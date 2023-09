Magyarországon is megjelent a Tesla nagy dobása: ennyibe kerül itthon az új, ráncfelvarrott Model 3

Hat évvel azután, hogy az első autó legördült a gyártósorról, és több mint 2 millió autó készült el, a Model 3 hátsókerék-hajtású és Long Range összkerékhajtású változatának jelentős frissítését jelentette be a Tesla. Az új modell Magyarországon is rendelhető már, októbertől adják át az autókat.

Hat évvel azután, hogy az első autó legördült a gyártósorról, és több mint 2 millió autó készült el, a Model 3 hátsókerék-hajtású és Long Range összkerékhajtású változatának jelentős frissítését jelentette be a Tesla. Hozzátették, a ráncfelvarrás ellenére is megtartották, aminek köszönhetően a Model 3 globálisan a legnépszerűbb autók egyike lett: nagy hatótávolságot és hatékonyságot, valamint sportautókénak megfelelő teljesítményt és irányíthatóságot ígérnek az új modellben is.

A karosszéria élesebb vonalai és az aerodinamikára optimalizált felületek csökkentik a légellenállást és a szélzajt, és növelik a hatótávolságot. Teljesen új megjelenésű fényszórókat is kapott az új autó, valamint rendkívül élénk színű, továbbfejlesztett kialakítású, a jobb illeszkedés érdekében a csomagtérajtóba integrált hátsó lámpákat. Az új Model 3 két új színben is rendelhető, Ultra Red és Stealth Grey néven.

Az utastérben a legnagyobb változás a testreszabható hangulatvilágítás lesz, illetve hogy az autóba immár szellőztetett üléseket is lehet rendelni. Emellett továbbfejlesztett hangrendszert is kapott az új modell, és már ebben is elérhető a hátsó ülésen ülőknek dedikált kis képernyő.

A Model 3 hátsókerék-hajtású és Long Range összkerékhajtású változatait október végétől adják át Európában és a Közel-Keleten. Magyarországon az alapverzió legkevesebb 17 846 900 forintba kerül, a nagyobb hatótávolságú Long Range-ért pedig 21 346 900 forintot kell legkevesebb fizetni.

Címlapkép: Tesla Motors