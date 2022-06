Indul az új rendszámok kiosztása Magyarországon: így fognak kinézni a táblák

Négy betűből és három számból álló rendszámtáblákat vezetnek be a nyár közepétől, mert a jelenlegi karakterkészlet adta lehetőség a vége felé közeledik.

Négy betűből és három számból álló rendszámtáblákat vezetnek be a nyár közepétől, mert a jelenlegi karakterkészlet adta lehetőség a vége felé közeledik. És ezeket most be is mutatták:

MTI/Demecs Zsolt

