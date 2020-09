Top 10 háztartási cikk, amire egy élelmes magyar nem költ 2020-ban: és te?

Miért is vásárolna bárki koktélshakert, ablaktisztító folyadékot, ékszertisztítót vagy sminklemosót, amikor ezek helyett bőven használhatunk sokkal olcsóbb, házi készítésű helyettesítőket is. De mutatjuk azt is, hogy a hölgyeknek hogy lehet ugyanannyi pénzből kétszer több alapozójuk, púderjük, ahogy azt is, hogy oldható meg a faápolás minden háztartásban megtalálható alapanyagokból.

Pénzt spórolni rengetegféleképpen lehet, de az egyik legédesebb módja az, ha nem költünk felesleges dolgokra. Például olyan eszközökre, amiket mi magunk is előtudunk állítani házilag sokkal olcsóbban. Mutatunk is gyorsan több mint 10 olyan háztartási cikket, amire soha nem érdemes költeni, de olyan praktikát is, amivel otthonunkban rengeteg pénzt spórolhatunk.

Fölösleges díjak

Bár a nyár már véget ért, az előttünk álló évekre érdemes jól a fejekbe vésni, hogy keddenként és szerdánként általában a legolcsóbb például a repülés, úgyhogy érdemes az utazást ezekre a napokra időzíteni. Arról sem érdemes megfeledkezni, hogyha külföldre utazunk lehetőség szerint soha nem a reptéri autóbérlőknél béreljünk kocsit, mert azok jóval drágábbak, mint a nem a repülőtéren lévők.

Most persze nem olyan időket élünk, amikor egyszerű vagy éppen ajánlatos lenne külföldre repülni, így akik belföldön utaznának például többet autóval, azoknak azt ajánljuk, jól gondolják meg, mikor tankolnak, itt is vannak ugyanis általában olcsóbb, illetve drága napok, töltőállomások.

Olcsó, ingyenes netes cuccok

A kuponláz sokakat hatalmába kerített már az elmúlt évtizedekben, így nem újdonság az, ha azt mondjuk, az internet gyakorlatilag a kuponok és sokszor az ingyenes ajánlatok tárháza. Elég, ha csak zenére, könyvekre, egyéb szoftverekre gondolunk, mielőtt valamit szeretnénk vásárolni, mindig tájékozódjunk az adott termék interneten fellelhető árairól.

Ez a mostani világ már nem az a világ, a mikor bemegyünk egy boltba és csak az az egy ár létezik, így ha valamilyen terméket bárhol meglátunk, és belé szeretünk, ne sajnáljuk arra az időt, hogy 1-2 napon keresztül kicsit utánajárjunk a neten, hátha olcsóbban is meg tudjuk venni. Mert igen, általában olcsóbban meg tudjuk venni! Érdemes továbbá különböző boltok online elérhetőségeit bekövetni, hogy első kézből értesüljünk a legjobb akciókról. Ha lehet, sose fizessünk semmiért 100 százalékos árat.

Az ecet mindenek felett

Soha nem volt még olyan könnyű csináld magad tisztítószereket gyártani, mint manapság. Ezeknek a szereknek pedig egy alapvető összetevőjük van, mégpedig a piszkosul olcsó ecet. Pultokhoz, ablaküveghez és egyéb felületek tisztításához - amik bírják az ecetet - simán készíthetünk fehérecetből és vízből 1:1 arányban olyan oldatot, amivel a tisztítás tökéletes lesz. Ez rendívül olcsó, ráadásul 100 százalékban természetes.

1:9-es keverés arányban, ahol egy egység az ecet, 9 a víz, ugyanúgy készíthetünk ecetes vízpermetet, amivel pedig kitisztíthatjuk zuhanyzás után például a zuhanykabint vagy a kádat az ott maradt szappan illetve egyéb lerakódásoktól. Ezekben az esetekben nem lesz szükségünk drága vegyszerekre.

Fafényező

Ahelyett, hogy drága faápoló-, fényező szert vásárolnánk a boltban, pórbáljuk ki, hogy összekeverünk egy csészényi olívaolajat egy citromnak a levével, és ezt dörzsöljük be fabútorunkba. Megint csak teljesen természetes, és olcsó megoldás. Miért is költenénk valamilyen drága faápolószerre?

Ékszertisztító - soha!

Ékszertisztító folyadékot sem biztos, hogy érdemes vásárolni. Az ezüstöt például ragyogóan lehet tisztítani hagyományos fehér fogkrémmel, illetve egy száraz ronggyal. Ez a tuti kombó csak úgy falja a szennyeződéseket. Ezen felül azt a trükköt is ki lehet próbálni, miszerint, egy kisebb tálat kibélelünk alufóliával, hozzáadunk egy kis sót vagy szódabikarbónát, és feltöltjük meleg vízzel. Ezután a "főzethez" adjuk hozzá az ezüstékszereket, és keverjük fel a vizet. Ezután egyszerűen eltávolíthatjuk az ékszer szennyeződéseit.

Portörlés

Sokféle portörlő rongy kapható a boltokban, de aki igazán gyors eredményt akar elérni, az jobban teszi, hogy porszívózás előtt fogy egy hajszárítót, és a látható területekről, tárgyakról egyszerűen lefújja a port. Minek is törölnénk a port drága vegyszerekkel és rongyokkal?

Konyhai dolgok - ezek?

Shakert például szinte fölösleges vásárolni egy nem bármixernek, hiszen az eszközt egy egyszerű termosszal vagy vastag üveges befőttes üveggel is simán helyettesíthetjük. Mintás sodrófa helyett babhasználat sodráskor, egy átlagos habverő verő-része gyümölcsfacsaró helyett.

Alapozó rabló

A hölgyek óriási mennyiségű pénzt tudnak megspórolni a következő trükkel. Alapozóval és púderrel is működik. A trükk lényege, hogy sötétebb árnyalatú alapozót vagy púdert kell vásárolni, mint a bőrszín, majd ezt kell felhígítani. Az alapozót hidratálóval, míg a púdert hintőporral. A hígítást addig kell végezni, amíg megfelelő nem lesz az árnyalat a bőrszínünkhöz. Így egyébként legalább kétszer annyi kencénk lesz, minthogyha alapból a megfelelő árnyaltot vásároltuk volna. És a különbséget senki nem fogja tudni megmondani.

Barkács sminklemosó

Nem kell vagyonokat költeni sminklemosóra sem, egy professzionális bohóc szerint sminklemosó helyett egyszerűen használjunk olívaolajat. Ugyanúgy működik, mint bármelyik boltban vásárolt drága lemosó, és még hidratál is!

Beszáradt szempillaspirál - soha!

Ha már száradóban van a hölgyek szempillaspirálja, ne dobjuk ki egyből a kozmetikumot. Egy pár csepp sóoldatos szemcseppel ugyanis simán megmenthetjük a napot, csak csepegtessünk pár cseppet a tubusba, és rázzuk fel, ezzel a technikával biztos, hogy az utolsó leheletet is kiszipolyozhatjuk a szempillaspirálunkból.

Körömápoló krém - ne már!

Ha használsz körömápoló krémet, használj inkább egyből helyette ajakápolót. Az összetétele ezeknek gyakran ugyanaz, csak hát az ajakápolók sokkal olcsóbbak.

Címlapkép: Getty Images