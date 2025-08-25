A földi rendszerekkel kapcsolatos probléma miatt elhalasztották a SpaceX Starship űrhajójának vasárnapra tervezett tízedik tesztrepülését.
Fegyveres katonák lepték el Washington utcáit, Trump elszabadította a poklot?
A Washingtonban bevetett Nemzeti Gárda tagjai fegyverviselési engedélyt kaptak, miközben a bűnözés visszaszorításán dolgoznak a fővárosban, közölte a Sky News.
Pete Hegseth védelmi miniszter engedélyezte, hogy a Washingtonban szolgálatot teljesítő mintegy 2000 nemzeti gárdista lőfegyvert viseljen. A gárdisták többsége M17-es pisztolyt, kisebb részük M4-es puskát fog hordani, de ezeket kizárólag önvédelmi célokra használhatják.
Egy fehér házi tisztviselő az NBC News-nak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a felfegyverzett gárdisták nem hajtanak végre letartóztatásokat, feladatuk továbbra is a szövetségi létesítmények védelme marad.
A gárdisták többségét más államokból vezényelték a fővárosba. Donald Trump amerikai elnök a bevetést a bűnözés és a hajléktalanság elleni határozott fellépésként jellemezte. Az ilyen jellegű bevetések nem gyakoriak, általában természeti katasztrófák vagy zavargások esetén alkalmazzák őket.
A demokraták pártpolitikai lépésnek minősítették a bevetést, azzal vádolva Trumpot, hogy megfélemlítő taktikával próbálja érvényesíteni elnöki hatalmát, és elsősorban fekete vezetésű városokat vesz célba.
Eközben a Pentagon terveket készít a hadsereg chicagói bevetésére is. Illinois kormányzója szerint Trump "mesterséges válságot próbál előidézni" és "hatalommal való visszaéléssel akarja elterelni a figyelmet a dolgozó családoknak okozott szenvedésről". A Washington Post értesülései szerint a védelmi minisztérium több lehetőséget is fontolgat, köztük több ezer nemzeti gárdista Chicagóba vezénylését akár már szeptembertől.
Trump pénteken újságíróknak azt mondta, hogy "Chicago egy katasztrófa", majd bírálta a város polgármesterét, Brandon Johnsont, és arra utalt, hogy "valószínűleg hamarosan rendet teszünk ott".
Megszólalt a Munkácson működő, amerikai Flex gyár a múlt heti rakétatámadás ügyében. A közleményüket változtatás nélkül idézzük.
Több európai postai szolgáltató felfüggeszti a kereskedelmi csomagok kézbesítését az Egyesült Államokba.
A miniszter szerint a kockázatokról tudott a Salrom, a román vízügyi igazgatóság, az ásványi erőforrások országos ügynöksége (ANRM), valamint a gazdasági tárca is.
Kaja Kallas a BBC-nek adott interjút, ahol kijelentette, Putyin csapdát állított, és azt akarja, hogy ebbe belesétáljanak.
Thaksin Shinawatra volt thaiföldi miniszterelnököt felmentették a királysértés vádja alól, amely akár 15 év börtönbüntetéssel is járhatott volna
Kína ellenzi az USA India elleni vámjait, és szorosabb együttműködést sürget Indiával.
Az Auchant legutóbb 2023 novemberében érte hasonló támadás, amikor állítólag félmillió ügyfél adatait lopták el.
A bíróság fenntartotta az elnök ellen a polgári eljárás keretében hozott elmarasztaló ítéletet.
Izrael védelmi minisztere bejelentette, hogy Gáza városát elpusztítják, ha a Hamász nem egyezik bele a leszerelésbe és az összes túsz szabadon bocsátásába.
Putyin új békefeltételeket kínál Ukrajnának: a Donbasz teljes átadását, a NATO-csatlakozás feladását és a nyugati csapatok távoltartását követeli az orosz elnök.
A megállapodás értelmében az EU-nak először jogszabályt kell elfogadnia az amerikai exportra vonatkozó vámok nullára csökkentéséről.
XIV. Leó pápa idén később Libanonba látogathat, ami első külföldi útja lenne májusi megválasztása óta.
Egy háborút lezáró megállapodás érdekében Ukrajnának valószínűleg fel kell adnia területeket - véli Csehország elnöke.
A dán állami postaszolgálat, a PostNord az év végén megszünteti levélkézbesítési szolgáltatását, miután a digitalizáció hatására drámaian visszaesett a levélforgalom.
Törökország kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának a háború lezárását célzó béketárgyalások keretében, ami akár katonai jelenlétet is magában foglalhat.
Oroszország az elmúlt hetek egyik legsúlyosabb légitámadását hajtotta végre Nyugat-Ukrajna ellen.
Róka fogta csuka, patthelyzet: a nyugati világ évtizedek óta brutális ipari kémkedéssel, kémek százezreinek „munkába állásával” vádolja Kínát, ők meg fordítva.
A Kreml óvatos nyilatkozatai szerint távol van még egy Putyin–Zelenszkij találkozó, és Moszkva inkább Washingtont célozza.