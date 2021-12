Jó hírt kaptak a magyar autósok: csökken a benzin ára

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szerdától csak a benzin nagykereskedelmi ára változik, a gázolajé nem. Mivel sok kúton már most is a 480 forintos maximált árnál olcsóbban adják az üzemanyagot, ez a csökkenés megjelenhet a kiskerárakban is.

Új irányt vesz szerdán a benzin nagykereskedelmi ára. Az utóbbi időszak folyamatos, nagy drágulásai után a hét közepén a holtankoljak.hu várakozásai szerint bruttó 2 forinttal lesz olcsóbb a 95-ös benzin literenkénti ára. A gázolaj átlagára viszont a hét közepén változatlan marad. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mint ismert, Magyarországon most hatósági árakkal lehet csak 95-ös benzin és dízelt értékesíteni. A két üzemanyag-fajta kiskereskedelmi ára azonban többször, több helyütt is benézett a 480 forintnál meghúzott határ alá. A múlt heti nagykerár-emelések viszont szinte borítékolták, hogy a kutak visszatolják az engedélyezett maximumig az áraikat - a szerdai, apró lazítás megint megengedheti nekik, hogy a vonal alá menjenek.



Címlapkép: Getty Images

