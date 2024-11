Hivatalos: jön a parkolási szigorítás Budapesten, rengeteg autósnak nem fog tetszeni

Egy sor változás jön 2026-tól a fővárosi parkolásban, áremelés és szigorítások várhatóak.

Az egész fővárosban leszerelik a parkolóautomatákat 2026-ra, ekkortól már a BudapestGo appban is leht intézni a parkolást - az erről szóló módosítást ma fogadta el a Fővárosi Közgyűlés. A Karácsony Gergely és Vitézy Dávid által beadott indítványban az is szerepel, hogy 2026-tól drágulni fog a parkolás a fővárosban, és a belvárosi területeken (vagyis az A és B zónában) fizetős lehet hétvégente is a parkolás.

Ezen felül megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása, valamint többet kell majd fizetni a nehezebb autók, azaz elsősorban a SUV-ok után. Olcsóbban parkolhatnak majd ugyanakkor azok, akiknek van érvényes BKK-bérlete. A javaslat elfogadása után Vitézy Dávid arról írt: legyőzték végre a parkolási maffiát.