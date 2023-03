Egyre több a gyilkos ámokfutó a magyar utakon: brutál sebességcsökkentés jöhet Budapesten

Népességarányosan a legtöbb közlekedési baleset Vas megyében, a legkevesebb pedig Borsodban történt 2022-ben. Csak az utolsó negyedévet vizsgálva pedig az derült ki, hogy eléggé megszaporodtak a gyorshajtás miatt bekövetkezett halálos közlekedési balesetek. Abban az időszakban leggyakrabban 65 éven felüliek vesztették életüket balesetben.

2022-ben 14 732 személysérüléses közúti közlekedési baleset következett be az országban. Számuk 3,5 százalékkal emelkedett a járvány-korlátozások miatt mérsékeltebb forgalommal jellemezhető 2021-hez képest, és 11 százalékkal kevesebb volt, mint a járvány előtti utolsó évben, 2019-ben - derült ki a KSH Fókuszban a vármegyék című kiadványából.

Az összegzés szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében csökkent leginkább a közlekedési balesetek száma, 10 százalékkal kevesebb volt, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor ezzel együtt is csak 6 megyében csökkent az esetek száma az egy évvel korábbihoz képest. A legnagyobb emelkedés Zala megyében volt, 15 százalékos.

Mint kiderült, népességarányosan a legtöbb közlekedési baleset Vas megyében, a legkevesebb pedig Borsodban történt. Érdekesség, hogy a 10 ezer lakosra jutó balesetek számát tekintve Budapest csak a második a listán, Heves megye pedig a harmadik.

Ennyien sérültek, haltak meg

Az emelkedő balesetszámmal összefüggésben a közlekedési balesetekben az egy évvel korábbinál 4,8 százalékkal többen, összesen 20 056-an sérültek meg 2022-ben. A legnagyobb növekedés (16%) Zala megyében, míg a legnagyobb csökkenés (19%) Fejér megyében történt. A KSH szerint tavaly a közlekedési balesetek 3,2 százaléka végződött halállal, 29 százaléka súlyos, 68 százalék pedig könnyű sérülésekkel járt.

A halálos kimenetelű balesetek aránya Bács-Kiskun megyében volt a legmagasabb (6,7%), a súlyos sérüléssel járóké pedig Fejér és Bács-Kiskun megyében (39-39%).

Az ittas állapotban okozott balesetek száma 2,5 százalékkal, 1193-ra csökkent, a legtöbb eset (167) a fővárosban történt. Alkoholos befolyásoltság legnagyobb arányban a Bács-Kiskun megyei (14%), legkevésbé a fővárosi (5,3%) balesetekben játszott szerepet.

EZ IS ÉRDEKELHET Így éltük túl a Pest környéki halálutat: egyre többen kerülik, rengeteg itt a csúnya baleset + videó Bár a statisztikákban nem szerepel, mégis ez lehet Magyarország egyik legveszélyesebb útszakasza: a CashTag a hírhedt 1116-os úton járt, ami Szentendrét köti össze Visegráddal.

A témában a statisztikai hivatal nemrég kiadott egy másik, Személysérüléses közúti közlekedési balesetek, 2022. IV. negyedév című összesítést is, amelyben újabb részleteket tudhatunk meg a vizsgált időszakról. Eszerint összességében egyedül az elhunytak számában figyelhető meg csökkenés (−1,7%), a halálos áldozatok száma a járvány előtti, 2019-es szint alatt volt.

Egyre több a halálos gyorshajtás

Mint az utolsó negyedévet vizsgáló kiadványból kiderült, az egy évvel korábbi időszakhoz képest jelentősen nőtt a "nem megfelelő sebesség alkalmazása" miatt bekövetkezett halálos balesetek száma, emellett több tragédiával végződő karambol volt az elsőbbség meg nem adása miatt. Ellenben szabálytalan irányváltás, haladás, kanyarosás és előzés miatt kevesebb halálos baleset történt, mint 2021 utolsó negyedévében.

Azt vizsgálva, hogy összes baleseten és csak az ittasság miatt bekövetkezetteken belül ki volt a hunyó kiderül, hogy a kétkerekű közlekedők nagyobb arányban keverednek piásan bajba. Konkrétan a kerékpárosok esetében arányaiban több mint kétszerannyi balesetben volt részes ittas biciklis, mint amennyi az összes balesetben a negyedévben. Ugyanez igaz a segédmotorkerékpárt és motorkerékpárt vezetőkre.

Az utolsó negyedévet vizsgálva Budapesten történt a legtöbb baleset 100 kilométer közútra vetítve, ezt követi Komárom-Eszergom, majd pedig Pest megye. A mutató Somogy megyében a legalacsonyabb. 2022 utolsó negyedévében a legtöbb balesetben elhunyt 65 éven felüli volt: a férfiak és a nők tekintetében is vezet ez a korosztály. A lista végén a 15-17 éves korosztály áll.

Budapesten már vadásznak a gyorshajtókra

Februárban több tragikus baleset is történt Budapesten, amelyet gyorshajtók okoztak. Egy esetben a körúton a villamosmegállóban vesztette életét egy 23 éves nő.

A balesetek súlyosságának elsődleges tényezője a sebesség, minden jel szerint ennek volt szerepe a vasárnap hajnalban történt tragédiában is. A gyorshajtás megelőzésére és szankcionálására is alkalmas az éjjel-nappal működő sebességmérő kamerarendszer kiépítése a városon belül, ebben az elsődleges feladat a rendőrségé, de van teendője a fővárosi közútkezelőnek is, közöttük az együttműködést felgyorsítjuk

- írta az eset után Karácsony Gergely főpolgármester. Később Balogh Samu, a főpolgármester kabinetfőnöke ismertette a fővárosi balesetmegelőzési tervet. Ennek keretein belül többek között jelentős sebességcsökkentést terveznek Budapesten.

A Hungária körúton belül 50, a Nagykörúton és azon belül 40 kilométer/órában maximalizálnák a megengedett legnagyobb sebességet,

a mellékutcákban legfeljebb 30-cal lehetne hajtani – ismertette a várostervező, megjegyezve: ehhez fontos, hogy ellenőrzés is párosuljon.

az önkormányzat folytatni kívánja továbbá a zebrafelújítási programját is, aminek keretében az elmúlt 3 évben a Budapesten található 5240 gyalogátkelőhely mintegy fele már megújult.

Címlapkép: Donka Ferenc, MTI/MTVA