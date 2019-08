Utolsó roham indult a magyar boltokba: itt a lista, hol a legolcsóbbak a tanszerek

Mától egy hét, és kezdetét veszi a 2019/2020-as tanév. Ez egyben azt is jelenti, hogy a szükséges iskolai tanszerek beszerzésére a szülőknek már csak hét napjuk maradt, úgyhogy a héten nagy roham várható a boltokban. Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy hová megy az ember vásárolni, ugyanis a legolcsóbban elérhető tanszerek árazása között olykor elég nagy különbségek mutatkoznak. Ha tehát valaki a minőséggel nem feltétlenül törődve csak arra megy, hogy mindenből a legolcsóbbat vegye, akkor egy átlagos füzetet akár ötöd annyiért is megtud venni az egyik helyen, mint a másikon. Négy kiskereskedelemi boltlánc és egy írószerbolt tanszerárait hasonlítottuk össze, hol, mennyi az annyi.

Most már csupán egyetlen hét, és elstartol a 2019/2020-as iskolai tanév Magyarországon. Addig azonban még egy az utolsó nagy dömping hátra van, már ami a szükséges tanszerek beszerzését illeti. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, ez az időszak igencsak megterhelő a magyar családoknak, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke például azt mondta lapunknak, hogy bár

szerencsére egyre többen készülnek fel az iskolakezdésre, és már korábban elkezdenek félretenni erre a célra. Tapasztalataim szerint ők vannak a legtöbben. Biztosan vannak, akik állandó keresetükből is meg tudják ezt oldani, de hitelfelvevőkkel együtt ők kevesebben vannak. Sokan vannak, akik családi- és baráti segítséget kapnak, s így oldják meg.

A felmerülő költségek nagyságát egyébként az is jól jelzi, hogy a családoknak idén sem kell szeptember elejéig várni a kilencedik havi családipótlékért, hiszen azt már augusztusban folyósítják nekik, ezzel is támogatva az iskolakezdést. Ez pontosan azt jelenti, hogy a banki utalásra augusztus 26-án, hétfőn lehet számítani, a postázást pedig már augusztus 21-én megkezdték.

Tényleg nem olcsó

Bár a tanszerekre szánt kiadások magas mértéke jól ismert, mi kíváncsiak voltunk arra, hogy pontosan mennyi is az annyi. Úgyhogy most egy konkrét példán keresztül számoltuk ki, mennyibe is kerül egy általános iskolába készülő diák kötelező tanszercsomagja. Azzal a csavarral, hogy eközben a legnagyobb magyar bolthálózatok és írószerboltok árait, és az egyes tanszerek elérhetőségét is összehasonlítottuk. Mindezt ráadásul úgy tettük, hogy egy budapesti általános iskola által előírt "tanításhoz szükséges felszerelések" listáját elküldtük a boltoknak, hogy saját adatbázisuk alapján tudják az kitölteni, elkerülve azt a hibalehetőséget, hogy valamit mi nem veszünk észre vagy nem valós árat használunk.

Egyetlen kikötésünk az volt, hogy minden tanszerhez a boltokban elérhető legolcsóbb termék árat írják, hogy ezzel is minél egységesebb legyen az összehasonlítás. Az elkészült listánk 50 elemet tartalmazott, a négyzethálós füzettől, az üzenő füzeten, az ecseteken át a papírdossziéig, váltócipőig. Lássuk is a medvét!

Az elkészült táblázatról első blikkre látszik, hogy az általunk megkérdezett boltok közül egyetlenben sem lehetne megvásárolni az összes tanszert, amikre egy általános iskolába igyekvő diáknak szüksége lenne. Ráadásul nagyon változatos az, hogy az egyes helyeken mi elérhető és mi nem. Itt persze fontos azt is leszögezni, hogy a boltok számunkra a legolcsóbban kapható termékük árát írták be, ebből tehát a minőségre nem tudunk következtetni. Amit azonban biztosan meg lehet állapítani az az, hogy az 50 szükséges eszköz közül hány darab található meg egyetlen helyen. Ez alapján pedig a következő a sorrend:

Pyrex: 50/38

Aldi: 50/28

Spar, Interspar: 50/41

Auchan: 50/44

A szükséges eszközök terén legnagyobb arzenállal az Auchan és a Spar/Inerspar üzletek rendelkeznek, ám itt fontos felhívni arra is a figyelmet, hogy ez nem jelenti azt, hogy egységesen, mindegyik üzletben kapatók a táblázatban szereplő eszközök. Ez a kiskereskedelmi láncok mindegyikére igaz, ezért nem lövünk messze az igazságtól, ha úgy számolunk, hogy a minél nagyobb áruházakban nagy valószínűséggel minél több eszközt tudunk beszerezni. A Pyrex ebből a szempontból más tészta, hiszen a vállalat kifejezetten írószerekre szakosodott hálózat, így az ő eszközeik elérhetősége minden bizonnyal kiegyensúlyozottabb a boltjaikban.

Akad bőven különbség

Ha elkezdjük böngészni a táblázatot az is hamar feltűnik, hogy a legolcsóbb elérhető eszközök árcédulája bizony nem egy esetben jócskán eltér. Ha például nézzük a négyzethálós füzeteket, akkor egy darab a Pyrexben 95 forintba kerül, az Aldiban viszont már 33 forintrét is vehetünk füzetet, míg a Sparban 69 forintba kerül, az Auchan viszont már 19 forintért is árulja őket. A különbségek persze nem túl nagyok, de ha mondjuk 4 ilyen füzetre van szükség az iskolában, akkor például az Auchanban 100 forint alatt kijövünk, míg az írószerboltban majd 400 forintot kell fizetnünk, ami már rögves négyszeres kiadást jelent. Még egyszer hangsúlyozzuk persze, hogy jelen cikk keretei nem alkalmasak arra, hogy a minőségben is összehasonlítsuk a legolcsóbb termékeket.

Ha tovább nézzük a füzeteket, akkor is azt látjuk, hogy a diszkontban és a hiperben lehet a legolcsóbban eszközöket vásárolni, a Spar boltok a második helyen, míg az írószerbolt a 3. helyen végzett. Igen ám, de ahogy fent is írtuk az Aldiban található a legkevesebb szükséges eszköz, így például gyurmát, rajzlapot vagy hurkapálcikát a diszkontokban nem találunk. Azokért célzottan más üzletekbe kell mennünk.

Az Auchan és a Spar szortimentje ilyen értelemben kifejezetten jónak mondható, hiszen sok terméket meg tudunk vásárolni, és a legolcsóbb termékek árai a legtöbb esetben elmaradnak a szakbolt áraitól vagy ugyanannyiba kerülnek. Így például olcsóbb az olajpasztell és a fénymásolópapír is, de például a logikai készlet már ugyanannyiba kerül. Míg az A4-es fehér rajzlap a Pyrexben jó áron, de ugyanígy a postairón vagy a szükséges kispárna is olcsóbb, mint a Sparban vagy az Auchanban.

Érdekesség, hogy 1 gombolyag fonalat egyik helyen sem tudnának megvásárolni a szülők, azért még célzottabb bevásárló körutat kell tehát indítaniuk. A beszerezhető iskolai eszközök közül egyébként a tolltartónál van az egyik legnagyobb árbeli eltérés, a Pyrexben ugyanis a legolcsóbb darab 3 990 forint, míg az áruházakban 999 forintért már lehet kapni, sőt az Auchanban már 199 forintért is van.

Az is megfigyelhető, hogy bár tanszerek jócskán vannak a szakboltban, az iskola nem csak azokat várja el a szülőktől. Hanem kell WC-papír, kéztörlő, de még folyékony szappan is. Ezeket azonban nem találjuk meg a szakboltban, úgyhogy mindenképpen fel kell keresnünk értük a kiskereskedelmi láncokat, ahol nagyjából azonos áron válogathatunk a legolcsóbb termékek közül.