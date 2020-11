Rengeteg magyar járt pórul a hétvégén: bolti tévhit miatt bukhatják a pénzüket

Rengeteg pénzt költöttünk a hétvégén a különféle black friday akciókon. Ám sokan koppannak nagyot, amikor a megrendelt áru nem egészen olyan, mint amilyennek az interneten tűnt. Vagy a boltban a gyereknek vett telefon végül nem teljesen olyan, mint amilyet szeretett volna. Ilyenkor van lehetőség visszavinni az árut, de nem mindegy, hogy hol vásároltál. A Pénzcentrum most összeszedte a legfontosabb tudnivalókat a termékvisszaváltásról.

Bár sok helyen még mindig tart a blac friday őrület, a legtöbb bolt az elmúlt hétvégére időzítette a gigaleárazásokat, több milliárd forintot költöttünk el az elmúlt napokban a webshopokban, és a fizikai üzletekben. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a neten jobban tetszett a termék, mint a valóságban - esetleg másik színben jobb lett volna. Vagy másnak rendeltél valamit, ám neki nem teljesen ez volt az elképzelése.

Ilyenkor indulhat a kálvária: amelynek a végén visszakapjuk a pénzünket a bolttól, vagy levásárolhatjuk az értékét. Ám ez nem ilyen egyszerű, alább a Pénzcentrum összeszedte, mire kell figyelni, ha visszacserélnéd a black friday-en tévesen vett cuccokat!

Nem mindegy, hogy hol vetted...

Sokakban tévesen él az a kép, hogy 3 napon belül minden esetben vissza lehet vinni a terméket az üzletekbe, még akkor is, ha az nem hibás.

Pedig ez nagyon nem így van!

A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a minőségileg kifogástalan termékre személyes - vagyis üzlethelyiségben történt - vásárlás esetén a kereskedőt nem terheli sem cserekötelezettség, sem a termék vételárának a visszafizetési kötelezettsége.

Ettől függetlenül sok vállalkozás üzletpolitikai szempontból dönthet úgy, hogy a fogyasztó kérésének eleget tesz például egy-egy termék cseréjére. A felek továbbá megállapodhatnak a termék vételárának levásárlásában is, akkor ha ez mindenkinek megfelel. Úgyhogy nem árt tudni, hogy az adott bolt miképpen is áll a dologhoz...

Ha interneten vásároltál, könnyebb a dolgod: a elenleg hatályos magyar jogszabályok értelmében az interneten megrendelt termékekre 14 napos indokolás nélküli elállási joga van a vásárlónak függetlenül attól, hogy kiszállítással vagy személyesen vették át azt. Ez azt jelenti, hogy a hazai e- kereskedőknek 14 napon belül visszaadhatják a terméket, ám a visszajuttatás költsége ez esetben őket terheli, hacsak maga a bolt ezt nem vállalja át, de ez a lépés egyáltalán nem kötelező neki. Fontos azzal is tisztában lenni, hogy az elállási jog nem korlátlan, vagyis egyes termékkörökre nem vonatkozik, pl. koncert- vagy fesztivál jegy, élelmiszer, kibontott csomagolású CD, DVD, szoftver vagy letöltött számítógépes programok esetén.

Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy az online kereskedők is dönthetnek persze úgy, hogy a 14 napon felül, saját üzletpolitikájuk miatt többet vállalnak, de mint az offline kereskedőknél is, itt is érdemes már a vásárláskor tisztában lenni ezzel. Az is fontos, hogy lehetőleg mindig a legmegbízhatóbb áruházaktól vásároljunk, mert lehet, hogy valahol valami olcsóbb mondjuk pár ezer forinttal, ám ha például garanciális javításra kerül a sor vagy ne adj isten pénzvisszafizetésre, akkor már nem fog minden gördülékenyen menni. Gondolkodjunk tehát mindig előre!

Fogyasztóvédelmi szaktanácsok internetes rendeléshez:

A webáruház és termék kiválasztását követően a rendelés lépéseinél érdemes képernyőfotóval rögzíteni az árat, szállítási határidőt és díjat, mert azok mértéke a vásárlási folyamat végére változhat

Fontos tudni, hogy a kereskedőknek a termék árát, a szolgáltatás díját egyértelműen, adóval és egyéb járulékos költségekkel, pl. szállítási díjjal együtt kell feltüntetni

A webáruházak többféle szállítási lehetőséget és fizetési módot biztosítanak a vásárló részére, utóbbiak közül a legbiztonságosabb az utánvét

Előre fizetés esetén a bankkártya használatkor visszaterhelésre (chargeback) van lehetőség, ha a kifizetett termék nem érkezik meg (érdemes csak olyan vállalkozásnak előre fizetni, akik maximálisan megbízhatónak tűnnek a piacon, kellően nagy névvel rendelkeznek és sok pozitív visszajelzés olvasható róluk online)

Hová forduljak, ha baj van?

Panasz esetén érdemes először a kereskedőhöz fordulni. Abban az esetben, ha a problémát nem sikerül a vállalkozásnak orvosolnia, vagy azzal a fogyasztó nem ért egyet, számos intézményhez fordulhat segítségért. Ha például felmerül, hogy a vállalkozás nem tájékoztatta megfelelően (vagyis megtévesztette) a fogyasztót akár a termékről vagy pl. az igényérvényesítési lehetőségeiről, esetleg nem válaszolta meg (30 napon belül) a fogyasztó panaszát, a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat.

Ugyancsak hatósági eljárásnak lehet akkor helye, ha a vállalkozás indokolatlanul késlekedik a termék kijavításával, kicserélésével. Ha a kereskedő internetes vásárlás esetén például nem fogadja el a fogyasztó elállási szándékát, illetve akár internetes, akár személyes vásárlás esetén a feleknek a garanciális igényérvényesítés tárgyában nem sikerül megállapodniuk - mint minden szerződéssel kapcsolatos jogvitában - békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhatnak. A békéltető testületi út választását az eljárás egyszerűsége, gyorsasága, költségkímélő jellege teheti a fogyasztó számára indokolttá.

Ha visszavinnéd a terméket:

A visszavitel előtt ne használjuk, lehetőség szerint ki se bontsuk a feleslegessé vált terméket

Tájékozódjunk - akár az adott üzlet honlapján, akár a helyszínen - arról, hogy milyen feltételekkel vihető vissza az adott áru. Ezt a tájékoztatást az adott cégnek mindenki által könnyen elérhető formában meg kell tennie. Az itt rögzített feltételektől az adott üzlet csak pozitív irányban térhet el - de erre nem kötelezhető

Ügyeljünk a visszafogadási ajánlatban rögzített határidők betartására - célszerű a visszavételt lehetőség szerint már a két ünnep között megtenni



