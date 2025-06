Putyin spanyolországi villája mellett vehet luxusingatlant egy rejtélyes magyar milliárdos

Spanyol luxusingatlant vásárolna egy magyar milliárdos - derült ki egy ingatlanközvetítő közléséből. A közel 20 millió erurós villa nemcsak elhelyezkedése miatt különges, a szomszédság is impozáns.

A La Zagaleta luxusvillapark Marbellától alig félórányira, a 9 ezer fős Benahavis település mellett található. A 900 hektáros, hegyekkel és tengerre néző panorámával rendelkező birtok Európa egyik legexkluzívabb lakóövezete, amit szigorúan őriznek, és ahol golfpályák, helikopterleszállók, lovarda és luxusszolgáltatások is helyet kaptak. Az Átlátszó cikke szerint egy magyar milliárdos is érdeklődik az egyik ottani, 19,9 millió eurós (kb. 8 milliárd forintos) villa iránt, amely Casa Valentino néven ismert. Ez a 1700 négyzetméteres luxusingatlan 7 hálószobával, 9 fürdőszobával, mozival, edzőteremmel, spa-részleggel, medencével, szaunával és még borospincével is rendelkezik. A villa nemcsak a felszereltsége, hanem a kilátása és berendezése miatt is különleges, neves dizájnmárkák bútorai és eszközei találhatók benne.

A Drumelia nevű ingatlanügynökség szerint az ingatlan iránt összesen 10 eurómilliárdos érdeklődött, többek között osztrák, norvég, német, amerikai, svéd, indiai, mexikói, nigériai és magyar állampolgárok. A vevők többsége párként, második otthont keresve nézegette a házat, az átlagéletkoruk pedig 53 év.

A magyar érdeklődő kiléte nem ismert, de a cikk felveti, hogy a vagyon, életkor és a kötődés alapján Marbella környékéhez a legvalószínűbb jelölt Mészáros Lőrinc, akinek vagyona 1422 milliárd forint, és rendszeresen megfordul Marbellán. A lap megkereste Mészáros, Csányi Sándor és Szíjj László sajtóosztályát is, hátha róluk van szó. Csányi kizárta, hogy ő lenne az érdeklődő, Mészáros és Szíjj nem válaszolt.

A La Zagaleta villapark híres lakói között szerepel a pletykák szerint Beyonce, George Clooney, Hugh Grant, Rod Stewart, David Beckham, sőt még Vlagyimir Putyin is – az utóbbi egy oligarcháján keresztül vásárolt ott ingatlant a lap szerint. Ha tehát a magyar milliárdos valóban megvásárolja a Casa Valentino villát, igen illusztris szomszédságba kerül.