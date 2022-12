Közeleg a vég: szinte sehol nincs már benzin, mi lesz így több millió magyarral?

Több száz benzinkúton nem lehet üzemanyagot kapni, más helyeken, ahol még van belőle, korlátozásokat vezettek be.

Olvasói jelzések alapján írja a Telex, hogy vasárnap estére már nem csak vidéken, hanem több budapesti benzinkúton is kifogytak a benzinből a kutak. A lap azt írja, hogy több helyen csak gázolajat lehet kapni, ezért volt olyan, aki az óbudai és észak-pesti kutak vlgigpróbálása után inkább átment tankolni Szlovákiába.

Ahol pedig van még benzin, ott korlátozásokat vezettek be: a Shell kútjain legfeljebb húszezer forintért lehet egyszerre 95-ös benzint venni, gázolajnál 50 ezer forint a határ. Egy olvasó részletesen megírta, hogy sem 95-ös benzin, sem hatósági áras gázolaj nincs Lakitelek, Cserkeszőlő, Kunszentmárton és Mezőtúr Mol-kútjain, Törökszentmiklóson pedig nem csak a MOL, hanem a Shell-kút is egyszeren kifogyott. A benzinkutasok sok helyen igyekeznek azzal nyugtatni a tankolni vágyókat, hogy egy-két napon belül jön az utánpótlás, de az a tapsztalatuk a vásárlóknak, hogy ez is percek alatt el tud fogyni, tehát nagyon résen kell lenni.