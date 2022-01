Elindult a visszaszámlálás: nyártól ismét drágulhatnak az új autók Magyarországon is

Nyártól kötelező lesz a feketedoboz az EU-ban forgalmazott új autótípusoknál, két év múlva pedig már minden forgalomba helyezett kocsiban benne kell lennie az eszköznek az uniós rendelet szerint. A biztonsági extrák kifejlesztésénk, beszerelésének költségeit azonban vélhetően az autóvásárlókra hárítják a gyártók.

Újabb kötelező biztonsági egységeket kell beszerelni az EU-ban az újonnan bevezetendő személyautó-típusokba - ezek hiányában a vonatkozó uniós rendelet szerint nem kaphatnak típusengedélyt az autók, azaz nem lehet őket forgalomba helyezni. 2024-től szigorodnak a szabályok: ekkortól már az összes új személyautót el kell látni velük.

A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy például a már forgalmazott, 8. generációs Volkswagen Golfokba nem kellenek nyártól ezek a kötelező extrák a szabályok szerint, viszont ha például idén ősszel kijönne a 9-es széria (nem fog, csak tegyük fel), az már csak ezekkel lehetne forgalmazható.

Július hatodikától például kötelező lesz az új autókban az úgynevezett feketedoboz is, ami nagyjából hasonló funkciókat tölt be, mint a repülőgépeken: információkat gyűjt a járműről, amelyek egy balesetkor lesznek kielemezhetőek. Emellett a rendelet olyan extrákat is előír, amelyek javarészt már most is benne vannak az új autókban, mint például a keréknyomás-figyelő rendszer, vagy a fáradtságérzékelő.

Jöhet az alkoholszonda is, legalábbis az "alkoholock" nevű rendszer beszerelését lehetővé tevő interfész is kötelező lesz 2024-től. Ez megakadályozza a gépjármű indítását, amennyiben a sofőr véralkoholszintje magasabb a megengedettnél.

Jöhet a drasztikus sebességkorlátozás is

Az új kötelező biztonsági extrák mellett az EU a közlekedési szabályok drasztikus szigorításával is csökkentené a közlekedési balesetek számát. Tavaly októberben fogadták el azt az állásfoglalást, ami megállapította, hogy a halálos kimenetelű balesetek 30 százalékánál kulcsszerepet játszik a gyorshajtás, emelik ki a képviselők.

A Bizottságnak ezért ajánlásokat kellene megfogalmaznia azzal kapcsolatban, hogy a járművek sebessége hogyan korlátozható biztonságos szintre, például legfeljebb 30 km/h-ra lakott területen és ott, ahol sok a gyalogos és a kerékpáros.

Ezen felül minden orszában zéró toleranciát vezetnének be a sofőrök alkoholfogyasztásával kapcsolatban, megjegyezve, hogy az összes halálos közlekedési baleset negyedénél az alkohol is szerepet játszik.

A képviselők javasolják, hogy a Bizottság vezettesse be a mobil- és elektronikus eszközökbe a „biztonságos vezetési módot”, amely korlátozná a vezetők figyelmét elvonó üzeneteket. Emellett adókedvezményekkel és vonzó biztosítási konstrukciókkal kellene támogatni a legmagasabb biztonsági normáknak megfelelő járművek megvásárlását és használatát, mondják a képviselők.

Ismét drágulhatnak az autók

Nem elég az autóiparnak az alapanyaghiány és a különféle ellátási láncok akadozása, még az új előírásoknak is meg kell felelniük. Ezeknek a technológiáknak a kifejlesztése, beépítése pedig komoly pénzekbe kerül, a gyártók pedig vélhetően a feketedobozok költségeit is át fogják terhelni a vevőkre.

Az ilyen tételeknek fejlesztési, kutatási költsége van, új alkatrészeket kell legyártani, beszerelni. Ezek növelik az autók komplexitását, és végső soron az árakat is

- fogalmazott korábbi interjúnkban Kovács Pál, a Hyundai magyarországi ügyvezetője. Bár szerinte az előírások között vannak olyan tételek, amelyeknek ténylegesen van értelme, javíthatnak drasztikusan az autók biztonságán, de sok olyan kötelező extra is van, ami nem túlzottan hasznos, de azokat is kötelező beépíteni.

Remek példa a rádió: sem az EU-ban, sem Magyarországon nem lehet forgalomba helyezni digitális rádióantenna nélküli új autót. Ennek az egyetlen szépséghibája az, hogy itthon nincs semmiféle digitális műsorszórás

- hívta fel a figyelmet Kovács Pál, aki szerint összességében csak ez több tízezer forintos tétel is lehet az árlistán, de másik példaként hozta fel a váltás-esedékesség jelző rendszert is, ami pár éve került bevezetésre.