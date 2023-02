Zéró toleranciát hirdetett Karácsony Gergely: jöhetnek a 0-24-es traffipaxok Budapesten

Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár a Facebookon írt arról, miképp lennének elkerülhetőek ezek a balesetek. De a főpolgármester is reagált: mint írta, Budapesten nullára kell csökkenteni a halálos közúti balesetek számát.

A szombat éjjeli gázolásos baleset kapcsán, mely során a villamosmegállóban vesztette életét egy 23 éves nő elhunyt, Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár a Facebookon írt arról, miképp lennének elkerülhetőek ezek a balesetek.

Egy korábbi amerikai jelentés kimutatta, hogy a városi sebességtúllépés a halálos balesetek 80 százalékáért felelt New Yorkban, de ahol volt kamerás mérés, ott 72 százalékkal kevesebb alkalommal történt sebességtúllépés. A kamerák által elkapott gyorshajtóknak pedig több, mint a fele egy alkalom után többször nem kap bírságot - tehát a kamerák visszatartó ereje igazolt.

Bár nem tudjuk még biztosan, de erősen úgy látszik a sajtóhírekből, hogy a gyorshajtás komoly szerepet játszott a körúton a villamosra várakozás közben halálra gázolt lány esetében is a hétvégén. Látható, hogy a kamerák a sebességtúllépés ellen kiválóan működő eszközök. Ezügyben a városainkban jócskán van teendő, hisz azt a kész technológiát, amit a gyorsforgalmi utakon és az országos főúthálózaton ma már alkalmazunk (automatizált rendőrségi kamerás sebességmérés), a városainkban nem. Ideje lenne egy ilyen programot elindítani Magyarországon.

Budapesten nullára kell csökkenteni a halálos közúti balesetek számát

"A balesetek súlyosságának elsődleges tényezője a sebesség, minden jel szerint ennek volt szerepe a vasárnap hajnalban történt tragédiában is. A gyorshajtás megelőzésére és szankcionálására is alkalmas az éjjel-nappal működő sebességmérő kamerarendszer kiépítése a városon belül, ebben az elsődleges feladat a rendőrségé, de van teendője a fővárosi közútkezelőnek is, közöttük az együttműködést felgyorsítjuk" - írja Karácsony Gergely friss Facebook posztjában.