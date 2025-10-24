2025. október 24. péntek Salamon
Fehér Ház
Világ

Elnöki kegyelemben részesült egy gazdasági bűnöző: rengeteg embert károsított meg

Pénzcentrum
2025. október 24. 08:30

Donald Trump kegyelmet adott Changpeng Zhao-nak, a Binance kriptotőzsde alapítójának, aki korábban bűnösnek vallotta magát pénzmosás elleni szabályok megsértésében - számolt be a Financial Times.

A Fehér Ház közleménye szerint az elnök alkotmányos jogkörével élve adott kegyelmet Zhao-nak, akit szerintük a Biden-adminisztráció a "kriptovaluták elleni háborújában" üldözött, annak ellenére, hogy nem volt szó csalásról vagy azonosítható áldozatokról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Changpeng Zhao 2017-ben alapította a Binance-t, amely azóta a világ legnagyobb kriptotőzsdéjévé nőtte ki magát.

2023-ban bűnösnek vallotta magát a pénzmosás elleni védelem elmulasztásában, míg a Binance elismerte a nemzetközi pénzügyi szankciók és pénzmosás elleni szabályok megsértését, amiért körülbelül 4,3 milliárd dolláros büntetést fizetett.

Az ügyészek eredetileg hároméves börtönbüntetést kértek Zhao-ra, akit végül 2024-ben négy hónap börtönre ítéltek.

Zhao csatlakozik azon kriptovaluta-iparági vezetők növekvő listájához, akiknek Trump elnöki kegyelmet adott, köztük a Silk Road alapítója, Ross Ulbricht és a BITMEX kriptotőzsde alkalmazottai. A Financial Times beszámolója szerint Trump vállalatai az elmúlt évben több mint 1 milliárd dolláros adózás előtti nyereséget értek el kriptovalutákkal kapcsolatos vállalkozásokból.
Címlapkép: Getty Images
