Kulcsfontosságú tárgyalások jönnek a vámháborúban: mit rakhat le az asztalra Donald Trump?

Dél-Korea és az Egyesült Államok csütörtökön kereskedelmi tárgyalásokat kezd, amelyeken várhatóan a hajógyártás, az energiaipari együttműködés, valamint a védelmi költségek megosztása is napirendre kerül. Szöul célja a jelenleg érvényben lévő 25%-os amerikai vámok csökkentése, különösen az autóipari export védelme érdekében, amely az USA-ba irányuló kivitelének csaknem felét teszi ki. A tárgyalások a Trump-adminisztráció kezdeményezésére indulnak - írja a Reuters.

A tárgyalásokat a két ország közötti egyenlőtlen kereskedelmi mérleg is sürgeti, mivel Dél-Korea 2024-ben 55,6 milliárd dolláros többletet ért el az Egyesült Államokkal szemben, ami jelentős növekedés az előző évhez képest. Trump kiemelten fontosnak tartja a hajógyártás területén való együttműködést, míg Dél-Korea ezt stratégiai alkupozícióként használja. Az alaszkai LNG-projektben való részvételt viszont egyelőre feltételekhez kötné Szöul, elsősorban gazdasági megfontolásokból.

A dél-koreai kormány nyolc minisztérium bevonásával készül a tárgyalásokra, miközben az ország komoly belpolitikai válsággal is szembesül. Az elmozdított elnök, Yoon Suk Yeol után ügyvezetőként Han Duck-soo irányítja az országot, aki nyitott a megegyezésre, és akár indulhat is a júniusi előrehozott választáson. Szakértők szerint azonban érdemi előrelépés csak az új elnök hivatalba lépése után várható.

Az Egyesült Államokkal fennálló szabadkereskedelmi megállapodást Dél-Korea 2007-ben kötötte, de Trump már korábban is újratárgyalta azt. A mostani egyeztetések akár ennek a megállapodásnak az újbóli módosításához is vezethetnek. A háttérben zajló amerikai-kínai vámháború, valamint a globális gazdasági bizonytalanság új kihívások elé állítja a dél-koreai gazdaságot, amely most igyekszik a nemzeti érdekek figyelembevételével kompromisszumos megoldásokat keresni.

A japánokkal is tárgyalnak az amerikaiak

A Reuters szerint Japán vámügyi főtárgyalója, Ryosei Akazawa április 30-án az Egyesült Államokba utazik, hogy részt vegyen a két ország közötti tárgyalások második fordulóján – közölték bennfentes források. Az NHK japán közszolgálati csatorna szerint a megbeszélések május 1-jén lehetnek, amennyiben az amerikai féllel sikerül véglegesíteni az időpontot.

A Trump-adminisztráció ugyanakkor korábban már jelezte, hogy Japán nem számíthat különleges elbánásra a vámintézkedések terén. Az első forduló során Akazawa határozottan kérte az autókra és acéltermékekre kivetett vámok felülvizsgálatát, amit Washington elutasított. A következő tárgyalási fordulóban Akazawa ismét napirendre kívánja tűzni ezt a témát.