Új Tesla szalon nyílhat Budapesten: már épül a bemutatóterem, mutatjuk a részleteket

Hamarosan hivatalos Tesla-szalon nyílhat Budapesten: a Váci úton már javában zajlik az építkezés. Bár a cég nem akarta kommentálni, hogy ők állnak-e a beruházás mögött, viszont a területen felbukkanó hivatalos arculati elemek arra engednek következtetni, hogy gyári bemutatóterem lesz. A helyen korábban is autószalon működött, nem kizárt, hogy a márkaszervíz is itt kaphat helyet a jövőben.

Nemrégiben Újpesten szúrtak ki egy jellegzetes Tesla-totemoszlopot a villanyautosok.hu munkatársai. A Váci út és a Károlyi István utca kereszteződésénél korábban egy Toyota-szalon működött, úgyhogy nem a nulláról kezdték el az építkezést.

És bizony nem egy új viszonteladóról lehet szó, aki a gyártó logójával hirdeti magát, hanem egy hivatalos kereskedésről: legalábbis a területen a Tesla-szalonok hivatalos arculati elemei bukkantak fel - például a már említett hatalmas hirdetőtábla. Megkérdeztük a céget, hogy valóban ők állnak-e az újpesti beruházás mögött, de a Tesla kommunikációs osztálya nem kívánta kommentálni az érdeklődést.

A jelek szerint az új helyen egyébként nem csak az autók árusítására és átadására lehet lehetőség, hanem a márkaszervíz üzemeltetésére is - erről is kérdeztük a céget, de szintén válasz nélkül maradtunk. Megnéztük a hivatalos térképet is, de egyelőre még "coming soon-ként" sem jelölnek új budapesti egységet.

Jelenleg a Zay utcában, egy partnerrel együttműködésben üzemel a hivatalos budapesti Tesla-szervíz, de mint korábban megtudtuk a cégtől, ezt csak ideiglenes megoldásnak szánták, ameddig meg nem építik a saját telephelyüket. Kíváncsiak voltunk, hogy mi lesz a sorsa a MOM Parkban üzemelő pop-up store-nak: megmarad-e, vagy esetleg átköltözik az új szalonba, de a Tesla most ezzel kapcsolatban sem kívánt nyilatkozni.

Mindenesetre a munkálatok előrehaladottságát elnézve hamarosan megtudhatjuk, ki és mit épít a korábbi Toyota-szalon helyén Tesla logó alatt.