Autósok, figyelem! Így akár 40%-ot spórolhattok a költségeiteken

Akik évente általában 7-10 ezer kilométert vezetnek, átlagban 30-40%-ot is megtakaríthatnak ezzel a konstrukcióval, a piacon elérhető átlagos casco biztosításokhoz képest.

2019 decembere óta van jelen a magyar piacon a Cristo autós alkalmazás, eleinte elsősorban a használatalapú casco termékét kínálta a felhasználóinak, kiegészítve a vezetésről szóló statisztikákkal és információkkal, szolgáltatási palettája autós élethelyzetekre választ adó megoldásokkal bővül. 2023 januárjában a cég digitális biztosítási vezérügynök szerepben lép tovább, a használatalapon árazott „okos casco” biztosítást értékesítve, az UNIQA Versicherung AG nemzetközi biztosítóval partnerségben.

„Indulásunk óta alapelvként tekintünk a használatalapú árazás lehetőségének megteremtésére.” – mutat rá Szota Szabolcs, az alkalmazást fejlesztő és üzemeltető Smartsurance Technologies ügyvezetője, egyben a vállalat tavaly év végi felmérésére[ is utalva, amelyből kiderült, a megkérdezettek 35%-a tényleges használat alapján fizetne szolgáltatásokért.

Abban különbözik elődjétől, hogy a fizetendő biztosítási összeg a ténylegesen megtett kilométerektől – nem pedig a megtett út idejétől – függ. Emellett most már a teljes ügyfélkapcsolatért, a digitális szerződéskötéstől, a kockázatvállaláson át, a szerződéskezelésig és a kárrendezésig mi felelünk digitális vezérügynökként, miközben a biztosítási kockázatot a nemzetközi biztosító partnerünk viseli.

– foglalta össze az új szolgáltatás jellemzőit az ügyvezető. A vállalat számításai szerint,

akik évente általában 7-10 ezer kilométert vezetnek, átlagban 30-40%-ot is megtakaríthatnak ezzel a konstrukcióval, a piacon elérhető átlagos casco biztosításokhoz képest.

Természetesen minden konkrét számítás függ az adott autó típusától, de az átlagos használat függvényében mindezt előre kikalkulálhatják a felhasználók az alkalmazás online felületén is. „Ezzel is igyekszünk arra ösztönözni az autós közösséget, hogy az élet minden területén, így a vezetés kapcsán is tudatosabbak legyenek – ne költsenek autójukra feleslegesen, és csak akkor használják azt, amikor ténylegesen szükségük van rá” – tette hozzá az ügyvezető.