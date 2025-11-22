A Trump-adminisztráció ultimátumot adott Ukrajnának egy békemegállapodás elfogadására, kihasználva Zelenszkij elnök meggyengült belpolitikai helyzetét.
Letartóztatták a volt államfőt: börtönbe kell mennie
Jair Bolsonaro volt brazil elnököt szombaton őrizetbe vette a szövetségi rendőrség, véget vetve a házi őrizetének, miközben fellebbezett a brazil demokrácia elleni támadások miatt hozott legfelsőbb bírósági ítélet ellen.
Bolsonaro ügyvédje, Celso Vilardi nem közölte az őrizetbe vétel okát. Egy, az ügyet ismerő forrás szerint ez egy megelőző intézkedés volt, amely a házi őrizet feltételeivel kapcsolatos - jelentette a Reuters.
A szövetségi rendőrség képviselője megerősítette, hogy Bolsonaro szombat reggel Brazíliavárosban átesett a befogadási vizsgálatokon. A korábbi jobboldali vezetőt szeptemberben 27 év és három hónap börtönbüntetésre ítélték, mert puccsot tervezett a hatalomban maradásért, miután elvesztette a 2022-es választást a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva elnökkel szemben.
Bolsonarót a terv vezetőjeként és fő haszonélvezőjeként azonosították, amely Lula 2023-as hivatalba lépését akarta megakadályozni. A bíróságok azonban még nem adtak ki végleges letartóztatási parancsot ebben az ügyben, mivel Bolsonaro még nem merítette ki a fellebbezési lehetőségeket.
Több mint 100 napja szigorú házi őrizetben volt, mert megsértette az óvintézkedéseket egy másik ügyben, amelyben állítólag amerikai beavatkozást kért az ellene folyó büntetőeljárás leállítására.
Miközben házi őrizetben volt, Bolsonarónak tilos volt a közösségi média használata, de politikai szövetségesei látogathatták. Védői várhatóan kérelmezni fogják, hogy büntetését házi őrizetben tölthesse le, több egészségügyi problémájára hivatkozva.
A volt elnök, akit 2018-ban egy kampányesemény során hasba szúrtak, többször volt kórházban és esett át műtéteken a támadással kapcsolatban.
Bolsonarót korábban eltiltották a 2030-ig tartó hivatalviseléstől, miután Brazília választási bírósága bűnösnek találta hivatali visszaélésben a 2022-es újraválasztási kampánya során.
Az Egyesült Államok azzal fenyegeti Ukrajnát, hogy megszakítja a hírszerzési információk megosztását és a fegyverszállításokat.
A természeti katasztrófák idén január és október között becslések szerint 2 milliárd dolláros kárt okoztak.
Az oroszok számára mesés forgatókönyvet vázol fel Donald Trump kiszivárgott terve: mit lép erre az EU?
A javaslat szerint Oroszországot "visszaintegrálnák a világgazdaságba" közel négy év szigorú szankciói után.
A döntés egy hasonló intézkedést követ, amelyben a Trump-adminisztráció múlt pénteken más országok mezőgazdasági termékeire vonatkozó vámokat vont vissza.
Olekszij Honcsarenkó ukrán parlamenti képviselő nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amelyet az állítólagos 28 pontos orosz-amerikai béketerv vázlataként azonosított.
Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy kész együttműködni az Egyesült Államokkal a háború lezárását célzó béketerven,
Oroszország több mint 240 gyermeket toborzott szabotázsakciókra Ukrajnában.
A Ripley's vásárolta meg a 12,1 millió dollárért elárverezett arany vécét, miután az első öntvényt 2019-ben ellopták a Blenheim-palotából.
Az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke élesen bírálta a kiszivárgott amerikai béketervet, amely állítólag Ukrajna területi engedményeit és haderejének korlátozását tartalmazná.
A következő napokban szokatlanul korai, erőteljes sztratoszférikus felmelegedés gyengítheti meg a poláris örvényt. A jelenség a tél első komoly hidegbetörését is kiválthatja.
Egy orosz kémhajó brit pilótákat veszélyeztetett lézerrel, miközben a tengeralatti kábeleket térképezték fel.
Diplomáciai feszültség alakult ki Japán és Kína között, miután a japán miniszterelnök kijelentette, hogy országa katonailag támogatná Tajvant egy esetleges kínai invázió esetén.
Kiszivárgott az USA béketerve: Trump olyan ukrán területeket is az oroszoknak adna, amit nem foglaltak el?
Donald Trump új béketerve szerint Oroszország megkapná Kelet-Ukrajna egyes, jelenleg ukrán kézen lévő területeit.
Itt a fordulat a Louvre kirablásának ügyében? Meglehetnek a tolvajok, de az ékszereknek esetében van egy óriási bökkenő
Négy gyanúsítottat vettek őrizetbe a párizsi Louvre múzeumból ellopott, több mint 100 millió dollár értékű francia koronaékszerek ügyében.
Varsó súlyos állami terrorcselekménynek minősíti a hétvégi robbantást, és felszólította az uniós tagállamokat, hogy korlátozzák az orosz diplomaták utazását a schengeni övezetben.
Behatolt a román légtérbe szerdára virradó éjszaka egy drón a Duna-delta térségében az ukrán folyami kikötők elleni orosz légitámadás során.
Ez már tényleg az emberiség pusztulásának az előszobája: nagyon fontos lenne, ha ezt a 3 dolgot meglépnénk
A Cop30 klímacsúcson közzétett elemzés szerint három kulcsfontosságú klímaígéret betartása közel 1 Celsius-fokkal mérsékelhetné a globális felmelegedést.
A Reform további tervei között szerepel a külföldi segélyek évi 1 milliárd fontra való korlátozása, ami jelentős csökkentést jelentene a tavalyi 14 milliárd fontos kiadáshoz...
