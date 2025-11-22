2025. november 22. szombat Cecília
Letartóztatták a volt államfőt: börtönbe kell mennie
Világ

Letartóztatták a volt államfőt: börtönbe kell mennie

Pénzcentrum
2025. november 22. 13:15

Jair Bolsonaro volt brazil elnököt szombaton őrizetbe vette a szövetségi rendőrség, véget vetve a házi őrizetének, miközben fellebbezett a brazil demokrácia elleni támadások miatt hozott legfelsőbb bírósági ítélet ellen.  

Bolsonaro ügyvédje, Celso Vilardi nem közölte az őrizetbe vétel okát. Egy, az ügyet ismerő forrás szerint ez egy megelőző intézkedés volt, amely a házi őrizet feltételeivel kapcsolatos - jelentette a Reuters.

A szövetségi rendőrség képviselője megerősítette, hogy Bolsonaro szombat reggel Brazíliavárosban átesett a befogadási vizsgálatokon. A korábbi jobboldali vezetőt szeptemberben 27 év és három hónap börtönbüntetésre ítélték, mert puccsot tervezett a hatalomban maradásért, miután elvesztette a 2022-es választást a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva elnökkel szemben.

Bolsonarót a terv vezetőjeként és fő haszonélvezőjeként azonosították, amely Lula 2023-as hivatalba lépését akarta megakadályozni. A bíróságok azonban még nem adtak ki végleges letartóztatási parancsot ebben az ügyben, mivel Bolsonaro még nem merítette ki a fellebbezési lehetőségeket.

Több mint 100 napja szigorú házi őrizetben volt, mert megsértette az óvintézkedéseket egy másik ügyben, amelyben állítólag amerikai beavatkozást kért az ellene folyó büntetőeljárás leállítására.

Miközben házi őrizetben volt, Bolsonarónak tilos volt a közösségi média használata, de politikai szövetségesei látogathatták. Védői várhatóan kérelmezni fogják, hogy büntetését házi őrizetben tölthesse le, több egészségügyi problémájára hivatkozva.

A volt elnök, akit 2018-ban egy kampányesemény során hasba szúrtak, többször volt kórházban és esett át műtéteken a támadással kapcsolatban.

Bolsonarót korábban eltiltották a 2030-ig tartó hivatalviseléstől, miután Brazília választási bírósága bűnösnek találta hivatali visszaélésben a 2022-es újraválasztási kampánya során.
Címlapkép: Getty Images
