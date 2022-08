Itt vannak a részletek: durván megdrágul a parkolás Budapesten

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A fővárosi közgyűlés módosította a budapesti parkolási rendeletet, amelyekben tisztul is a kép, mivel egységesebbek lesznek a zónák, de felhők is jönnek, mivel az új helyzet tarifaemeléssel is jár – derül ki a Forbes áttekintéséből. Rendezettebb a kép: a drágítás mellett áttekinthetőbb lesz a helyzet, 4 zóna marad.

27 körzet helyett négy nagyobb parkolási zónára osztják Budapestet, a belvárosban 15–90, a külső városrészeken 15–100 százalékkal drágulhat a parkolás, Budapest belvárosában 10 óráig tolják ki a fizetős időszak végét, a B és C zónákban este 8-ig, a D-ben 6-ig. A belvárostól kifelé haladva a zónák tarifája 600, 450, 300 és 200 forint lesz óránként. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A drágulás nem egyenlő mértékű területileg, mert az egységesített zónákba olyan körzetek is belecsúsztak, amik korábban más fizetési kategóriába tartoztak. az A zónába kerülő Belváros-Lipótváros és Lipótváros körzeti díjai 525 forintról 600 forintra,

a szintén A zónás Belső-Erzsébetváros, Belső-Terézváros, Belső-Józsefváros és Belső Ferencváros körzetei már 440 forintról ugranak 600 forintra

a Nagykörúton kívüli szektorok A zónás részei 350 forintról ugranak 600-ra.

A józsefvárosi Népszínház utca, József utca, Práter utca környékének jelentős részén nagyon nagy a drágulás, itt 265 forintról nő 600 forintra az egyórás tarifa.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK