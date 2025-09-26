Ennek a fele se tréfa: orosz katonai repülő miatt riasztották a magyar Gripeneket, mire készül Moszkva?

Magyar Gripeneket riadóztattak csütörtökön Litvániából, hogy azonosítsanak és kísérjenek öt orosz katonai repülőgépet, amelyek a NATO légtere közelében repültek Lettország partjainál.

A NATO Légi Parancsnokságának tájékoztatása szerint a magyar Gripen vadászgépek a litvániai Siauliai bázisáról szálltak fel, miután öt orosz katonai repülőgépet észleltek a Balti-tenger fölött.

Az azonosított orosz légijárművek között három MiG-31-es, egy Szu-30-as és egy Szu-35-ös vadászrepülőgép volt. A jelentés szerint ezek a gépek nem tartották be a nemzetközi repülésbiztonsági szabályokat.

A lett védelmi miniszter az országos rádiónak nyilatkozva kiemelte, hogy az orosz harci repülőgépek elfogása a NATO fokozott éberségét bizonyítja. Hozzátette, hogy a szövetség a jövőben még aktívabban fog fellépni hasonló esetekben.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy egyre gyakrabban fordul elő, hogy orosz katonai repülőgépek megközelítik vagy megsértik a NATO légterét.