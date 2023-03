Valami eltört a magyar autópiacon: egyre olcsóbbak a használt villanyautók, mi folyik itt?

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Úgy tűnik, valami megmozdult a piacon, és elkezdett lejjebb menni a használt elektromos autók ára - tudta meg a Pénzcentrum az ország legnagyobb hirdetési portáljaitól. A szakemberek szerint egyre többen hirdetik meg villanyautójukat, főképpen cégek szabadulnának a flottáktól. Véleményük szerint a piacon látható most egyfajta elbizonytalanodás, ami többek között a töltés drágulásának tudható be. Megkérdeztük azt is, hogy melyik használt modellek a legnépszerűbbek most Magyarországon.

2022 szeptembere óta látunk élénkülést a hirdetésfeladás piacon az elektromos autók tekintetében - mondta a Pénzcentrumnak Szeder Attila, a Használtautó.hu értékesítési vezetője. Hozzátette, adataik szerint kivételt képez a decemberi hónap, ahogy a korábbi években is tapasztalták, ebben az időszakban kisebb a hirdetésfeladási kedv az ünnepekre való tekintettel. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az elmúlt 6 hónapban főként a cégek által feladott hirdetések száma nőtt meg, míg magánszemélyek esetén szinte azonos a hónapról hónapra feladott hirdetések száma. Az év elején, január és február hónapban kifejezetten élénk volt a hirdetésfeladási kedv, januárról februárra 4%-kal több hirdetésfeladás történt ebben a kategóriában - tette hozzá a szakember. Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója pedig arról beszélt, hogy náluk a feladott villanyautó hirdetések száma január óta mutat határozott emelkedést: az év eddigi részében az előző negyedévek átlagához képest 70-75 százalékos növekedést regisztráltak. A teljes piac szintjén ez a növekedési arány valószínűleg alacsonyabb, de a tendencia biztosan az eladási szándékok erősödését jelzi. Ennek egy része lehet a töltés drágulása, de fontos tényező az is, hogy eleve dinamikusan nő a forgalomban lévő villanyautók száma, ami a használtpiacon is automatikusan erősíti a jelenlétüket - fogalmazott a cégvezető, aki azt is elárulta a keresések alapján melyek a legfelkapottabb elektromos modellek ma a kínálatukban. Íme a lista: TESLA Model 3

NISSAN LEAF

RENAULT Zoe

HYUNDAI Ioniq 5

VOLKSWAGEN Golf VII

SMART Fortwo

KIA Niro

BMW i3

OPEL Corsa F

PEUGEOT 2008 Használt elektromos autót vennél? Nézz körül a Pénzcentrum hitelkalkulátorában! Szeder Attila pedig arról számolt be, hogy az elmúlt három hónapban, a legtöbb hirdetés megtekintés az alábbi elektromos modellekre érkezett náluk: BMW i3

Nissan Leaf

Tesla Model 3

Tesla Model S

Renault Zoe Mint hozzátette, a leggyakrabban megtekintett elektromos autós hirdetések közül a legnépszerűbb árkategória az 5 és 10 millió forint közötti ársáv, míg a második legnépszerűbb a 10-15 millió forint közötti árkategória volt az elmúlt három hónapban. Tényleg lefelé tartanak az autóárak? A meghirdetett elektromos autók átlagára kapcsán pedig a Használtautó.hu értékesítési vezetője arról beszélt, hogy NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) az elmúlt három hónapban 14 millió forint volt, ez nyolc százalékkal alacsonyabb, mint a szeptember-novemberi időszak során meghirdetett autóké. Az elmúlt három hónap során feladott hirdetések járművei átlagosan 3 évesek voltak. Hasonlóról számolt be Halász Bertalan is: a JóAutók adatai szerint tavaly augusztus közepéig az átlagárak növekedésének trendje folyamatosan felfelé mutatott. 12,7 millió forintról 17 millióig emelkedett. Ezután karácsonyig oldalazó mozgást tapasztalhattunk az árakban, Az év végétől kezdve pedig folyamatos a lejtmenet: Január eleje óta 17 millióról 15,3 millió forintnál jár a meghirdetett elektromos autók átlagára a portálon. Jelenleg tapasztalható egy kisebb elbizonytalanodás a piacon az üzemeltetési költségek terén bekövetkező változások miatt, de hosszabb távon mindenképpen tovább folytatódik majd a villanyautók térnyerése, ami a használtautó-piaci szegmensben is fokozatosan növeli majd ennek a hajtástípusnak a részarányát - kommentálta a piaci folyamatokat az ügyvezető. A piaci helyzetet, és annak kilátásait firtató kérdésünkre Szeder Attila pedig azt mondta, továbbra is hónapról hónapra több keresés érkezik a hibrid, valamint elektromos autós hirdetésekre. Míg magánszemélyek esetén stagnál azok száma, akik meghirdetik autójukat, úgy egyre több céges hirdető kínálja elektromos járműveit. Ez két dologból adódhat: egyrészt a kereskedések elkezdték feltölteni a készleteiket a leginkább keresett modellekkel, vagyis az elektromos és hibrid járművekkel. Másrészt az új autók piacán egyre szélesebb a modellválaszték ezekből az autókból - összegzett az értékesítési vezető.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK