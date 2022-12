Az Auchannál tényleg lehet még tankolni? Megszólalt a boltlánc, ezt üzenik az autósoknak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több forrásból is úgy értesült a Pénzcentrum, hogy az Auchan benzinkútjain egyelőre megoldott az ellátás, lehet tankolni. Olvasónk délután óriási sorral találkozott a fóti áruháznál, így nem is állt be. Elmondása szerint a városban egyébként a Shellen és a Mol-on is kifogytak a készletek hétfő délután, az OMV-n pedig hasonlóan nagy a sor. Az áruházlánc a Pénzcentrum kérdsére közölte: őket is érintik a fennakadások, ezért folyamatosan figyelik a készleteket, azok mértéke alapján vezetnek be korlátozásokat.

