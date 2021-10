Nesze neked üzemanyagár-emelkedés: egyre több magyar választja ezeket a benzinzabálókat

A hazai autópiacon is egyértelműen látható a szabadidő-autók rohamos terjedése. Egyre többen választanak a Sports Utility Vehicle (SUV) modellek sorából, és az új autók piacán látható dominanciájuk mellett a használtak között is egyre gyakoribbnak számítanak - derült ki friss adatokból.

Az elmúlt 15-20 évben folyamatosan érezhető volt a szabadidő-autók népszerűsödése, aminek köszönhetően világszerte és hazánkban is már évek óta a piac legnépszerűbbjének számítanak. Jól látható egy ugrás a hazai eladásokban is: míg tavaly 37,8%-os piacrészt mutattak a DATAHOUSE Kft. forgalomba helyezési adatai, az idei évben 47,1% látható, azaz szinte minden második eladott új autó szabadidő-autó.

A terepjárók és az utcai modellek ötvözéseként létrejött, az átlagosnál magasabb építésű SUV modellek felfelé ívelő eladásainak egyik oka, hogy a kategória meghatározása igencsak képlékeny.

Népszerűségük nem meglepő, különösen, ha belegondolunk, hogy a gyártók egyre több modelljüket sorolják ebbe a kategóriába. Vagyis akár már az összkerékhajtás nélküli, csupán kicsit megemelt és „körbeműanyagozott” modelleket is SUV-nak hívják

– jegyzi meg Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője. Ha a hazai autópiac egészét nézzük, jóval kisebb az új autót vásárló magánszemélyek tábora, mint a használt autót vásárlóké, ugyanakkor egyértelmű, hogy a használt autók piaca a korábbi évek újautó-eladásaiból dolgozik, így a használt példányok körében logikusan az újak között most tapasztaltnál szerényebb, mégis évről évre növekvő SUV-arány látható - írja közleményében a Használtautó.hu.

Míg a hazai gépjárműállomány átlagéletkora a KSH 2020 végi adata szerint 14,7 év, a Használtautó.hu felületén hirdetett autók átlagosan 4,5 évvel fiatalabbak, s jól láthatóan köztük is egyre több a mind több vevő által áhított, magas hasmagasságú és üléspozíciójú SUV modell: míg 2020-ban a Használtautó.hu hirdetéseinek 11,6%-át adták a szabadidő-autók, idén már 13,4%-os arányban vannak jelen, ami az 5 évvel korábbi adat mintegy duplája.

A túlfogyasztás mintája vagy az alternatív hajtások elhozója?

Jelenleg töretlen a szabadidő-autók népszerűségének növekedése, azonban jogos érv lehet velük szemben, hogy a napi használatban szükségesnél nagyobb méretük, főként magasabb tempóval közlekedve komoly többletfogyasztást eredményezhet.

El kell fogadni, hogy a szabadidő-autónak bizony felára van, ami rögtön a vásárláskor, később pedig az üzemeltetés során jelentkezik. A magasabb építés adta rosszabb alaktényező, a nagyobb tömeg és az összkerékhajtás mind-mind a fogyasztást növelő tényezők, s az sem mellékes, hogy például egy abroncsgarnitúra váltása is jóval költségesebb, mint egy normál személyautóknál

– hangsúlyozta Katona Mátyás. Ugyanakkor van jó oldaluk is az átlagosnál méretesebb és magasabb szabadidő-autóknak: ezekben bőségesen van hely az új, alternatív hajtásláncok kiépítésére, villanyautó-akkumulátorok, vagy akár a hidrogén üzemanyagcellás autók tartályainak elhelyezésére. Így aztán megeshet, hogy hiába nagyobb a légellenállásuk, népszerűségük továbbra sem fog csökkenni. Viszont a használt autók piacán – legalábbis Magyarországon – jól láthatóan kell még 5-10 év, hogy 10 autóból ne csak 1-2, hanem 3-4, akár 5 is szabadidő-autó legyen, de a folyamat jól láthatóan itthon is elindult már.