosszú járművek állhatnak be, és kedvezmények nem használhatók fel. A terület a Váci útról és a Ferdinánd hídról lehajtva közelíthető meg.

A bevásárlóközpont parkolójában 07:00 és 10:00 között a parkolás ingyenes. Mozgáskorlátozottak számára napi 3 óra ingyenes parkolás biztosított, amit a garázsszolgálatnál kell érvényesíteni. A Cinema City mozijegy mellé 3 óra ingyenes parkolás jár, ha a mozi pénztárában érvényesítik a jegyet. A MediaMarktban 25 000 Ft feletti vásárlás után 1 óra ingyenes parkolást adnak, míg a Leroy étteremben történő ebéd vagy vacsora után 2 óra ingyen parkolás vehető igénybe. Ezek a kedvezmények nem vonhatók össze és nem érvényesek a szabadtéri parkolóra.

Árkád parkolás

Az Árkád Budapest parkolója összesen 1600 parkolóhellyel rendelkezik, biztosítva a kényelmes parkolást a bevásárlóközpont látogatói számára. A parkolási díj első egy órára ingyenes, a második órát 200 forintos díjjal kell fizetni, míg a harmadik órától 300 forint/óra díjat számolnak fel. A díjszabás a nyitva tartó vasárnapokon is érvényes.

A parkolóház hétfőtől szombatig reggel 6:50 és este 22:00 között tart nyitva, vasárnap pedig 7:30-tól 20:00-ig biztosít parkolási lehetőséget. Az Árkád parkolója így kényelmesen és hosszú órákon keresztül áll rendelkezésre a vásárlók és látogatók számára.

Duna Plaza parkolás

A Duna Plaza parkolóházában az első két óra parkolás díja 300 Ft, ezt követően minden megkezdett óráért szintén 300 Ft-ot kell fizetni. Ha mozijegyet vásárolsz, akkor három órás ingyenes parkolásra jogosult vagy, ezt a mozi jegypénztárában kérheted, és a parkolójegyet a fizető automatánál érvényesítheted. Aréna Fitness terem belépővel is három órás ingyenes parkolást biztosítanak, amelyet a fitness terem pultjánál érvényesíthetsz.

A parkolási díjat a fizető automatáknál készpénzben, bankkártyával vagy a megfelelő kuponokkal lehet kifizetni. Emellett a Parkl applikációval is lehetséges a díjfizetés.

Corvin Plaza parkolás

A Corvin Plaza parkolóház két szinten, összesen több mint 800 férőhellyel várja a látogatókat. A parkoló megközelíthető a Futó utca és a Vajdahunyad utca felől. A mélygarázsba mozgólépcsővel vagy lifttel juthatunk fel a vásárlótérbe. A parkolási díj az első két órára 400 Ft, majd minden további megkezdett óra is 400 Ft-ba kerül. A parkolójegy a bejáratnál található terminálon kapható, amelyet a parkoló elhagyásáig őrizni kell.

A Corvin Plaza zárvatartási idejében (23:30-05:00) történő bejutáshoz a Kisfaludy utca és a Futó utca bejáratainál elhelyezett kapucsengőt kell használni. A Futó utcai be- és kihajtó éjfél és hajnali 5:00 óra között zárva tart, ebben az időszakban a Vajdahunyad utcai be- és kihajtókat kell igénybe venni. A parkolási díjat a fizető automatáknál kell rendezni, a fizetés után 10 percen belül el kell hagyni a parkolót.

A Corvin Plaza parkolóház havi bérletekhez is hozzáférhetők. VIII. és IX. kerületi lakcímkártyával rendelkező személyek számára a bérlet havi 20 000 Ft, míg másoknak havi 30 000 Ft. A bérlet minimum 3 hónapos időtartamra köthető, ami után automatikusan határozatlan idejűvé válik, 30 napos felmondási idővel. Szerződéskötéskor 1 havi kauciót is fizetni kell. Napi vagy heti jegyek nem válthatók.

Lehel Piac parkolás

A Lehel Piac parkolója hétköznapokon és hétvégéken 60 perc ingyenes parkolást biztosít, ezt követően 600 Ft/óra a díj. A metrószinti parkolóban áruszállításra 50 Ft/perc díjat kell fizetni, és a kedvezményes időszak 60 perc után 50 Ft/perc díjra vált. Pótdíj esetén a lakossági parkolóban 4 800 Ft, míg a metrószinti parkolóban 36 000 Ft a büntetés. A havi parkolóbérletek ára magánszemélyeknek 25 336 Ft, vállalkozásoknak pedig 41 529 Ft.

A parkolóban 2 szinten, összesen több mint 800 férőhellyel parkolhatunk. A parkolójegy díját a jegykiadó automatákban kell kifizetni, a parkolás végén pedig a kijáratnál kell érvényesíteni. A parkolóba történő behajtáskor egy jegyet kell húzni, amit érdemes megőrizni, mivel a jegy elvesztése pótdíjat von maga után.

A parkoló nyitvatartása hétfőtől péntekig 06:00-18:00, szombaton 06:00-14:00, vasárnap pedig 06:00-13:00. Ha valaki bérletet vásárol, az automatikusan jogosult a behajtásra rendszámfelismerés vagy parkolókártya segítségével. A lakossági parkolóban töltőállomás is található az elektromos autók számára.

Papp László Aréna parkolás

A Papp László Sportaréna parkolója a rendezvények napján, az események kezdete előtt másfél órával nyit, és online parkolójegy vásárlása szükséges a belépéshez. A parkolójegy ára 2460 forint, és előnye, hogy biztosítja a parkolóhelyet, még teltház esetén is. A jegy gyorsabb bejutást nem garantál, de csökkenti a várakozási időt, mivel nem kell a díjfizetéssel foglalkozni a belépésnél.

A parkolóház könnyen megközelíthető a Stefánia, Kerepesi, Dózsa György útról, illetve a Hungária körútról. A behajtás az Aréna hotel melletti bejáraton történik, a parkoló kapacitásán belül pedig egy órával a rendezvények kezdete előtt be lehet hajtani. Ha a QR-kód nem töltődik be teljesen, nem kell aggódni, mivel a jegy akkor is érvényes lesz.

Rendezvények nélküli időszakban a parkoló óradíjas alapon vehető igénybe, valamint nappali bérlet is vásárolható, mely bruttó 8000 forint havonta, és hétköznapokon reggel 6 és 18 óra között biztosít parkolást. Helyi lakosok számára elérhető a 0-24 órás bérlet is, de limitált számban.

MOM parkolás

A MOM Park parkolóházában a parkolás díja hétfőtől szombatig minden megkezdett fél órára 280 Ft. Vasárnap és ünnepnapokon a parkolás ingyenes. A parkolási díjat készpénzes, bankkártyás, hitelkártyás, valamint MOM Park Kártyával és mobil szolgáltatással is lehet fizetni. A parkolóház kényelmesen elérhető a bevásárlóközpontból, és a fizető automaták a mélygarázs kijáratainál találhatók.

Szombaton az első óra ingyenes, és a további 2 óra is ingyenes, ha a vásárlás összege meghaladja a 25 000 Ft-ot. Ezen kívül, ha a vásárló a Sparban legalább 5000 Ft-ot költ, egy órát ingyen parkolhat, amit a parkolóautomatánál kell érvényesíteni.

A Cinema MOM mozijegyével 2 óra parkolás ingyenes, ha a jegypénztárnál jelezik, hogy autóval érkeztek. Hasonló kedvezményt biztosít a MOM Bowling vendégeinek, akik szintén 2 órát ingyen parkolhatnak, a kedvezményt a bowlingpénztárnál lehet érvényesíteni.