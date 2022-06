Több milliárdnyi Ferrari, méregdrága Mergák: nem ütötte meg a válság a szupergazdag magyarokat

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Elképesztő mennyiségű luxus- és sportautó érkezett az országba 2022-ben. Hogy mást ne mondjunk, a magyar szupergazdagok több milliárd forint értékben hozattak be maguknak Ferrarikat, de akad még a listán több százmilliós Aston Martin, és méregdrága Rolls Royce is. A limuzinok között az S-merci vezet, és a gyártó elektromos modelljei is szép számmal kaptak magyar (zöld) rendszámokat.

Hihetetlen, milyen luxusautók érkeztek Magyarországra 2022 első öt hónapjában: a Pénzcentrum most a Datahouse adatai közül kiszemezgette a legdrágább különlegességeket, amelyek magyar rendszámot kaptak idén. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ha azt mondjuk, méregdrága autó, a magyarok jelentős hányadának egyből a Ferrari ugrik be: na, olyasz sportkocsiból mindeddig 12 darab érkezett hazánkba, méghozzá: FERRARI SF90 - 5 db (átlagára kb. 200-230 millió forint)

FERRARI ROMA - 5 db (kb. 90-120 millió forint)

FERRARI 812 GTS - 1 db (kb. 210-220 millió forint)

FERRARI F8 TRIBUTO - 1 db (kb. 120-140 millió forint)

FERRARI F8 SPIDER - 1 db (kb. 120-140 millió forint)

FERRARI PORTOFINO - 1 db (kb. 70-100 millió forint) Tehát összességében több milliárd forintnyi Ferrari érkezett a magyar utakra, versenypályákra, és ez még a jéghegy csúcsa! Ugyanis a brit luxusautók is igencsak szép számmal jöttek: például érkezett egy Rolls-Royce Phantom, amely alsó hangon 150-160 millióba kerül, de négy Cullinan is magyar rendszámos lett, ami nagyjából 110 millió forintról indul. Bentley-ből 12 állt forgalomba, köztük 6 Bentayga terepjáró (alsó hangon 60-65 millió), 5 Continental (70-80 millió) és egy Flying Spur (kb. 70 millió legalább). Magyar rendszámot kapott még 4 darab Aston Martin DBX (kb. 80 millió), 3 darab Vantage (kb. 55 millió), két DBS (nagyjából 100 millió), illetve egy darab Speedster (kb. 290-300 millió forint). 40+ milliós Porsche 911-esből május végéig 34 darab kapott magyar rendszámot, a szintén 40 millió feletti Audi e-Tron GT-ből pedig 12 érkezett Magyarországra. De akad még a listán 27 darab méregdrága 8-as BMW is. Ám, mint az a Datahouse adataiból kiderült, a magyarok kedvenc sportautója a 20,5 millió forintos indulóárú Ford Mustang lett, amiből 68 darab kapott magyar rendszámot. Második helyen a Mercedes AMG GT, amiből 55 darabot helyzetek forgalomba, aminek alapára 42 millió forint. A luxuskategóriában a Mercedes vitte a pálmát, az új, legkevesebb 36 milliós S-osztályból 5 hónap alatt 146 darab állt forgalomba, a mégextrásabb, legkevesebb 68 milliós Maybach-változatból pedig 23 darab kapott magyar rendszámot. Érkezett még 34 darab az alsó hangon 46 milliós, elektromos EQS-ből, és 9 az AMG-s sportváltozatból - aminek alapára több mint 67 millió forint. A luxus-kategória toplistáján az első "nem Mercedes" a negyedik helyzetett, 30 millió fölötti alapárú 7-es BMW, amiből 17 darab állt itthon forgalomba, Audi A8-asból pedig 13 érkezett. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 6 százalékos THM-el, és havi 106 085 forintos törlesztővel fel lehet venni a Raiffeisen Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,42% a THM; a K&H Banknál 6,43%; az Erste Banknál 6,67%, a MagNet Banknál pedig 6,8%; míg az UniCredit Banknál 6,9%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A luxusterepjáróknál a 22,3 millióról induló Audi Q7-es vitte a prímet (94 darab) - ebből érkezett még 7 darab a 33 milliós sportváltozatból is -, de szépen fogyott a 36 millióról induló Mercedes GLS is (43 db), valamint a 48 milliós alapáryú G-osztályból is érkezett 28 darab, míg a drágább, majdnem 75 milliós AMG-kivitel még ennél is kelendőbb volt (50 db). Ezen felül a drágább darabok közé tartozik az a 4 darab GLS Maybach, amelyek árcédulája 68 millióról indul, de jött 6 AMG-s változat is, ami legkevesebb 62 millióba kerül. Érkezett még 33 darab BMW X7-es, aminek alapára 35 millió forint, az X7 M-ből pedig hét kaptt hazai rendszámot, ez legkevesebb 45 millióba kerül. Az elektromos luxusautókból sem volt hiány: a legkevesebb 40 milliós Porsche Taycanból 30 darab érkezett az országba idén, a 22 millióról induló BMW i4-esből 16, az i4 M-ből 22 darab kapott rendszámot, ami legkevesebb 26 millióba kerül. A legkevesebb 30 milliós iX-ből összesen 48 érkezett, a 23,5 mi lliós iX3-ból pedig összesen 24. A vadiúj, 30 milliós Mercedes EQE-ből 12 "sima", illetve 10 darab, 43 milliós AMG-s változat is szerepel a listán. A Tesla-átadások is felpörögtek, Model 3-ból már 148 darabot helyeztek forgalomba 2022-ben, Y-ból 21 darabot - ugyanakkor a gyártó két "nagyobb" autójából, a Model S-ből és a Model X-ből ezidáig egyetlen darabot sem helyeztek forgalomba. Címlapkép: Ferrari.com

