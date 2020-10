Újratervezés a vírus miatt: kiderült, bezárják-e a hazai mozikat

A hazai Cinema City-k tulaja több országgal ellentétben nem tervez bezárást, bár jelentős a forgalom visszaesése a járvány miatt. Ameddig nem várhatók amerikai szuperprodukciók, több magyar filmmel terveznek újra.



Miután a Cinema City tulajdonosa, Mooky Greidinger rengeteg régóta várt nagy költségvetésű film elhalasztása után bezárta mozijait az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban, joggal merült fel a kérdés, hogy készül-e hasonlóra a hozzá tartozó magyar mozik esetén is. Buda Andrea, a Cinema City-mozikat üzemeltető Magyar Cinema Kft. marketing- és PR-igazgatója a 24.hu kérdésére azt közölte:

Nálunk és a közép-európai régióban nem terveznek mozibezárásokat.

Mint mondta: maximum akkor lehet erről szó, ha a járványügyi korlátozások miatt újra be kell zárnia a filmszínházaknak, vagy a gyártások olyan mértékben lesznek elhalasztva, hogy nem tudnak már mit bemutatni a nézőknek. A cégvezető arról is beszélt: amíg New Yorkban és Los Angelesben, két rendkívül fontos piacon nem lehetnek nyitva a mozik, igazán komoly stúdiófilmekre a világ más részein sem számíthatunk. Ez alatt tehát a hazai mozizók több magyar filmre számíthatnak, ezzel kapcsolatosan már elkezdték az újratervezést, már tárgyalnak erről a hazai forgalmazókkal.



E mellett a közönség számíthat francia vagy észak-európai filmekre és kisebb vagy középkategóriás amerikai produkciókra is. A portál kérdésére arról is beszélt: nem készülnek rövidebb nyitva tartásra, mégha a nyáron erre rá is kényszerültek. Bár Buda azt elképzelhetőnek tartja, hogy ősszel megint csak délutántól kezdve tartanak nyitva a mozik.

A dolgozóikról elmondta: a cég állandó 100-150 fős dolgozói köre egyben maradt, noha most a normális üzletmenethez képest nagyjából fele annyian dolgoznak a Cinema City-nél. Ez úgy lehetséges, hogy elküldtek több ezer diákmunkást. A nagy sikerű Tenet bemutatójakor ugyan ismét többen mehettek hozzájuk dolgozni az iskolaszövetkezeteken keresztül, de azóta ismét kevesebb diákmunkásra tartanak igényt.

