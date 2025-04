Te is hallottál már erről a szigorú börtönről? Trump ide küldte a venezuelai bandatagokat

El Salvador hírhedt Cecot mega-börtöne, Amerika legnagyobb fogvatartási létesítménye, újabb nemzetközi figyelmet kapott, miután a Trump-adminisztráció több száz állítólagos venezuelai bandatagot deportált oda egy példátlan megállapodás keretében- írja a CNN.

A Terrorelhárítási Központ (Center for Terrorism Confinement) néven is ismert létesítmény, amely 40 000 fogvatartott befogadására képes, a latin-amerikai ország vitatott bűnözés elleni fellépésének legnagyobb szimbólumává vált. Jelenleg az ország legkeményebb bűnözőinek ad otthont, köztük tömeggyilkosoknak és bandatagoknak, akiket a "legrosszabbak közül is a legrosszabbaknak" neveznek.

A CNN nemrégiben tett látogatása során David Culver és csapata olyan cellákat írt le, amelyeket "körülbelül 80 fogvatartott befogadására építettek", ahol a férfiakat napi 23,5 órán át tartják fogva. "Az egyetlen bútor az emeletes fémágy, ágynemű, párna vagy matrac nélkül... egy nyitott WC, egy cementmedence és egy műanyag vödör mosáshoz, valamint egy nagy kanna ivóvíznek."

Jelenleg becslések szerint 10 000-20 000 fogvatartott van az intézményben. A legújabb érkezők között van az a 261 személy, akiket a Trump-adminisztráció a hétvégén deportált az Egyesült Államokból – közülük 238-at a venezuelai Tren de Aragua bandához tartozással vádolnak, 23-at pedig az MS-13 banda állítólagos tagjaiként azonosítottak.

Nayib Bukele, El Salvador vezetője – egy keménykezű elnök, aki magát "a világ legmenőbb diktátorának" nevezi – felajánlotta, hogy a Cecot börtönben helyezi el az USA által deportáltakat egy példátlan megállapodás részeként, amelyben az Egyesült Államok 6 millió dollárt fizet cserébe. A pénz El Salvador büntetés-végrehajtási rendszerének fenntartását segíti, amely jelenleg évi 200 millió dollárba kerül.

Az USA által deportáltak azonnal megtapasztalhatták a börtön kompromisszummentes politikáját, amint vasárnap reggel megérkeztek. A tisztek derékmagasságig lehajtották a fejüket, miközben bilincsben kísérték őket a létesítménybe. Az új fogvatartottakat ezután térdre kényszerítették, miközben a börtönőrök leborotválták a hajukat és parancsokat kiabáltak.

"Betű szerint végrehajtjuk azt a rendet, amelynek mostantól alá kell vetniük magukat, ahol a börtönbiztonsági személyzetet teljes tisztelettel kell kezelni! Világos?" – kiabálja egy tiszt a láthatóan zavart fogvatartottaknak egy, a salvadori kormány által megosztott videóban.

Az ilyen brutális bevezetések a börtön védjegyévé váltak, amióta néhány évvel ezelőtt fogvatartottakat kezdett befogadni. A kormány által 2023-ban közzétett képek mutatták, ahogy az első fogvatartottakat fehér boxeralsóra vetkőztetve, leborotvált fejjel kényszerítették, hogy celláikba fussanak.

A CNN csapata, amely 2024 végén látogatott el a börtönbe, a megfosztottságot "szándékosnak" írta le, megjegyezve, hogy a férfiakat naponta mindössze 30 percre engedik ki zsúfolt celláikból, hogy "nincs magánélet, nincs nyoma a kényelemnek", és a világítás 24 órán át működik.

"Nem dolgoznak. Nem engedélyeznek számukra könyveket, kártyapaklit vagy otthonról érkező leveleket. Az ételtányérokat az étkezések idején a cellák elé helyezik, és a rácsok között húzzák be. Soha nem szolgálnak fel húst. A napi 30 perces pihenőidő csupán arra szolgál, hogy elhagyják a cellát a központi folyosóra csoportos testmozgás vagy bibliaolvasás céljából" – írta a CNN csapata.

A fogvatartottak nem fogadhatnak látogatókat családtagjaiktól vagy barátaiktól, és néhányuknak szembe kell nézniük azzal a lehetőséggel, hogy soha nem szabadulnak ki. "Hiszünk a rehabilitációban, de csak a közönséges bűnözők esetében" – mondta Gustavo Villatoro közbiztonsági miniszter a CNN látogatásakor.

A Cecot mind elítélt bűnözőket, mind az El Salvador-i bírósági rendszerben még eljárás alatt állókat fogad be. A kritikusok szerint egyes embereket bármilyen tisztességes eljárás nélkül zártak be. A bebörtönzések Bukele vitatott erőfeszítéseinek részét képezik, amelyek a magas bűnözési ráta és a bandaerőszak visszaszorítására irányulnak, amelyek évek óta sújtják az országot. 2022-ben Bukele a törvényhozók támogatásával szükségállapotot hirdetett, amely lehetővé tette a kormány számára, hogy ideiglenesen felfüggessze az alkotmányos jogokat, beleértve az állam által biztosított jogi védelemhez való jogot is. Az intézkedés 30 napig tartott volna, de több tucatszor meghosszabbították, és a mai napig érvényben van.

A kihirdetése óta eltelt három évben a biztonsági erők országszerte közel 87 000 embert tartóztattak le, ami a salvadori lakosság több mint 1%-a, a hatóságok szerint.

A kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a fellépés biztonságosabbá tette az országot, de a kritikusok szerint megsértette az emberek jogait, és számtalan jogtalan fogva tartást eredményezett.

Bukele elismerte, hogy néhány ártatlan embert tévedésből tartóztattak le, de állítja, hogy közülük már több ezret szabadon engedtek. Azzal érvel, hogy a kemény intézkedések szükségesek voltak ahhoz, hogy az országot a "világ gyilkossági fővárosából" azzá alakítsák, amit most a Föld egyik legbiztonságosabb helyének tart.