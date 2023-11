Magyar motor hajtja az Audi új luxusterepjáróját: teszten a 40 milliós Q8 e-tron

Megérkezett az Audi elektromos terepkupéja Magyarországra: népautónak nem nevezhető, alaphangon 30 milliót kell kicsengetni érte, de létezik olyan verzió is, ami az 55 millió forintot súrolja. Tesztünkből kiderül, hogy mi az, amit inkább ne kérj bele majd' 800 ezer forintért, és melyik extra tűnik szimpla parasztvakításnak.

Mindeddig nem igazán rajongtam a csapotthátú SUV-kért, már-már megkérdőjeleztem a létjogosultságukat. Nem mondom, hogy az új Audi Q8 e-tron Sportback - már leírni is hosszú - teljesen megváltoztatta a világnézetemet, de élőben látva, élesben használva valamelyest megértettem, hol is van az ilyen autók helye az amúgy is furcsa világunkban. Az Audi valahogy jól eltalálta a formát, ez nem minden gyártónak sikerült, de ez a terepkupé pont arányos lett, nem tűnik olyan bárgyúcskának.

De mielőtt belemennénk az autóba, egy kis történelmi áttekintés: az Audi öt évvel ezelőtt dobta piacra első sorozatgyártású elektromos autóját, szimplán e-tron néven. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, immáron az e-tron kategóriajelző lett, van belőle a kisebb SUV, a Q4-es, az eredeti e-tron új verzióját Q8 előtaggal illették, illetve létezik még az elektromos sportautó GT is.

Akinek megdobban a szíve az efféle tényekre, annak az is felemelő lehet, hogy az e-tron-ok motorjait Győrben rakják össze. Úgyhogy, ha csak ilyen módon is, de legalább nekünk, magyaroknak is elég nagy közünk van ezekhez a luxusautókhoz.

Határ a csillagos ég

Tesztalanyunk alapára jelenleg kevés híjján 32 millió forint, de ez a konkrét autó az S-line csomaggal, nagyobb akksival, és az összes többi extrával már bőven 40 millió forint feletti árcímkével rendelkezik. Egyébként egyszerű SUV-ként bő egy millióval olcsóbb a Q8 e-tron, mint terepkupéként, ha valakinél esetleg ez számít a döntésben. A legdrágább, e-tron S Sportback egyébként legkevesebb 54,5 millió forintba kerül, ha valaki esetleg a tetejéről kezdené felextrázni.

A Sportback csomagtere 528 literes, bő 40 literrel kevesebb, mint a SUV-kasztnisnak, de ebben az autóban vélhetően nem csempét, sittet, vagy tyúktápot fognak szállítani, szóval a forma oltárán beáldozható ez a csekély hely. Ráadásul elől is van csomagtartó, egységesen 62 literes, remek helye a töltőkábeleknek, amelyek így nem hátul hánykolódnak.

A mi tesztautónkból kimaradt extraként a több mint 770 ezer forintba kerülő virtuális visszapillantóként emlegetett kameratükör, ami egy ajtóba szerelt kijelzőre vetíti ki a visszapillantó képét - ennek valahol örültem, mert még mindig kényelmetlen, de legalábbis szokatlan megoldásnak tartom a hagyományoshoz képest. Ennyi pénzt szinte biztosan nem adnék érte, ráadásul egyel, azaz hát sokkal több plusz dolog, ami elromolhat. Viszont alapáron kapunk a Q8-asba légrugót, a hasmagasságot is tudjuk vele állítani.

Ennyit megy el egy töltéssel

Az autó orrán az új márkalogó díszeleg, a régi krómkarikák helyett immáron 2D-s fehér karikákkal. A régebbi e-tronhoz képest agresszívebbek lettek az első fényszórók, és a hátsó lámpák is, az esti utcaképet pedig felrázza a hátső vörös LED-híd. A 408 lóerős villanymotor kényelmesen mozgatja a robosztus, 2,5 tonnát, az autó a 106 kWh-s akkupakkot fullra töltve a gyártó szerint (az aerodinamikusabb kupéváltozat esetében) 533 kilométert tud papíron elmenni, ami 20-22 kWh/100 km-es fogyasztást feltételez.

A bökkenő csupán az, hogy ezt maximum nyáron hozza az autó, ideális körülmények között. A mostani, szomorkás időben, tízenfokokban, esőben, szélben, fűtéssel igen könnyen lehet 25-30 közé tornászni az értéket, ami így bőven 400 kilométer alatti hatótávolságot eredményez. Viszont a korábbi 150 helyett az autó már 170 kWh-val tud tölteni az erre alkalmas töltőkön, és csak 80 százalékos töltöttség körül kezd el bezuhanni a sebesség, szóval, ha maga a töltőoszlop is úgy akarja, akkor egy gyors WC-szünet alkalmával egészen értelmezhető mennyiségű kilométert lehet vételezni.

Kijelzőből jutott bőven

A tükör mellett a 700 ezer forintért rendelhető üvegtető is kimaradt a csomagból, ami azért sokat javított volna az egyébként kissé komor, fekete beltéren. Az autó belseje egyébként összességében olyan, amilyet egy 40-45 milliós autótól elvárna az ember: kopogó műanyagokkal elvétve sem találkozni, fekete zongoralakkal sem. És persze, nem maradhatnak ki az olyan apróságok, mint a húszon-színben állítható hangulatvilágítás, vagy a nyitott ajtóból kivetülő, e-tron logós üdvözlőfény. A szürke fabetétek és a kidolgozott légbefúvók is üde színfoltjai az amúgy elég fekete beltérnek.

A Q8 e-tronban már nem is kettő, hanem három kijelző található: egy van az egyébként jófogású, esztétikus kormány mögött, ahol a kilométeróra és a többi információ is megjelenik (mögötte a legfontosabb információkat a szélvédőre is kivetíti a head-up display), emellett a "szokásos" helyen a középkonzolban egy 10,1 colos érintőképernyőt is kapunk.

Alatta pedig a klímapanel 8,6 col méretű kijelzője, ami számomra inkább tűnik egyszerű parasztvakításnak, mint valódi újításnak. De tény, hogy hatékonyan lehet róla kezelni a klímaberendezést és az ülésfűtést is - pont olyan hatékonyan, mintha mindenzt fizikai gombokkal kellene megtenni. Ráadásul érintésérzékeny, haptikus visszajelzést is ad a panel, mintha valódi gombokat nyomkodna az ember - azt meg kell hagyni, hogy jól ki van találva, össze van rakva az egész rendszer, de a végén mindig visszatér az ember a miértre.

Viszont a váltó kialakítása mesterire sikerült, és nem csak a dizájn miatt, hanem mert tényleg jó, kényelmes is használni. A könyöklő végén egy kapaszkodó kapott helyet a középkonzolon, ennek bal oldalára helyezték el az irányválasztó csúszkát. Viszont az nagyon zavaró, hogy a tempomatot nem a kormányról lehet vezérelni, hanem egy gagyi műanyag karról - igen, egy 40 millás autóban.

Összességében maga a szegmens egy elég szűk réteget érinthet Magyarországon, de nekik egy igencsak ajánlott modellről van szó. Ha egy csúcsminőségű, viszonylag nagy hatótávolsággal rendelkező, gyorsan tölthető elektromos SUV-t keresel 50 millió alatt, akkor ez a te autód!