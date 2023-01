Simán kinyírhat, de megköszönnéd neki: elsőként tesztelhettük az 1020 lóerős Tesla Model S Plaid-et

Elsőként a Pénzcentrum kapta meg Magyarországon a hivatalos Tesla márkakereskedés Model S Plaid tesztautóját - konkrétan előttünk tettek rá rendszámot. Miután a 63 milliós kocsin beállítottuk, hogy szellentve dudáljon és indexeljen - ki ne ezzel kezdené! -, nekivágtunk a "bejáratós" kilométereknek. Mint kiderült, az autó még annál is erősebb, mint amilyennek elképzeltük: az 1020 lóerő nem viccel, jelenleg ez a leggyorsabb sorozatban gyártott kocsi. A szemeden folyik ki az adrenalin, a padlógáz után zihálva vihogsz még percekig, de baromira észnél kell lenni. A 2,1 másodperces 0-100-at alázattal kell kezelni, mert könnyen közelebbi kapcsolatba kerülhetsz a villanyoszloppal. Hogy vennénk-e? A cikk végén kiderül!

Magyarországon elsőként kaphattuk meg hivatalosan a Teslától a legújabb Model S Plaidet egy rövid tesztre, mondjuk, másnak előttünk sok más esélye nem lett volna vezetni a pirosra fényezett tesztautót. És ez nem vicc.

Alapból bennem volt a zabszem, hogy mire számítsak. Hiszen mégiscsak egy 63 milliós kocsiról van szó, ami nem mellesleg jelenleg a világ leggyorsabb sorozatgyártású személyautója, a kormánya is eléggé szokatlan - de erről majd később. A dolgot tovább tetézte, hogy konkrétan előttem pattintották rá a rendszámot a Váci úti szalon parkolójában, több helyen még rajta volt a védőfólia, benne tízenvalahány kilométer. Rövid eligazítás, az első beállítások, és indulhatunk - nem mondom, hogy nyugodtan telt a "beszoktatós" első pár kilométer a 16 éves Focusból átülve.

Tényleg letépi a fejed? Igen, tényleg!

De a Plaid hamar megmutatta, nem kell tőle félni: Chill-módban pontosan úgy viselkedik, mint bármelyik elektromos autó, jelentősen visszafogja a három villanymotor teljesítményét - összességében 1020 lóerő a teljesítménye, és ugyanennyi Nm a nyomatéka, leírni is döbbenetes. Még mielőtt belemennénk a többi részletbe, megválaszolom a legtöbb olvasót foglalkoztató kérdést:

igen, ha Plaid-módba kapcsolsz, akkor baromi gyors. Volt már dolgom erős autókkal, de ez más, félelmetesen más.

Téli gumin, hidegben is simán hozza 2,5 másodperc alatt a 0-100-at. Magyarul, ha elrúgod neki, akkor olyan, mintha valaki teljes erővel mellbe talpalna. A "kilövés" módot az időjárási körülmények miatt csak egyszer próbáltam ki Ez egy többperces procedúra, a kocsi előmelegíti az akksit a legjobb teljesítmény érdekében, az orrát a légrugókkal leengedi az ideális légellenállás végett.

És bumm, 100-on vagyunk, kicsit több, mint 2 másodperc alatt, mintha zsinóron húznák. Irreális, és mégis létezik.

Még a legkeményebb arcokból is képes riadt, kiabáló óvodást változtatni, a szíved percekig ki akar ugrani a G-erőtől és a mellbevágó gorsulástól. A szemeden folyik ki az adrenalin, a padlógáz után zihálva vihogsz még percekig, de baromira észnél kell lenni: hiába bolondbiztos az elektronika, van rengeteg radar, érzékelő, könnyen közelebbi kapcsolatba kerül a villanyoszloppal. És hiába minden technika, a többi közlekedő hibáját nem lehet kivédeni.

Felvállalom a talán népszerűtlen véleményemet:

Nem szabadna csak úgy, bárki kezébe odaadni. Ezzel szemben most az van, hogy megrendeled a neten, 3-5 hónap múlva meghozzák, leperkálod az árát és hajrá. Nagyon erősen javaslom, hogy mielőtt mondjuk egy lottónyertes beleülne, menjen el vezetéstechnikai tréningre, valami erős kocsival.

Nagyon Yoke a programok

A másik nagy félelmem, a Yoke néven emlegetett, félbefűrészelt, szögletes kormány sem volt olyan vészes, mint amennyire gondoltam, pár perc alatt hozzá lehet szokni a közúti közlekedéshez. Sokan mondják, hogy parkolni milyen nehéz vele, de ha ráérez az ember a technikára (nekem 3-4 alkalom után sikerült), akkor az sem jelent komoly akadályt - főleg, ha az automata parkolást is használjuk, akkor tökmindegy mert az autó leparkolja magát. Hosszú úton pedig bekapcsolod az Autopilotot, aztán csókolom, az a pályán úgyis perfektül viszi a kocsit.

A Tesla immár száműzött midnen bajuszkapcsolót: a kormányról, gombbal kell vezérelni az indexet, az ablakmosót, a dudát. Viszint gondoltak rá, hogy a rendszer hülyebiztos legyen, legalábbis 10-ből 9-szer én nem nyomtam be véletlenül a dudát vagy az indexet kanyarodás, fogásváltás közben: ugyanis nem csak hozzáérni kell a felületekhez, hanem kicsit be is nyomni.

Az index viszont komoly hozzászokást igényel, mert addig oké, hogy megjegyzed: felső gomb jobbra, alsó balra, de mi történik, ha mondjuk egy körforgalomból indexelnél kifelé, miközben nagyban kanyarodsz? Igen, le kell nézni, és a kormányállástól függően kitalálni, melyik gombot kell megnyomni.

Vélhetően hallgattak az ügyfélvisszajelzésekre, hiszen immár lehet rendelni "normál" kormánnyal is. Felárat sem kérnek érte. Igaz, a hagyományos kormánykerék betakarhat a sofőr előtti kijelzőbe, de hozzá kell tenni, hogy a Yoke-kormány pedig a nagy kijelző bal alső részébe lóg bele a sofőr szemszögéből kényelmetlenül. Mindenki döntse el, mi a fontos neki, ha egy ilyen autó vásárlásán gondolkodik.

Óránként benyeli egy családi ház havi áramfogyasztását

Természetesen az új Model S Plaid már kompatibilis a Tesla V3-as Superchargereivel - ezekből egyre több van itthon is -, így pedig csúcsteljesítménnyel óránként, ideális körülmények között 250 kWh-val tud tölteni. Persze, nem végig tartja a teljesítményt, ahogy telik a nettó 95 kWh-s akkupakk, úgy fogja hátrébb az agarakat, hogy azért kímélje is magát. De így is 10-ről 90+ százalékra nagyjából 35-40 perc alatt feltöltötte magát. És ez még nem is a plafon volt, a legnagyobb sebesség, amit ki tudtam nyerni a fóti Auchannál található töltőn 220 kWh-volt, 80 százalék felett már csak 50-el töltött.

Viszont ha valaki Tesla vásárlásán gondolkodik, az kalkuálja bele a dologba, hogy a Superchargereken jellemzően sorba kell állni, ha olyan időszakban töltenénk. Én is inkább hajnalban töltöttem a kocsit, akkor egy lélek sem volt - ezért is volt pofám 90 százalék feletti szintre tölteni.

És nem feltétlenül csak azért ekkora az érdeklődés, mert valamilyen oknál fogva még mindig nem kell fizetni egy forintot sem a Tesla-töltőkön. Sokan út közben ugranak be, hogy a lehető leggyorsabban tudjanak értelmezhető mennyiségű kilométert az autóba pakolni. Na, ők foghatják a legjobban a fejüket, amikor beállnak a sor végére. Márpedig Fóton még akkor is gyakori a teltház, ha 12 oszlop üzemel.

A fogyasztás 20-21 kWh/100km környékén alakult a több mint 700 megtett kilométeren, téli gumin, hűvös időben, vegyesen pályán, főúton, városban haladva. És a rövid összeszokás után azért nem mindig gazdaságosan (ám mindig szabályosan) közlekedtem, fázni sem fáztam. Így 450-475 kilométer közöttre jön ki a hatótávolság, ami nyáron nyilván jobb, vagy ha óvatosabban közlekedik vele az ember. Erre már mondhatjuk, hogy többé-kevésbé alternatívát jelent a hagyományos autók helyett.

Mindenki csináljon ilyen szoftvert

Az autó belterében az elődmodellhez képest kevés, ám annál lényegesebb változás történt. A kormányt már kitárgyaltuk, azon kívül a központi óriáskijelző immár fektetve van (és három irányba lehet állítani, merre nézzen). És a hátsó üléssor is kapott egy kicsi kijelzőt, amiről mindent lehet vezérelni, na, meg tartalmat fogyasztani.

YouTube, Netflix, Twitch - ha kérdezik, minden van, és hamarosan jön a Disney+ is. Töltés közben netezni is lehet, vagy a temérdek játékkal szórakoztatni magunkat - Steam is került már a rendszerbe, úgyhogy onnan is lehet játszani, kontrollert is csatlakoztathatunk a kocsihoz. Az autóversenyzős játékkal azért óvatosan, poén, hogy kormányról lehet vezérelni, de nagyon tudja darálni egyhelyben állva a gumit.

Na, meg a többi elmebeteg funkció... Dudaként fingást, trombitaszót, tapsot és még számtalan opciót beállíthatunk, de akár a kocsiban ülőket is kihangosíthatjuk az utcára, hangtorzítóval. Az "Emission" menüpont alatt pedig a fingópárna mellett az indexhangot is szellentésre cserélhetjük, ha úgy tartja kedvünk. Miért ne tartaná?

Mindenesetre az autó szoftvere pontosan azt adja, amiről a Tesla híres, a rendszer fluid, nem akad, a térkép a Google Mapset használja. Az óriási kijelzőn vígan lehet pakolgatni az alkalmazásokat, meg se rezzen tőle. A grafikus élményért az AMD Ryzen processzor felel, ami bivalyerős. Sok újdonságot a vezetéstámogató rendszer sem tartogat: ugyanolyan királyul működik, mint eddig minden Teslán.

A beltér minőségére korábban sok panasz volt, de most szerintem nagyot ugrott ebben a tekintetben is a Tesla. Mi fehér bőrrel kaptuk a kocsit, ami amúgy nagyon szép, de vásárlás előtt azért gondoljuk meg kétszer, mert cserébe elég hamar koszolódik, főleg a farmer tudja csúnyán befogni. Az ülések természetesen elektromosan vezérelhetőek, fűthetőek, ámde nem hűthetőek - de valami azt súgja, hogy utólag majd lehet aktiváltatni a funkciót. Ahogy egyébként a LED-matrix fényszóróknak is megvan már a harveres része, ha leprogramozzák a kocsira, akkor egy frissítés után majd elérhető is lesz.

A Model S Plaid alapára jelenleg 58 203 900 forint. Ahogy megszoktuk a Teslától a kinézeten kívül sok mást nem lehet állítani. A tesztautónk az alábbi tételeket tartalmazta:

Red multi coat fényezés - 1,3 millió forint

Fehér belső - 1 millió 14 ezer forint

Teljes önvezető képesség 2 millió 860 ezer forint.

2 millió 150 ezer forintért vehettek volna még rá 21"-os felnit, de ezen "csak" a kisebbik, szériatartozék 19"-os volt.

Összességében nem tudom, hogy venném-e mondjuk Lexus, BMW, Mercedes, vagy Audi helyett, de az biztos, hogy Elon Musk nagyot robbantott a Plaid-del. Azaz javarészben a mögötte álló mérnökcsapat, akik meg is valósítják az őrült ötleteit. Akinek van hirtelen 60+ millió forintja kocsira, annak már úgysem én fogom megmondani, milyen autót vegyen. Mindenesetre a helyében előkelő helyre tenném a listámon.