Nem mindennapi trükköt villantott a háborúban Ukrajna: ez megfordíthat mindent?

Az ukrán katonák halászhálókkal védekeznek az orosz drónok ellen a keleti front ostromlott városaiban, miközben egyre nagyobb a bekerítés veszélye - számolt be a CNN.

A keleti frontvonal ostromlott városai felé vezető utolsó életvonalak az ukrán csapatok számára egy évezredes technológiára támaszkodnak: halászhálókra. Az utak mentén póznákra kifeszített hálók védelmet nyújtanak az ukrán katonáknak az orosz drónok ellen, amelyek gyakran mélyen behatolnak területükre, mivel a kis robbanóeszközök fennakadnak a háló erős szálain.

Ez az alacsony technológiájú védelem különösen fontos Kostiantynivkában, amely egyike annak a három frontvonali városnak, ahol az ukrán erőket egyre inkább fenyegeti az orosz nyári offenzíva bekerítése. Az orosz előrenyomulás gyorsan stratégiai előnnyé alakítja az apró területi nyereségeket.

Egy, a területet védő ukrán parancsnok elmondta a CNN-nek, hogy egységébe nyolc hónapja nem érkezett új személyzet, és a frontvonali állásokat – ahol néha két katona tart fel több mint egy tucat orosz támadót – csak drónokkal tudja ellátni, mivel járművek már nem érik el a lövészárkokat.

Kostiantynivka közelében a helyiek zavartalanul közlekednek a hálókon általuk vágott réseken keresztül, mivel napi szükségleteik fontosabbak a háló nyújtotta védelemnél. Ezeket a lyukakat időnként kihasználják az ügyesebb orosz drónkezelők. Moszkva elit drónegysége, a Szudnyi Den videókat tett közzé a hálón belüli drónjaikról, amelyek néha párban dolgoznak.

Az elmúlt héten négy civil meghalt és 31 megsebesült az orosz csapások következtében Kostiantynivka városi tisztviselői szerint. A gyermekeket evakuálták, és már csak valamivel több mint 8000 civil maradt a városban.

A város utcáin orosz drónok által eltalált autók sorakoznak az elmúlt hónapból, amikor a város az előrenyomuló orosz erők hatótávolságába került. Még a város biztonságosabb szélein is egy fehér kisbusz állt elhagyatva, utasoldala behorpadva egy néhány órával korábbi dróntámadástól. A jármű vezetője életét vesztette, bár a drónon lévő robbanóanyag nem robbant fel.

A háborút most meghatározó vékony zsinórok között nem csak halászhálók, hanem optikai kábelek is találhatók, amelyeket a drónok zavarásának megakadályozására használnak. Az orosz és ukrán kezelők kilométerek hosszúságú üvegszálas vezetékeket használnak, hogy fizikailag kapcsolódva maradjanak egyes drónokhoz, lehetővé téve közvetlen irányításukat a zavarás ellenére is.

Az elmúlt héten a DeepState nyílt forrású megfigyelő térképezése szerint az orosz erők nyolc kilométerre közelítették meg a város délkeleti széleit. A hatalmas veszteségek árán elért fokozatos előrehaladás Moszkva háborús erőfeszítéseinek védjegye, de a Pokrovszk, Kostiantynivka és Kupjanszk körüli egyidejű előrenyomulások azzal fenyegetnek, hogy Putyin átformálhatja a frontvonalat és megerősítheti igényét a donyecki régióra.

Vaszil, egy helyi parancsnok a 93. gépesített dandártól elmondta, hogy nyolc hónapja nem kapott új személyzetet. "Kritikus személyzethiányunk van. Senki sem akar harcolni. A régi személyzet fáradt, pihenésre lenne szüksége, de senki sem váltja le őket."

A megmaradt gyalogság néha párokban tartja állásait, és csak hajnalban vagy szürkületkor kapnak élelmet, vizet és lőszert, amikor a nagyobb ukrán Vampire quadcopter drónok repülhetnek. "10 kilogramm ellátmányt rakodunk fel, és 12-15 kilométert repül" - mondta. A frontvonali állások annyira sebezhetőek az orosz drónokkal szemben, hogy a aknavetős csapatoknak gyakran órákat kell gyalogolniuk, 30 kilogramm lőszert és felszerelést cipelve.

"Amikor azt mondjuk, hogy a helyzet nehéz, senki sem érti. Mindenki belefáradt ebbe a háborúba, és úgy vélem, hogy más országok is belefáradtak abba, hogy segítsenek nekünk" - tette hozzá a parancsnok.