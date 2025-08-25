2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
Washington D.C., USA - 2016. november 8.: Donald Trump Hotel Washington DC homlokzatának külső bejárata felfelé tekintve 2016. november 2016.
Világ

Fegyveres katonák lepték el Washington utcáit, Trump elszabadította a poklot?

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 12:16

A Washingtonban bevetett Nemzeti Gárda tagjai fegyverviselési engedélyt kaptak, miközben a bűnözés visszaszorításán dolgoznak a fővárosban, közölte a Sky News.

Pete Hegseth védelmi miniszter engedélyezte, hogy a Washingtonban szolgálatot teljesítő mintegy 2000 nemzeti gárdista lőfegyvert viseljen. A gárdisták többsége M17-es pisztolyt, kisebb részük M4-es puskát fog hordani, de ezeket kizárólag önvédelmi célokra használhatják.

Egy fehér házi tisztviselő az NBC News-nak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a felfegyverzett gárdisták nem hajtanak végre letartóztatásokat, feladatuk továbbra is a szövetségi létesítmények védelme marad.

A gárdisták többségét más államokból vezényelték a fővárosba. Donald Trump amerikai elnök a bevetést a bűnözés és a hajléktalanság elleni határozott fellépésként jellemezte. Az ilyen jellegű bevetések nem gyakoriak, általában természeti katasztrófák vagy zavargások esetén alkalmazzák őket.

A demokraták pártpolitikai lépésnek minősítették a bevetést, azzal vádolva Trumpot, hogy megfélemlítő taktikával próbálja érvényesíteni elnöki hatalmát, és elsősorban fekete vezetésű városokat vesz célba.

Eközben a Pentagon terveket készít a hadsereg chicagói bevetésére is. Illinois kormányzója szerint Trump "mesterséges válságot próbál előidézni" és "hatalommal való visszaéléssel akarja elterelni a figyelmet a dolgozó családoknak okozott szenvedésről". A Washington Post értesülései szerint a védelmi minisztérium több lehetőséget is fontolgat, köztük több ezer nemzeti gárdista Chicagóba vezénylését akár már szeptembertől.

Trump pénteken újságíróknak azt mondta, hogy "Chicago egy katasztrófa", majd bírálta a város polgármesterét, Brandon Johnsont, és arra utalt, hogy "valószínűleg hamarosan rendet teszünk ott".
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #katona #bűnözés #világ #donald trump #washington

12:34
12:16
12:03
11:44
11:33
