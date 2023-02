Döbbenet, milyen ősöreg kocsik futnak a hazai utakon: Magyarország a nyugat roncstelepe?

A 2008-as válság óta töretlenül emelkedik a Magyarországon forgalomba helyezett személyautók átlagéletkora a KSH adatai szerint. Az öregedési folyamaton nem segít a jelenlegi inflációs környezet, de a rendkívül gyenge forint sem - írja a Portfolio. Nagyot drágultak az új autók és importból sem könnyű fiatal kocsihoz jutni.

2022 végén 4 millió 94 ezer személyautó volt forgalomban Magyarországon - 20 évvel ezelőtt még csak 2,6 millió kocsi futott a hazai utakon. A 2022-es év végére a autók átlagéletkora pedig elérte a 15,4 évet, miközben a 2008-as válság előtt alig volt idősebb 10 évnél az átlagos magyarországi személyautó. Az újonnan forgalomba helyezett járművek lehetnek teljesen újak, illetve importból származó használt kocsik is. Az autóállomány öregedését az is okozza, hogy zömmel olyan autókat hoznak be a magyarok külföldről, amelyek nyugaton már nem kellenek, és a környezetvédelmi besorolásuk sem éppen a legjobb - írja a lap.

Márkák szerint is van különbség, egy átlagos Magyarországon forgalomban lévő Opel már 17 éves, a Suzikik átlagosan 16,2 évekesek (a személyautók 10,3 százaléka ilyen márkájú), az Audiéké szintén. A prémium márkák közül még a BMW a maga 14,4 évével egész fiatal a Mercedesek sem idősebbek a nagy átlagnál: 15 évesek. Az új slágerautók autók állománya viszont fiatalodott: a Kia márka átlagéletkora 8,6 év, a Hyundaiok 10,1 évesek átlagosan, a Daciáké mindössze 6,9 év. Ezzel szemben egy hazai Trabant átlagosan 35,4 éves.