Börtön várhat a magyar utak tahóira: ezt a kocsit nem szabadna akárkinek eladni

Cikkünkben összegyűjtöttük 2023 pénzcentrumos autótesztjeit, hogy így a bejgli és a halászlé után még egyszer felidézzük az idei év legjeit. A színes palettából kiderült, mit tud egy kínai villanyautó, miért nem szabadna akárkinek eladni egy 1020 lóerős szörnyet, ahogyan az is, melyik autóban zongorázhatna Havasi Balázs. Ha elolvasnád a tesztet, kattints a képes ajánlókra!

Simán kinyírhat, de megköszönnéd neki

Elsőként a Pénzcentrum kapta meg Magyarországon a hivatalos Tesla márkakereskedés Model S Plaid tesztautóját - konkrétan előttünk tettek rá rendszámot. Miután a 63 milliós kocsin beállítottuk, hogy szellentve dudáljon és indexeljen - ki ne ezzel kezdené! -, nekivágtunk a "bejáratós" kilométereknek. Mint kiderült, az autó még annál is erősebb, mint amilyennek elképzeltük: az 1020 lóerő nem viccel, jelenleg ez a leggyorsabb sorozatban gyártott kocsi.

A szemeden folyik ki az adrenalin, a padlógáz után zihálva vihogsz még percekig, de baromira észnél kell lenni. A 2,1 másodperces 0-100-at alázattal kell kezelni, mert könnyen közelebbi kapcsolatba kerülhetsz a villanyoszloppal. Így nézve pedig félelmetes, hogy ezt az autót bárki egyszerűen megrendelheti a neten, ha van rá elég pénze... Hogy vennénk-e? A cikkből kiderül!

Semmi parasztvakítás, csak japános kényelem

Nem tolja az arcodba, hogy mennyibe kerül, viszont kényelmes, és 6 liter alatt el lehet vele járni - nagyjából így lehet leírni a Lexus NX 350h-t, amelynek a fullextrás változatát teszteltük. A csúcsmodell árcédulája vaskos, de cserébe a visszafogott luxus mellé elég kedvező fogyasztás is társul.

Magyar motor hajtja a 40 milliós elektromos Q8-at

Megérkezett az Audi elektromos terepkupéja Magyarországra: népautónak nem nevezhető, alaphangon 30 milliót kell kicsengetni érte, de létezik olyan verzió is, ami az 55 millió forintot súrolja. Tesztünkből kiderül, hogy mi az, amit inkább ne kérj bele majd' 800 ezer forintért, és melyik extra tűnik szimpla parasztvakításnak.

Fogyasztásbajnok is lehetne, de...

Alaposan leteszteltük a vadiúj Honda ZR-V-t, amely frissen debütált Magyarországon. A hibrid-erőforrásba belecsavartunk majdnem 900 kilométert, és a fogyasztás tekintetében meglepő eredményre jutottunk. Tesztünkből az is kiderül, hogy hová vándorolt a beltérből a fényes fekete zongoralakk.

Már messze nem a kispénzű hippik járgánya

Simán elmenne egy rajzfilmfigurának, egy töltéssel pedig 300-nál is több kilométert megy el: alaposan leteszteltük a Volkswagen legkülönlegesebb elektromos járművét, az ID. Buzz-t. A termetes kisbusz menőn néz ki, de most az is kiderül, hogy birkózik meg a szűk utcákkal. A tesztautónk árcédulája már a 37 millió forintot is átlépte, így ez nem a kispénzű hippik autója: ebben az árkategóriában már érzelmi alapon dönt a vásárló, a Buzz pedig ebben nagyon jó.

Ez Magyarország első kínai villanyautója

Leteszteltük az MG első elektromos autóját, amely a vastagon árazott villanyautó-piacon viszonylag olcsónak számít. Az MG 4-es több esetben is pozitív meglepetéseket okozott, de vannak olyan hibái, amelyeket sürgősen orvosolni kellene - és szerencsére viszonylag egyszerűen lehetne is. Méreteiben nagyjából a Nissan Leafhez hasonlítható, úgyhogy családi használatra is ideális lehet, hatótávban pedig tudja a 350-370 kilométert.

A SUV-őrületben is kitart

Három évtizede az autópiac egyik nagyágyúja, amit még a SUV-őrület sem tudott eddig térdre kényszeríteni: az Opel Astra legújabb generációja járt nálunk a GS Line felszereltséggel. Tesztünkből kiderül, hogyan muzsikál a 3 hengeres benzinmotorral, és miért érdemes beruházni egy 20 ezer forintos extrára mindenképpen, ha másra nem is. Mutatjuk, mennyibe kerül a vagány kisautó, amiben Havasi Balázs zongoráját is belepakolták - abban mondjuk sok köszönet nincs.

Teszten a Kia egyik legnagyobb dobása

Extravagáns SUV-t villatott a Kia az új Sportage-el: a Pénzcentrum hibrid meghajtással tesztelte a nem éppen mindennapi modellt. A merész vonalvezetéssel és a minőségével sokakat magával ragadhat, de fontosabb kérdés, hogy vajon mennyit fogyaszt, mire leér mondjuk a Balatonra? Tesztünkből kiderült, hány ember tudna vele hazavinni egy karnist, és arra is választ kaptunk, és megnéztük, mire is elég a 150 lóerős, 1,6 literes motorja.

Finom szerkezet, nem tahóskodni való!

Az egyik CashTag-epizódhoz kapóra jött, a Mercedestől kapott GLC SUV tesztautónk is, amely teljes mértékben megfelel a hazai tahó-sztereotípiáknak: egy drága, nagy, sötét színű terepjáró. De le kell szögezni, nem az autó bunkó, hanem aki vezeti: egy párszázezres Suzuki Swiftben is ugyanúgy lehet tahóskodni az úton, mint egy ilyen, 33 milliós terepjáróban. A cikkből kiderül, a Kreszprofesszor szerint mi a legidegesítőbb szokás a magyar utakon, és az is, mit tud ennyi pénzért a luxusterepjáró.